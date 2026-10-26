El dólar avanzó a precios récord en todas las franjas del mercado de cambios por la suba del real brasileño

El dólar mayorista sube 1,6% en octubre.

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La inestabilidad financiera doméstica producto del cimbronazo político en Brasil, donde sorpresivamente el oficialista Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta, tuvo entre sus secuelas una nueva suba del dólar, que alcanzó precios récord en todas las franjas del mercado.

En la plaza mayorista la divisa interbancaria aumentó 11,50 pesos o 0,8%, a 1.541 pesos, en la séptima sesión en alza. En lo que va de octubre el tipo de cambio oficial sube 24 pesos o 1,6 por ciento. En el segmento de contado se operó un volumen relevante por 735,2 millones de dólares.

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El BCRA informó que el techo de las bandas cambiarias alcanzó los 1.946,73 pesos. El dólar mayorista quedó a 405,73 pesos o 26,3% de ese límite de flotación.

El dólar al público ganó diez pesos o 0,7%, a $1.560 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar blue también subió diez pesos, a 1.575 pesos.

Los dólares financieros estuvieron negociados en alza y también en máximos. El “contado con liquidación” avanzaba 16 pesos en el día, a $1.679, con una brecha de 138 pesos o un 9% respecto del oficial, y de 7,2% en comparación al MEP, en los 1.566 pesos.

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En el mercado dólar futuro todos los contratos finalizaron con alzas en un rango de 0,5% a 1% y un importante mondo de negocios en pesos por el equivalente a USD 2.382,4 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas para fin de octubre -las más negociadas- ganaron 9,5 pesos o 0,6%, a 1.544,50 pesos.

“Dentro de dicho escenario, el dólar mayorista extiende el reacomodamiento que había reanudado recientemente, ahora acercándose a los $1.540. Este movimiento llegó acompañado en las últimas semanas por una aceleración en el ritmo de compras del BCRA, que podría aminorar a corto plazo mientras dure el risk-off en Brasil. Las miradas se centrarán, sobre todo, en la dinámica de las tasas, dado que el cierre de posiciones de carry en Brasil podría trasladarse localmente, más allá de que aquí las apuestas de no residentes resultan desde hace tiempo muy acotadas”. definió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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El dólar en Brasil llegó a ser negociado en los primeros negocios con un alza de más de 12% , en los 5,60 reales -un máximo desde enero- para asentarse en los 5,41reales a las 15:30 horas, con una suba que se acota a 9% en el día.

“Si bien creemos que la ya dañada relación bilateral no afecta los canales comerciales, una moneda más débil en Brasil impone una presión adicional sobre un peso que ya viene apreciado. La magnitud inicial en la baja de activos brasileños será considerable, aunque luego la difusión dependerá de las medidas que adopte Lula de cara a un nuevo mandato con una composición parlamentaria muy adversa y una macro debilitada con alta inflación, altísimas tasas de interés y abultado déficit financiero. Lula necesita alianzas y gobernabilidad con partidos de centro que dominan mayorías en ambas cámaras parlamentarias”, aportó Andrés Azicri, presidente y CIO de Vector Investments.

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Por el peso de Brasil en el comercio exterior argentino, la evolución de su actividad económica, su moneda y sus mercados financieros puede repercutir directamente sobre las exportaciones y las condiciones financieras de la región. Alfredo Marentes, analista de Mercados LATAM de VT Markets, consideró que “la victoria de Lula representa una señal de continuidad política, aunque acompañada por una mayor preocupación en torno al gasto público y la posibilidad de que se revierta parcialmente el reciente repunte de la bolsa brasileña”.

“Para Argentina, Brasil es su principal socio comercial: un real fuerte y un Brasil en crecimiento favorecen las exportaciones argentinas, y un menor riesgo regional ayuda a comprimir el riesgo país”, señaló Marentes.

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Los expertos Portfolio Personal Inversiones señalaron que “Brasil es nuestro principal socio comercial de manufacturas, lo que lo lleva a representar el 27,7% del índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM que mide el BCRA; la última ponderación disponible es la de agosto). Es por ello que la depreciación del real agrega presión sobre la competitividad cambiaria argentina. El dólar en Brasil sube 10,4%, de $4,98 reales a 5,50 reales. No obstante, la suba acumulada desde el viernes 2 de octubre -antes del triunfo de Bolsonaro en la primera vuelta y la inherente apreciación que generó- es de 5,6%”.

“Ceteris paribus (todo lo demás constante) el resto de los tipos de cambio de los socios comerciales, esto se traduciría en una baja de 2,89% en el ITCRM. Así, el índice alcanzaría su menor nivel desde fines de mayo. Más aún, quedaría apenas 0,4% por encima del promedio de noviembre de 2023, previo a la asunción de Milei, y solo 1,5% por encima del promedio de abril de 2025, levantamiento parcial del control de cambios”, evaluaron desde Portfolio Personal.

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