25 años del iPod de Steve Jobs: el dispositivo que cambió a Apple y la industria musical

Steve Jobs presentó el primer iPod de Apple el 23 de octubre de 2001 con un precio inicial de 399 dólares. (Foto: REUTERS/Dino Vournas/File Photo)

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El iPod original, presentado por Apple bajo la dirección de Steve Jobs el 23 de octubre de 2001, cumple 25 años como el reproductor que llevó hasta 1.000 canciones al bolsillo, transformó la forma de escuchar música y abrió para la compañía una etapa de expansión en la electrónica de consumo.

El dispositivo llegó al mercado con el lema “1.000 canciones en tu bolsillo” y un precio de 399 dólares. Su aparición coincidió con un período en el que los reproductores de música digital ya existían, pero no habían alcanzado una adopción masiva entre el público.

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Durante su primer año, Apple vendió más de 380.000 unidades y lanzó una edición limitada con firmas de estrellas como Tom Hanks y Madonna. En 2003, las ventas superaron las 930.000 unidades, al mismo tiempo que la empresa agregó la iTunes Music Store, una tienda digital que permitía adquirir canciones por internet a precios bajos.

Apple incorporó la plataforma iTunes Music Store en 2003 para facilitar la compra de canciones individuales por internet. (Foto: Europa Press)

Cómo funcionaba el primer iPod lanzado por Apple

El primer iPod almacenaba hasta 1.000 canciones con calidad de CD en un disco duro de 5 GB y pesaba cerca de 184 gramos. Su formato rectangular incorporaba una pantalla de 162 por 128 píxeles, iluminada con luz LED blanca para facilitar la lectura del texto.

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El control circular ubicado en la parte frontal permitía recorrer la biblioteca musical con una sola mano. Esa rueda fue uno de los rasgos más reconocibles del dispositivo, sumado a una estructura ligera que podía guardarse en un bolsillo.

La facilidad de uso fue uno de sus distintivos. La función Auto-Sync descargaba automáticamente en el iPod las canciones y listas de reproducción de iTunes cuando el usuario lo conectaba a una computadora Mac, así que el contenido quedaba actualizado en segundos.

El reproductor original incluyó un disco duro de 5 GB y una rueda frontal que permitía recorrer la biblioteca musical con una sola mano. (Foto: Apple)

La batería recargable de polímero de litio ofrecía hasta 10 horas de reproducción continua. Esa autonomía permitía escuchar música mientras se caminaba, se practicaba deporte o se realizaban otras actividades fuera de casa.

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Aunque Apple no creó el reproductor de música digital ni la descarga de canciones, integró ambos usos en un ecosistema propio. El iPod simplificó la compra y organización de música digital, y anticipó la incorporación de reproductores musicales en dispositivos portátiles como los teléfonos.

Las ventas de la línea iPod ascendieron de 4,4 millones de unidades en 2004 a 22,4 millones al año siguiente. (Foto: Apple)

De qué forma se dio la expansión global del iPod

La expansión comercial fue acelerada: en 2004, más de 4,4 millones de usuarios tenían un iPod y, un año después, la empresa había alcanzado 22,4 millones de ventas de su reproductor. Para entonces, la línea ya reunía sus principales variantes y había consolidado al dispositivo como una categoría propia dentro de Apple.

La familia Classic acumuló seis generaciones. La compañía lanzó el iPod Mini, con 4 GB de memoria; el iPod Shuffle, sin pantalla y con capacidades de entre 512 MB y 1 GB; y el iPod Touch, que incorporó pantallas táctiles y ofreció opciones de 80 o 160 GB.

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El avance del iPhone superó la distribución del reproductor en 2011 y provocó la discontinuación de la línea en mayo de 2022. (Foto: REUTERS/Kimberly White)

El iPod Touch de séptima generación, presentado en 2019, fue el último lanzamiento de esta categoría. Para entonces, el iPhone ya había desplazado al reproductor de música independiente como centro de la estrategia de dispositivos portátiles de la compañía.

Qué impacto tuvo el lanzamiento del iPhone en las ventas del iPod

Las ventas de iPod comenzaron a caer después de la llegada del iPhone en 2007, a medida que el celular ganaba terreno. En 2011, las ventas del iPhone superaron a las del reproductor y Apple discontinuó definitivamente la línea en mayo de 2022.

A pesar de que los teléfonos inteligentes reemplazaron sus funciones, los modelos clásicos volvieron a despertar interés en el mercado de segunda mano. Algunas personas los buscan como una alternativa más analógica para escuchar música y alejarse de los estímulos constantes de los teléfonos.

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