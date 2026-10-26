9 frases de Ponzio tras el triunfo de River ante Racing: las lesiones de Moreno y Driussi, la visita de Gallardo y su deseo ante Boca

Ponzio habló en conferencia de prensa (Fotobaires)

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River Plate se impuso por 1-0 ante Racing en el Estadio Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura. El gol del encuentro en Núñez fue obra de Lautaro Rivero. Una vez finalizado el partido, Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa sobre el presente del Millonario, el Superclásico contra Boca Juniors y las lesiones de Aníbal Moreno y Sebastián Driussi.

“Es un clásico y los clásicos siempre tienen sus cosas para analizar. Hoy había que ganar, para seguir con los objetivos. Tuvimos situaciones dejando el control a Racing. A veces, hay que jugar de esta manera y el equipo lo supo hacer”, arrancó el DT en diálogo con los medios.

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Sobre la lesión de Aníbal Moreno, que se fue reemplazado a los 17 minutos y en su lugar ingresó Lucas Silva, y de Driussi, que ni siquiera hizo entrada en calor, explicó: “Aníbal tiene un dolor lumbar, pero no está descartado (ante Boca), va a tener días para recuperarse y lo de Seba, le surgió un pequeño dolor lumbar que me decía que no podía picar y hay que estar al 100″.

Ponzio habló sobre el Superclásico (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

Sobre el duelo en la Bombonera del próximo domingo, sostuvo: “Es una semana distinta, pero primero no hay que jugar el partido antes. No debemos consumir cosas que no sabés que van a pasar, yo creo que tenemos que tratar de que el grupo entrene como entrenó toda la semana y nosotros darles herramientas de lo que va a pasar el fin de semana. Y que se relajen, que lo disfruten”.

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“Muchos de los chicos que están acá nacieron en este club, muchos quieren estar en este club, muchos quisieron estar en este club, así que están en un momento ideal para afrontar ese desafío”, agregó.

Por otro lado, habló sobre las polémicas que vienen rodeando a River: “En mi vida, me hice de una manera que soy que no quieren que me regalen nada ni tampoco que me quiten lo que logré y nos están pasando cosas que hay que hacer dos o tres goles para ratificar un resultado. El segundo gol fue una decisión desde otro lado, no desde el árbitro. Yo noto y veo que te hacen dudar. Siento que el arbitraje tiene que quedar en un lugar que se vea el fútbol. No quiero que me den nada, pero que no me quiten. Creo que es un espectáculo que se ve a nivel del mundo y hay que dar un buen espectáculo en todo sentido, primero nosotros y la otra parte, la que conduce, si pasan inadvertidos, mejor”.

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River tendrá que afrontar un partido clave la próxima semana: disputará el Superclásico contra Boca Juniors en La Bombonera el domingo 1 de noviembre desde las 15:00. El Millonario cerrará su participación en la primera fase del Torneo Clausura contra Aldosivi en Mar del Plata (Estadio José María Minella), con fecha y hora a definir. Los playoffs están pautados para iniciar el fin de semana del domingo 22 de noviembre, con los octavos de final como el punto de inicio de la fase a eliminación directa.

MÁS FRASES DE LEONARDO PONZIO EN CONFERENCIA DE PRENSA TRAS EL PARTIDO CONTRA RACING

Lautaro Rivero, autor del gol y reemplazo del suspendido Lucas Martínez Quarta y la presencia de Marcelo Gallardo en el Monumental: “Al ser la primera opción de los centrales, lo hizo muy bien, estuvo a la altura. Si te tocan estos momentos tenés que estar bien en lo físico. Lo de Marcelo, mientras él pueda estar acá, en su casa, y mientras pueda disfrutar de esto va a estar siempre”.

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El nivel de Thiago Almada y Ángel Correa: “Ángel y Thiago, los veo de la misma manera. Thiago hace lo más difícil: crear, jugar y hacer goles. Los rivales ven a quien hay que marcar y ahí está la dificultad, son excelentes jugadores y quieren estar en este club y hay que disfrutarlos”.

Antecedentes ante Boca y la confesión de Claudio Úbeda sobre el penal no cobrado a River en el último Superclásico: “Siento que fue una expresión de lo que vimos todos. La preocupación está, hay que darle el lugar a los equipos y el arbitraje tiene que estar en un lugar que cuando mejor lo hacen es cuando menos se nombran, es la realidad. Hay que demostrar que es un espectáculo que se ve por todos lados y es un gran momento para poder volver al fútbol argentino en sí, que si se equivocan fue por lo que ven, no por lo que le hacen ver. Ojalá que no suceda”.

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El ingreso de Lucas Silva: “Fue lo que esperaba, ese 5 que vemos de la casa. Que le está generando agresividad, hay que tener experiencia para jugar solo en el Monumental y hay que tener timing y él lo tiene. Trabajaremos para que seamos nosotros los que podamos brillar y nuestros jugadores más”.