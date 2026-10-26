Carmen Barbieri habló sobre su estado de salud y generó preocupación: “Estuvieron por internarme”

Carmen Barbieri sufrió un cuadro simultáneo de meningitis, broncoespasmo y gripe con picos de fiebre de 40 grados (Video: Infama, América TV)

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Carmen Barbieri atraviesa un delicado cuadro de salud que la mantiene en reposo desde hace una semana, luego de que un broncoespasmo, una meningitis y una gripe se le presentaran de manera simultánea, con picos de fiebre que llegaron a los 40 grados. La conductora relató los detalles de su estado a través de un audio que envió a la periodista Karina Iavicóli, difundido en el programa Infama, de América TV, luego de que se consultara por su ausencia en el casamiento de la bailarina Andrea Ghidone, al que había sido invitada.

“Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, relató Barbieri en el mensaje, al explicar el inicio del cuadro que la afectó durante los últimos días. La conductora detalló la combinación de afecciones que se le presentaron en simultáneo. “Tengo una meningitis, broncoespasmo y una gripe, todo junto. Cuarenta grados de fiebre desde el domingo”, describió, en referencia a la intensidad de los síntomas que debió atravesar.

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La conductora relató su situación médica en un audio que envió a Karina Iavícoli para el programa Infama

Pese a la gravedad del cuadro inicial, la conductora de Con Carmen (El Nueve) llevó cierta tranquilidad a sus seguidores al dar cuenta de una evolución favorable en los últimos días. “Hoy, domingo, después de una semana entera, te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirarme, sin marearme y sin escupir sangre”, expresó la presentadora, quien remarcó la mejoría registrada tras siete días de tratamiento en su domicilio. Aun así, reconoció que todavía conserva alguna molestia menor. “Me duele un poco la cabeza, nada más ahora”, agregó.

En el mismo audio, la conductora explicó los motivos por los que los médicos decidieron finalmente no hospitalizarla, pese a haber evaluado esa posibilidad en los primeros días del cuadro. “Los médicos no me querían internar porque tenían miedo que me agarrara otro virus y ahí sí me quedo, como la otra vez, dos meses internada”, relató Carmen, en alusión al riesgo de contraer una infección adicional dentro de un centro de salud. La conductora remarcó, además, que su mayor preocupación continúa centrada en el aparato respiratorio. “Yo estoy muy mal de los bronquios, especialmente del aparato respiratorio”, sostuvo.

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La mención a una posible internación prolongada remite a un antecedente reciente en la salud de la conductora, que meses atrás había permanecido hospitalizada en la Clínica Zabala durante un período extenso. Ese recuerdo fue uno de los factores que llevó a los profesionales que la atienden a optar por un tratamiento domiciliario en esta oportunidad, pese a los síntomas intensos que presentó durante los primeros días del cuadro actual.

Los médicos descartaron la internación hospitalaria para evitar la exposición a otros virus en un centro de salud

Barbieri también detalló el momento de mayor preocupación que atravesó durante la semana, vinculado a los mareos que sufrió como consecuencia de la fiebre alta. “Estaba muy mareada, pero el doctor me dijo que no me querían internar porque me podía dar otro virus”, explicó, al reconstruir el intercambio que mantuvo con el equipo médico que evaluó su cuadro en los días de mayor gravedad.

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La conductora remarcó que su médico de cabecera tiene previsto visitarla nuevamente en los próximos días para continuar con el seguimiento de su evolución. Mientras tanto, permanece en su domicilio bajo cuidados médicos, a la espera de una recuperación completa que le permita retomar sus actividades habituales, entre ellas la conducción del programa que encabeza en la pantalla de El Nueve.

La ausencia de Barbieri en el casamiento de Andrea Ghidone había llamado la atención entre los invitados al evento, dado que la conductora tenía previsto acompañar a la bailarina en esa jornada particular. Finalmente, el delicado estado de salud que atravesó durante toda la semana le impidió asistir a la celebración, según explicó la propia conductora en el audio difundido por el ciclo de espectáculos.

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