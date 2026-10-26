¿Brasil más barato?: qué gastos pueden bajar para los argentinos que viajen este verano

La caída del real frente al dólar reduce el costo en pesos de los consumos cotidianos que los argentinos pagan en moneda brasileña

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El real brasileño respondió con una fuerte caída frente al dólar tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. Uno de los efectos que tendrá este escenario en la Argentina es un contexto más favorable para planificar las vacaciones de verano en el vecino país, uno de los destinos internacionales más elegidos por los viajeros locales. Los gastos cotidianos en destino —comidas, alquileres, transporte local— se pagan en la moneda local, y ahora requieren menos pesos para cubrirlos.

Lula venció en el balotaje del domingo al senador Flávio Bolsonaro con el 51,8% de los votos válidos y aseguró la continuidad de su gobierno hasta 2030. Los mercados, que habían apostado por un triunfo de la oposición y una política fiscal más restrictiva, reaccionaron con ventas masivas de activos brasileños apenas conocido el resultado.

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En las primeras operaciones del lunes, la divisa brasileña cayó hasta 12,2% en el mercado de futuros y llegó a negociarse a 5,60 reales por dólar. El viernes había cerrado en 4,99 reales. En la Argentina, el impacto se reflejó de inmediato: el real en el Banco Nación bajó 10,4%, de $317 a $284 por unidad.

La caída respondió a las dudas de los inversores sobre la orientación económica del próximo mandato de Lula y a la perspectiva de que no se concreten los ajustes fiscales que el mercado descontaba con un eventual gobierno de Bolsonaro. El ETF EWZ, que agrupa a las principales empresas brasileñas en la bolsa estadounidense, llegó a retroceder 27% en el pre-market, mientras que acciones como las de Petrobras, Itaú y Bradesco mostraron caídas de entre 21% y 29 por ciento.

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Qué cambia para los argentinos que quieran vacacionar en Brasil

Para los argentinos que planean viajar a Brasil este verano, la devaluación del real tiene un efecto directo sobre una parte del presupuesto: todo lo que se paga en moneda local en destino. Comidas en restaurantes, bebidas en la playa, alquiler de sombrillas y reposeras, taxis y compras callejeras cuestan reales, y esos reales ahora salen más baratos.

Comidas, traslados, compras y alquileres de playa pueden resultar más convenientes para quienes viajen a Brasil durante el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los dos componentes más pesados del viaje —pasajes aéreos y alojamiento— se comercializan en dólares, por lo que el impacto del movimiento cambiario sobre esos rubros es limitado.

“Una eventual apreciación del real no implica necesariamente un encarecimiento equivalente del viaje completo. Los pasajes aéreos y los alojamientos, que representan una parte importante del presupuesto, se comercializan en dólares”, explicó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Brasil. Y agregó: “Donde sí podrían registrarse variaciones es en los gastos cotidianos en destino, como las comidas o el alquiler de sombrillas y reposeras, cuyos valores están expresados en reales”.

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Cuánto cuesta hoy un paquete de vacaciones en Brasil

A modo de referencia, los paquetes de vuelo más alojamiento con 7 noches que se ofrecen actualmente desde Buenos Aires dan una idea del presupuesto base que manejan los viajeros:

Río de Janeiro (Copacabana, hotel 4 estrellas con desayuno, vuelo directo por JetSmart): $1.454.566 por persona , $2.909.132 el paquete final para dos personas.

Salvador de Bahía (7 noches, vuelo, hotel y asistencia): $1.378.892 por persona pagando con dinero en cuenta, o USD 869.

Florianópolis (hotel 4 estrellas en el centro con desayuno buffet, vuelo directo por JetSmart): USD 843 por persona con transferencia DEBIN, USD 1.686 final para dos personas.

Esos valores corresponden a la porción dolarizada del viaje. Lo que la depreciación del real abarata es el gasto diario una vez en destino, un rubro que, según el perfil del viajero, puede representar una porción significativa del presupuesto total.

Vuelos y alojamiento mantienen una referencia dolarizada, por lo que el impacto de la depreciación del real se concentra en los gastos realizados en destino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil, el destino preferido de los argentinos

Brasil mantuvo su lugar como el principal destino internacional de los residentes en la Argentina. En 2025, el país recibió 3.386.823 visitantes argentinos, el mayor registro anual para ese mercado, según la Secretaría de Comunicación Social de Brasil.

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Los datos del INDEC confirman esa preferencia. En agosto de 2026, Brasil volvió a encabezar el ranking de destinos con 132.500 turistas residentes, el 20,3% del total de salidas del mes. Superó a Europa (99.200), Paraguay (94.800), el resto de América (89.700), Chile (65.800), Uruguay (59.800) y Estados Unidos y Canadá (58.200).

Aunque el flujo hacia Brasil cayó 20,2% frente al pico de 166.000 viajeros de agosto de 2025, se ubicó 61% por encima del nivel de agosto de 2024, cuando se habían registrado 82.300 viajes. La secuencia de los últimos tres agostos —82.300 en 2024, 166.000 en 2025 y 132.500 en 2026— refleja el peso sostenido del destino entre los argentinos.

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La evolución del tipo de cambio en las próximas semanas definirá en qué medida la depreciación del real se traslada al bolsillo de los turistas. Si la moneda brasileña se estabiliza en los niveles actuales, el verano en Brasil será más accesible que lo que proyectaban quienes ya habían empezado a planificar el viaje.