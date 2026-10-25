Teleshow

La tierna foto de Tini Stoessel con su perrita rescatada Fifi y el mensaje de María Becerra

La cantante publicó una imagen junto a su mascota luego de retomar su gira Futttura en una semana intensa tras la cancelación de sus shows en Miami

tini stoessel fifi
La tierna foto de Tini Stoessel con su perrita rescatada Fifi y el mensaje de María Becerra (Instagram)
Guardar

Tini Stoessel compartió una foto de su descanso junto a su perrita Fifi este domingo a través de su cuenta de Instagram. La publicación mostró a la cantante recostada en la cama con su mascota y recibió comentarios de miles de seguidores.

En la imagen, la artista aparece con una remera blanca y rodeada de mantas, mientras Fifi aparece bien acomodada a su lado siendo abrazada a la artista. Una tierna postal que retrata un momento doméstico de descanso de la artista luego de una semana intensa.

PUBLICIDAD

tini stoessel
Tini Stoessel compartió una postal de descanso junto a Fifi, su perrita rescatada

Entre las interacciones que recibió el posteo estuvo la de María Becerra, amiga de la intérprete. La cantante dejó un mensaje breve debajo de la foto: “Bebés”. La publicación se sumó a los contenidos que Tini Stoessel comparte habitualmente con sus seguidores, que reaccionaron a la postal junto a Fifi con mensajes y “me gusta”.

Fifi es una galga que Tini rescató en 2025 y que suele acompañarla en viajes y ensayos. La cantante contó en una entrevista que la llegada de la perrita le aportó una rutina en medio de los cambios constantes de su trabajo. “Hay una relación estable en mi vida y es con Fifi”, dijo entonces.

PUBLICIDAD

Tini Stoessel había retomado su gira Futttura - Tini World Tour. La cantante se presentó el 16 de octubre en la Explanada 5 de Guatemala y, cinco días después, ofreció un recital en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. El concierto venezolano fue el cierre de la etapa latinoamericana del tour y se realizó después de la cancelación del show que tenía previsto para el 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, suspensión que se debió a problemas técnicos y de producción.

Fifi es una galga que Tini rescató en 2025 y que suele acompañarla en viajes y ensayos
Fifi es una galga que Tini rescató en 2025 y que suele acompañarla en viajes y ensayos

La cancelación de Miami fue comunicada pocas horas antes del inicio del recital del 18 de octubre. El Kaseya Center aludió a “circunstancias imprevistas”, mientras que la productora Ake Music sostuvo que no se cumplieron requerimientos técnicos y de producción indispensables para montar el espectáculo. Según la empresa, tampoco pudieron garantizarse las condiciones de seguridad necesarias dentro del plazo disponible.

Ake Music señaló que la suspensión fue ajena a Stoessel y a su equipo, que la cantante estaba preparada para salir al escenario y que los compradores recibirían el reembolso por el mismo canal utilizado para adquirir las entradas. Hasta el momento, no se informó una nueva fecha para el show.

La propia artista también lamentó la suspensión mediante sus redes sociales. Señaló que su equipo intentó adaptar la producción de Futttura para concretar la función, pero que el recinto fue entregado con demora y que parte del montaje continuaba incompleta. Según explicó, había fallas en sistemas de sonido, iluminación, video y comunicación.

La cantante contó en una entrevista que la llegada de la perrita le aportó una rutina en medio de los cambios constantes de su trabajo
La cantante contó en una entrevista que la llegada de la perrita le aportó una rutina en medio de los cambios constantes de su trabajo

Stoessel añadió que tampoco se pudieron realizar pruebas de seguridad necesarias para los números aéreos previstos en el espectáculo. La puesta de Futttura contempla tres actos, tres escenarios, una banda en vivo, 30 bailarines y una pantalla LED de 100 metros, además de cambios de vestuario y canciones de las distintas etapas de su carrera, desde Violetta hasta sus trabajos más recientes.

Durante el espectáculo del 21 de octubre, la cantante se emocionó al dirigirse a los asistentes. “Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo es mi familia”, expresó la artista, en referencia a su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul.

Las palabras generaron comentarios en redes sociales debido a que la cantante no mencionó a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, ni a su hermano Francisco. En ese mismo encuentro con el público, Tini también se refirió a lo ocurrido durante la gira: “Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”.

Temas Relacionados

Tini Stoessel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nahuel Pennisi, otro de los artistas elegidos para cantarle al papa León XIV en el país: “Una experiencia inolvidable”

A través de su cuenta de Instagram, el artista confirmó que será uno de los cantantes que formará parte del encuentro de jóvenes ante el Sumo Pontífice en el Monumento de los Españoles

Nahuel Pennisi, otro de los artistas elegidos para cantarle al papa León XIV en el país: “Una experiencia inolvidable”

Así fue la jornada de ciclismo de Juana Viale en Catamarca: naturaleza, sonrisas y diversión grupal

La conductora se alejó de las cámaras por un rato y se unió a un viaje grupal lleno de ejercicio físico y compañerismo

Así fue la jornada de ciclismo de Juana Viale en Catamarca: naturaleza, sonrisas y diversión grupal

La profunda reflexión de Thelma Fardin por su cumpleaños: “Hacía mucho no tenía tan claros mis tres deseos”

La actriz compartió imágenes de su festejo junto a su pareja Nico Riera, amigos y familiares, agradeció el afecto de su entorno y habló de un presente que le permite “gozar, desear y soñar”

La profunda reflexión de Thelma Fardin por su cumpleaños: “Hacía mucho no tenía tan claros mis tres deseos”

Karina Mazzocco recordó el angustiante momento que atravesó cuando alguien la amenazó de muerte: “Espantoso”

En su paso por PH, Podemos Hablar, la exconductora de América revivió las emociones que atravesó al recibir un intimidante mensaje contra ella en su ciclo A la tarde

Karina Mazzocco recordó el angustiante momento que atravesó cuando alguien la amenazó de muerte: “Espantoso”

Sol Pérez contó cómo cambió su vida sexual con su marido tras convertirse en padres

En su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff, la panelista se sinceró sobre cómo vive la intimidad luego del nacimiento de su hijo, fruto de su relación con Guido Mazzoni

Sol Pérez contó cómo cambió su vida sexual con su marido tras convertirse en padres

AMÉRICA

Panamá se consolida en el mercado de cafés de especialidad

Panamá se consolida en el mercado de cafés de especialidad

El gas propano sube mientras las gasolinas y el diésel bajan este domingo en Guatemala

Hombres armados en motos asaltaron una sede pública en San José, amenazaron a guardas y huyeron con al menos 10 armas

Fuerza Armada pide al Congreso aprobar herramientas legales para fortalecer la lucha contra el crimen en Honduras

Organizaciones civiles de Nicaragua exigen saber el paradero de una familiar de Brooklyn Rivera, desaparecida desde mayo

MALDITOS NERDS

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

DEPORTES

11 frases de Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante Independiente: gran elogio al plantel y un pedido de cara al Superclásico

11 frases de Arruabarrena tras el triunfo de Boca ante Independiente: gran elogio al plantel y un pedido de cara al Superclásico

Alarma en River: el momento de la lesión de Aníbal Moreno que lo sacó del juego y lo puso en duda para el Superclásico con Boca

Qué dijo Flavio Briatore sobre el abandono de Colapinto en el GP de los Estados Unidos de Fórmula 1

De la preocupación por un piedrazo a la furia con Lindblad: las radios de Colapinto en su caótico GP de Estados Unidos de F1

El cabezazo salvador de “Jagger” Herrera con el que Boca venció a Independiente: su impactante ficha de partido