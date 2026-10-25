La tierna foto de Tini Stoessel con su perrita rescatada Fifi y el mensaje de María Becerra (Instagram)

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Tini Stoessel compartió una foto de su descanso junto a su perrita Fifi este domingo a través de su cuenta de Instagram. La publicación mostró a la cantante recostada en la cama con su mascota y recibió comentarios de miles de seguidores.

En la imagen, la artista aparece con una remera blanca y rodeada de mantas, mientras Fifi aparece bien acomodada a su lado siendo abrazada a la artista. Una tierna postal que retrata un momento doméstico de descanso de la artista luego de una semana intensa.

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Tini Stoessel compartió una postal de descanso junto a Fifi, su perrita rescatada

Entre las interacciones que recibió el posteo estuvo la de María Becerra, amiga de la intérprete. La cantante dejó un mensaje breve debajo de la foto: “Bebés”. La publicación se sumó a los contenidos que Tini Stoessel comparte habitualmente con sus seguidores, que reaccionaron a la postal junto a Fifi con mensajes y “me gusta”.

Fifi es una galga que Tini rescató en 2025 y que suele acompañarla en viajes y ensayos. La cantante contó en una entrevista que la llegada de la perrita le aportó una rutina en medio de los cambios constantes de su trabajo. “Hay una relación estable en mi vida y es con Fifi”, dijo entonces.

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Tini Stoessel había retomado su gira Futttura - Tini World Tour. La cantante se presentó el 16 de octubre en la Explanada 5 de Guatemala y, cinco días después, ofreció un recital en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. El concierto venezolano fue el cierre de la etapa latinoamericana del tour y se realizó después de la cancelación del show que tenía previsto para el 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, suspensión que se debió a problemas técnicos y de producción.

Fifi es una galga que Tini rescató en 2025 y que suele acompañarla en viajes y ensayos

La cancelación de Miami fue comunicada pocas horas antes del inicio del recital del 18 de octubre. El Kaseya Center aludió a “circunstancias imprevistas”, mientras que la productora Ake Music sostuvo que no se cumplieron requerimientos técnicos y de producción indispensables para montar el espectáculo. Según la empresa, tampoco pudieron garantizarse las condiciones de seguridad necesarias dentro del plazo disponible.

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Ake Music señaló que la suspensión fue ajena a Stoessel y a su equipo, que la cantante estaba preparada para salir al escenario y que los compradores recibirían el reembolso por el mismo canal utilizado para adquirir las entradas. Hasta el momento, no se informó una nueva fecha para el show.

La propia artista también lamentó la suspensión mediante sus redes sociales. Señaló que su equipo intentó adaptar la producción de Futttura para concretar la función, pero que el recinto fue entregado con demora y que parte del montaje continuaba incompleta. Según explicó, había fallas en sistemas de sonido, iluminación, video y comunicación.

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La cantante contó en una entrevista que la llegada de la perrita le aportó una rutina en medio de los cambios constantes de su trabajo

Stoessel añadió que tampoco se pudieron realizar pruebas de seguridad necesarias para los números aéreos previstos en el espectáculo. La puesta de Futttura contempla tres actos, tres escenarios, una banda en vivo, 30 bailarines y una pantalla LED de 100 metros, además de cambios de vestuario y canciones de las distintas etapas de su carrera, desde Violetta hasta sus trabajos más recientes.

Durante el espectáculo del 21 de octubre, la cantante se emocionó al dirigirse a los asistentes. “Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo es mi familia”, expresó la artista, en referencia a su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul.

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Las palabras generaron comentarios en redes sociales debido a que la cantante no mencionó a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, ni a su hermano Francisco. En ese mismo encuentro con el público, Tini también se refirió a lo ocurrido durante la gira: “Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”.