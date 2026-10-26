El Salvador

Universidad de El Salvador y Rotaract Maquilishuat abrirá un programa de atención gratuita a sobrevivientes de violencia sexual

El servicio funcionará en el Centro Regional de Salud Valencia e incluirá consultas de salud mental, salud reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y acompañamiento para prevenir el suicidio, con capacidad inicial para 500 personas

Dos personas sentadas a una mesa unen sus manos junto a tres láminas impresas y un rollo de cinta amarilla.
La Universidad de El Salvador habilitó un programa integral de salud destinado a sobrevivientes de violencia sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La atención a sobrevivientes de violencia sexual contará con un nuevo espacio en la Universidad de El Salvador (UES). El Programa integral para sobrevivientes de violencia sexual funcionará en el Centro Regional de Salud Valencia, bajo un modelo que incluye atención médica, psicológica y acompañamiento para prevenir el suicidio.

La iniciativa fue impulsada por Rotaract Maquilishuat, con el respaldo del Club Rotario de Stockton, California, Estados Unidos, y de la Facultad de Medicina de la UES. El programa prevé atención gratuita para 500 personas, mujeres u hombres, sin importar su edad o procedencia dentro del país.

PUBLICIDAD

El director del Centro Regional de Salud Valencia, Jorge Alberto Morales Cuéllar, explicó que el servicio se incorporará a la Clínica Materno Infantil del centro y tendrá personal especializado para responder a las necesidades de quienes han sufrido este tipo de violencia.

Lleva dos componentes importantes en la atención médica a la mujer: la incorporación de un obstetra y la incorporación de la clínica de psicología”, afirmó Morales Cuéllar. El funcionario indicó que la participación del área de psicología reforzará el acompañamiento a las víctimas.

Una mujer joven sentada con la cabeza apoyada en su mano junto a dos personas que la toman del hombro y la miran
La iniciativa prevé atención médica y psicológica gratuita para 500 personas de cualquier edad o procedencia. (Foto archivo)

¿Qué atención bridará el programa?

El proyecto comenzó a tomar forma en enero de 2023, cuando Rotaract Maquilishuat planteó la creación de un modelo de atención para sobrevivientes de violencia sexual. La propuesta recibió apoyo a través de una subvención global de la Fundación Rotaria, con el Club Rotario de Stockton como patrocinador internacional.

PUBLICIDAD

La inversión alcanza los $34,650 según informó Morales Cuéllar. Los recursos no fueron entregados en efectivo a la universidad, sino mediante la compra y entrega de insumos para la ejecución del programa. La UES aportará las instalaciones y el personal de salud que brindará las consultas.

“El monto total de la inversión asciende a $34,653 por parte de Rotaract”, señaló el director. “Nosotros hemos sido el receptor de los bienes”, agregó al explicar el mecanismo de administración de los fondos.

La atención incluirá salud mental, salud reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y prevención del suicidio. El centro también establecerá rutas de atención, referencia y derivación para los casos que requieran intervención de otras instituciones, debido a que algunas situaciones pueden tener implicaciones legales.

Morales Cuéllar indicó que los menores de edad podrán recibir atención, aunque deberán acudir acompañados por una persona adulta, conforme a las disposiciones de protección de la niñez y adolescencia.

Dos mujeres están sentadas a una mesa; una se quita una máscara con una sonrisa mientras la otra le coloca una mano sobre el hombro.
El Centro Regional de Salud Valencia incorporó un obstetra y una clínica de psicología para reforzar la atención materno infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio estará abierto a personas de todo El Salvador

El Centro Regional de Salud Valencia está ubicado en la entrada principal de la Facultad de Odontología, frente a la Facultad de Medicina de la UES. El espacio atiende a integrantes de la comunidad universitaria y a población externa.

Estamos abiertos a la comunidad universitaria y a la comunidad fuera de la universidad en general”, dijo Morales Cuéllar. “Cualquier persona puede presentarse a hacer su consulta o puede tramitar su cita en redes sociales”.

El director señaló que el programa comenzará con los grupos focales identificados por Rotaract, pero luego abrirá sus servicios al público general. La meta inicial es ofrecer atención integral gratuita a 500 personas y, posteriormente, sostener el servicio con la estructura existente en el centro.

Durante 2025, el Centro Regional de Salud Valencia registró 15,780 atenciones en sus distintas clínicas. Para 2026, la institución proyecta un incremento del 10% en la demanda de sus servicios.

