América Latina

Líderes internacionales felicitaron a Lula da Silva por su vicotira en el balotaje de Brasil

Los primeros en reaccionar a los resultados electorales fueron los presidentes Santiago Peña, Rodrigo Paz y José Raúl Mulino, quienes felicitaron al líder del Partido de los Trabajadores por su victoria sobre Flávio Bolsonaro y destacaron los vínculos con el país

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS)
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió felicitaciones de dirigentes internacionales tras su victoria en el balotaje presidencial de este domingo, en el que derrotó al senador Flávio Bolsonaro y obtuvo un cuarto mandato no consecutivo. Los mandatarios de México, Paraguay, Bolivia, Panamá y Uruguay fueron los primeros en reaccionar al resultado electoral y expresaron sus saludos al presidente reelecto.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, felicitó a Lula por su victoria y destacó el papel del pueblo brasileño en la jornada electoral. “¡Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil! ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió en su cuenta de X.

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Santiago Peña, presidente de Paraguay, felicitó a Lula y al pueblo brasileño por el resultado electoral. En un mensaje publicado en sus redes sociales, destacó la agenda compartida entre ambos países y la importancia de la integración regional. “Felicidades Lula por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente”, escribió Peña.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, felicitó a Lula por su triunfo y destacó los lazos históricos entre ambos países. “Somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones”, expresó.

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Los mandatarios de México, Paraguay, Bolivia, Panamá y Uruguay fueron los primeros en reaccionar al resultado electoral y expresaron sus saludos al presidente reelecto (REUTERS)
Los mandatarios de México, Paraguay, Bolivia, Panamá y Uruguay fueron los primeros en reaccionar al resultado electoral y expresaron sus saludos al presidente reelecto (REUTERS)

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, felicitó al pueblo brasileño por la jornada electoral y saludó especialmente al mandatario reelecto. “Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la victoria. ¡Seguiremos trabajando juntos por nuestros países!”, publicó en su cuenta de X.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, felicitó a Lula por su victoria y destacó el carácter democrático de las elecciones brasileñas. El mandatario uruguayo informó que se comunicó con el presidente reelecto para transmitirle sus saludos. “Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, escribió Orsi en su cuenta de X.

Gabriel Boric, expresidente de Chile, también celebró el triunfo del dirigente brasileño. En un mensaje publicado en X, expresó su alegría por el resultado y agradeció a Lula por su trayectoria política y su compromiso social. “¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias viejo lindo por nunca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo”, escribió Boric. Luego agregó: “Gracias Presidente Lula por tu compromiso con la humanidad. ¡Te queremos! Con la esperanza intacta”.

Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, felicitó a Lula en nombre del Gobierno y el pueblo cubanos y calificó su triunfo como una “histórica victoria electoral”. En su mensaje, afirmó que el resultado “salvaguarda su soberanía y garantiza la continuidad de la lucha por la justicia social y el bienestar de sus ciudadanos”. Además, ratificó la disposición de La Habana a fortalecer los vínculos bilaterales con Brasil y trabajar por “la unidad y la integración de Nuestra América”.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró la reelección tras obtener el 51,76% de los votos, frente al 48,24% que consiguió el senador (REUTERS)
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró la reelección tras obtener el 51,76% de los votos, frente al 48,24% que consiguió el senador (REUTERS)

Lula obtuvo el 51,76% de los votos, frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro. El resultado revirtió la ventaja que el senador había conseguido en la primera vuelta, cuando alcanzó el 47% frente al 45,1% del presidente.

La victoria convirtió a Lula en el primer candidato desde el retorno de la democracia brasileña que logró imponerse en una segunda vuelta después de quedar en segundo lugar en la primera. El resultado también le aseguró un cuarto mandato presidencial no consecutivo, una marca inédita en la historia política del país.

Durante la campaña, el líder del Partido de los Trabajadores defendió las políticas sociales, la inversión pública y el control de la deforestación amazónica. También presentó la contienda como una defensa de la democracia frente al posible regreso de la familia Bolsonaro al poder.

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