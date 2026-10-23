Tecno

Apple quedó a solo USD 42.000 millones de superar a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo

Una ola de ventas en los semiconductores borró gran parte de la ventaja de Nvidia, antes de que ambas compañías presenten resultados trimestrales en noviembre

Apple estuvo cerca de superar a Nvidia y convertirse en la empresa más valiosa del mundo.
Apple estuvo cerca de superar a Nvidia y convertirse en la empresa más valiosa del mundo. (Apple - Nvidia)
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Apple cerró el jueves a un récord de USD 348,22 por acción, lo que llevó su valor bursátil a USD 5,082 billones: apenas USD 42.000 millones menos que los USD 5,124 billones de Nvidia. Una suba de 0,83% bastaría para que la compañía supere a Nvidia y se convierta en la empresa más valiosa del mundo.

La acción de Apple subió 1,23% y llegó a tocar un máximo intradía de USD 348,36. La de Nvidia cayó 4,40%, hasta USD 212,21. Una semana antes, Apple necesitaba una ganancia de 7% para alcanzar a Nvidia; ahora alcanza con 0,83%, equivalente a un precio de USD 351,10 por acción.

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El achicamiento de la brecha se dio en medio de una fuerte venta en el sector tecnológico. El Nasdaq Composite cayó 2,60%, su peor jornada desde comienzos de junio, y el índice de semiconductores de Filadelfia perdió 6,7%, su caída más pronunciada desde el 23 de junio.

Apple quedó a solo 42.000 millones de dólares de Nvidia para convertirse en la empresa más valiosa del mundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Apple quedó a solo 42.000 millones de dólares de Nvidia para convertirse en la empresa más valiosa del mundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Esta es la venta más generalizada que vimos en el rubro de la inteligencia artificial en todo el año”, dijo Michael O’Rourke, de la correduría Jones Trading, sobre el desplome conjunto de los fabricantes de chips y memoria.

El trasfondo de la caída en los chips

El jueves, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo que la demanda de las empresas de computación en la nube dedicadas a inteligencia artificial, conocidas como neoclouds, está “fuera de serie”, pero advirtió que “el capital es escaso”.

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Huang explicó que esa demanda solo se traduce en pedidos de chips cuando los compradores pueden pagarlos. Si esas empresas no consiguen financiamiento suficiente, las ventas de Nvidia podrían toparse con un techo, aunque el interés por sus productos siga siendo alto.

Nvidia señaló que la caída de sus acciones se debió a la caída de los chips de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Nvidia señaló que la caída de sus acciones se debió a la caída de los chips de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Apple se mantuvo al margen de la carrera por la IA

Apple ganó 1,82% en la última semana y acumula una suba de 28,44% en lo que va del año. Nvidia, en cambio, cayó 2,31% en la semana y 7,28% en el mes, aunque todavía suma 14,05% de alza en 2026.

Jay Woods, de Freedom Capital Markets, señaló que la postura cautelosa de Apple frente al gasto en inteligencia artificial terminó jugando a su favor. “Antes criticada por no invertir más en IA, logró evitar algunos de los riesgos de ese gasto”, dijo.

Woods habló el 27 de julio, el día en que Apple superó por última vez a Nvidia en valor bursátil, con unos USD 4,94 billones contra USD 4,75 billones de la fabricante de chips.

Apple reportó ganancias pese a que se mantuvo al margen de la carrera por la IA. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
Apple reportó ganancias pese a que se mantuvo al margen de la carrera por la IA. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

El lanzamiento del iPhone Duo, el primer plegable de Apple, también sostuvo el ánimo de los inversores. El dispositivo, que arranca en USD 1.999, se agotó en minutos y la mayoría de los pedidos online muestra ahora entregas recién para el 25 de enero, lo que podría correr parte de los ingresos hacia el trimestre siguiente.

Alphabet, con USD 3,965 billones, y Microsoft, con USD 3,869 billones, quedaron lejos de la disputa por el primer puesto. Amazon, con USD 2,701 billones, también está fuera de la pelea, que por ahora es cosa de dos compañías.

Los balances de noviembre pueden definir todo

Apple presentará su balance del cuarto trimestre fiscal el 2 de noviembre, la primera presentación de resultados a cargo del director ejecutivo John Ternus. En julio, la compañía había anticipado un crecimiento de ingresos de entre 9% y 11% y advirtió que la oferta de sus productos se volvería más ajustada.

Nvidia presentará el balance del cuarto trimestre fiscal en noviembre . REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Nvidia presentará el balance del cuarto trimestre fiscal en noviembre . REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La acción cotiza a 45 veces sus ganancias después de tocar un récord histórico. Un balance débil probablemente pondría fin a la persecución a Nvidia.

Nvidia reportará resultados alrededor del 18 de noviembre, después de que sus ingresos crecieran 105,8% en el último trimestre. La fabricante de chips cotiza a 43 veces ganancias, una cifra menor que la de Apple pese a crecer mucho más rápido. Si las ventas en el sector de inteligencia artificial se calman, Nvidia podría volver a ampliar la distancia frente a Apple.

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