Universidad de El Salvador y Rotaract Maquilishuat abrirá un programa de atención gratuita a sobrevivientes de violencia sexual

La Universidad de El Salvador habilitó un programa integral de salud destinado a sobrevivientes de violencia sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La atención a sobrevivientes de violencia sexual contará con un nuevo espacio en la Universidad de El Salvador (UES). El Programa integral para sobrevivientes de violencia sexual funcionará en el Centro Regional de Salud Valencia, bajo un modelo que incluye atención médica, psicológica y acompañamiento para prevenir el suicidio.

La iniciativa fue impulsada por Rotaract Maquilishuat, con el respaldo del Club Rotario de Stockton, California, Estados Unidos, y de la Facultad de Medicina de la UES. El programa prevé atención gratuita para 500 personas, mujeres u hombres, sin importar su edad o procedencia dentro del país.

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El director del Centro Regional de Salud Valencia, Jorge Alberto Morales Cuéllar, explicó que el servicio se incorporará a la Clínica Materno Infantil del centro y tendrá personal especializado para responder a las necesidades de quienes han sufrido este tipo de violencia.

“Lleva dos componentes importantes en la atención médica a la mujer: la incorporación de un obstetra y la incorporación de la clínica de psicología”, afirmó Morales Cuéllar. El funcionario indicó que la participación del área de psicología reforzará el acompañamiento a las víctimas.

La iniciativa prevé atención médica y psicológica gratuita para 500 personas de cualquier edad o procedencia. (Foto archivo)

¿Qué atención bridará el programa?

El proyecto comenzó a tomar forma en enero de 2023, cuando Rotaract Maquilishuat planteó la creación de un modelo de atención para sobrevivientes de violencia sexual. La propuesta recibió apoyo a través de una subvención global de la Fundación Rotaria, con el Club Rotario de Stockton como patrocinador internacional.

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La inversión alcanza los $34,650 según informó Morales Cuéllar. Los recursos no fueron entregados en efectivo a la universidad, sino mediante la compra y entrega de insumos para la ejecución del programa. La UES aportará las instalaciones y el personal de salud que brindará las consultas.

“El monto total de la inversión asciende a $34,653 por parte de Rotaract”, señaló el director. “Nosotros hemos sido el receptor de los bienes”, agregó al explicar el mecanismo de administración de los fondos.

La atención incluirá salud mental, salud reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y prevención del suicidio. El centro también establecerá rutas de atención, referencia y derivación para los casos que requieran intervención de otras instituciones, debido a que algunas situaciones pueden tener implicaciones legales.

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Morales Cuéllar indicó que los menores de edad podrán recibir atención, aunque deberán acudir acompañados por una persona adulta, conforme a las disposiciones de protección de la niñez y adolescencia.

El Centro Regional de Salud Valencia incorporó un obstetra y una clínica de psicología para reforzar la atención materno infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio estará abierto a personas de todo El Salvador

El Centro Regional de Salud Valencia está ubicado en la entrada principal de la Facultad de Odontología, frente a la Facultad de Medicina de la UES. El espacio atiende a integrantes de la comunidad universitaria y a población externa.

“Estamos abiertos a la comunidad universitaria y a la comunidad fuera de la universidad en general”, dijo Morales Cuéllar. “Cualquier persona puede presentarse a hacer su consulta o puede tramitar su cita en redes sociales”.

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El director señaló que el programa comenzará con los grupos focales identificados por Rotaract, pero luego abrirá sus servicios al público general. La meta inicial es ofrecer atención integral gratuita a 500 personas y, posteriormente, sostener el servicio con la estructura existente en el centro.

Durante 2025, el Centro Regional de Salud Valencia registró 15,780 atenciones en sus distintas clínicas. Para 2026, la institución proyecta un incremento del 10% en la demanda de sus servicios.

Morales Cuéllar sostuvo que el nuevo programa amplía la oferta de salud de la Facultad de Medicina. “Esto viene a sumar el eje principal, que es atención integral en salud, para poder beneficiar a la comunidad”, afirmó.

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