Morales Cuéllar sostuvo que el nuevo programa amplía la oferta de salud de la Facultad de Medicina. “Esto viene a sumar el eje principal, que es atención integral en salud, para poder beneficiar a la comunidad”, afirmó.

Temas Relacionados

Violencia sexualSuicidioSalud MentalEl SalvadorCentro Regional de Salud ValenciaUESRotaract MaquilishuatClínica Materno Infantil del centroPrevención del suicidioPsicologíaSalud mentalSalud psicológica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El 70% de las entidades obligadas en El Salvador opera sin herramientas automáticas contra el lavado de dinero

Pequeños negocios, firmas inmobiliarias e importadoras supervisan transacciones mediante hojas de cálculo básicas y afrontan eventuales sanciones penales por descuidar sus sistemas de vigilancia

El 70% de las entidades obligadas en El Salvador opera sin herramientas automáticas contra el lavado de dinero

El Salvador registra la cuarta muerte por dengue en 2026 y suma 64 casos confirmados

El Ministerio de Salud reportó al cierre de la semana epidemiológica 41 un fallecimiento adicional por la infección, mientras la vigilancia de laboratorio contabilizó 64 diagnósticos en el país durante octubre

El Salvador registra la cuarta muerte por dengue en 2026 y suma 64 casos confirmados

Los verdugos de la dictadura: La historia que ha marcado a Centroamérica y el Caribe

Décadas de dictaduras y concentración del poder dejaron una marca profunda en la región; Nicaragua y Cuba son los casos contemporáneos donde las restricciones al pluralismo y a la oposición persisten con mayor nitidez

Los verdugos de la dictadura: La historia que ha marcado a Centroamérica y el Caribe

República Dominicana: El presidente Abinader ofrece apoyo logístico y de inteligencia a Bukele por los secuestros en Haití

El mandatario dominicano contactó este sábado a su homólogo salvadoreño para colaborar con el operativo destinado a localizar a cuatro especialistas aeronáuticos retenidos por organizaciones criminales en territorio haitiano

República Dominicana: El presidente Abinader ofrece apoyo logístico y de inteligencia a Bukele por los secuestros en Haití

Bukele negó que restos encontrados en Haití sean de los cuatro aerotécnicos salvadoreños

“No son nuestros compatriotas”, escribió el presidente de El Salvador, quien afirmó que los cuerpos no corresponden a los soldados desaparecidos desde hace seis días

Bukele negó que restos encontrados en Haití sean de los cuatro aerotécnicos salvadoreños

TECNO

Instagram lanzó una aplicación para Apple TV y llevó los Reels a la pantalla del televisor

Instagram lanzó una aplicación para Apple TV y llevó los Reels a la pantalla del televisor

Fútbol Libre, Roja Directa y Xuper TV: la amenaza común de malware y estafas detrás de la pantalla

Un estudio con resonancias cerebrales encontró que los chatbots de IA no procesan el significado como el cerebro humano

LinkedIn redujo un 40% las vistas de publicaciones genéricas hechas con inteligencia artificial

Un foro de código abierto en Reddit vetó los proyectos con IA y dejó afuera a quienes no hablan inglés

ENTRETENIMIENTO

Demi Lovato cuenta cómo el tratamiento la preparó para encontrar el amor con Jutes: “Siento que encontré mi hogar en él”

Demi Lovato cuenta cómo el tratamiento la preparó para encontrar el amor con Jutes: “Siento que encontré mi hogar en él”

“No quiero que mi vida se convierta en publicidad”: Chiwetel Ejiofor habló sobre su privacidad y su carrera en Hollywood

“Es uno de los guiones más bonitos que he leído en toda mi carrera”: Julianne Moore habló de su papel en “El debut”

El universo íntimo de LeBron James y su esposa entre trofeos, obras de arte y recuerdos familiares

Celebridades de Hollywood que revelaron atracciones secretas que no lograron traspasar la pantalla

MUNDO

Nicaragüense deportado reparte "momentos de felicidad" con útiles y golosinas entre niños de escasos recursos en África

Nicaragüense deportado reparte "momentos de felicidad" con útiles y golosinas entre niños de escasos recursos en África

Trump pidió votar por Netanyahu en las elecciones legislativas de Israel: “Ha sido un sobresaliente primer ministro”

Netanyahu advirtió que Irán podría lanzar atentados para alterar las elecciones legislativas de Israel del martes

Aleksandar Vucic reconoció la derrota ante la Lista de Estudiantes en las elecciones de Serbia

Ante el avance de los osos sobre las ciudades, Japón prueba una solución inesperada: perros robots autónomos