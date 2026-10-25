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Ranking de tendencias en YouTube España: los 10 videos más reproducidos

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

Desde tutoriales hasta los llamados ASMR, en YouTube se puede encontrar todo tipo de videos. (Infobae/Jovani Pérez)
Desde tutoriales hasta los llamados ASMR, en YouTube se puede encontrar todo tipo de videos. (Infobae/Jovani Pérez)
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En un mundo moderno tan vertiginoso y estresante es normal que la gente busque diversas maneras para relajarse y olvidarse un poco de los problemas del día, ya sea una salida con amigos, ver películas en familia, ver alguna serie antes de dormir, hacer yoga o bien recurrir a los videos de YouTube.

YouTube, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y ahí se puede encontrar desde música, pasando por historias de terror hasta llegar a los famosos clips ASMR entre millones de canales.

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A la plataforma, que además es el segundo sitio más popular del mundo sólo detrás de Google, se suben más de 500 horas de contenido cada minuto y se estima que las ganancias para la red de videos llega a los 15 mil millones de dólares al trimestre.

A las estadísticas se añade que YouTube tiene presencia en al menos 104 países, disponible en un total de 80 idiomas.

Según la plataforma, alrededor del mundo los usuarios ven 5 mil millones de videos al día, por lo que al ser una tarea titánica el decidir qué ver y no perderse entre tantas novedades, la plataforma lanzó en el 2018 diversos charts en donde se puede consultar cuáles son los videos más vistos de la semana (general), los videos musicales más reproducidos en los últimos días y las tendencias del día, que se actualiza en tiempo real.

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Acá el listado de los videos que están en tendencia este sábado 24 de octubre

1. DOGGYArtista/canal: La Pantera y Quevedo

2. W Sound 10 “HAPPY MONDAY” - Hades66, Westcol, Ovy On The DrumsArtista/canal: W Sound

3. Dame HombroArtista/canal: Kevin Wai, Breyco En Producidera y Bulin 47

4. Ozuna x Jory Boy x Ñengo Flow - Vulnerable (Video Oficial)Artista/canal: Ozuna

5. Te ImaginoArtista/canal: Myke Towers

6. El Pastor De MareasArtista/canal: El Barrio

7. RelicarioArtista/canal: El Barrio

8. YOUR NUMBER - Spanish VersionArtista/canal: Yapi

9. Bicho raroArtista/canal: Estopa

10. La FaldaArtista/canal: Judeline

El éxito de YouTube

YouTube vio la luz en febrero de 2005, cuando tres antiguos empleados de la compañía de Paypal ―Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim― se unieron y la crearon luego de que experimentaran dificultades para compartir entre sí un par de videos tras asistir a una fiesta.

El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005 y casi un mes después, el 23 de abril, fue cargado el primer clip a la plataforma que llevaba por nombre “Me at the Zoo”. Fue cuestión de tiempo para que todo el mundo comenzara a cargar contenido y a compartir los enlaces a través de otras redes sociales como MySpace.

Una de las grandes empresas que vio el potencial de YouTube fue la marca Nike, que subió una publicidad protagonizada por Ronaldinho, lo que hizo que otras grandes compañías voltearan a ver a YouTube y se sintieran atraídas.

Tal fue la gran acogida de los internautas por YouTube que para diciembre de 2005 la plataforma pasó de las 50 millones de visitas al día a 250 millones de visualizaciones luego de que un canal subiera el clip musical Lazy Sunday, transmitido originalmente por Saturday Night Live.

Para el año siguiente, en el 2006, el sitio fue comparado por el gigante del internet, Google, por un valor de 1650 millones de dólares. En ese entonces eran visualizados 100 millones de videos al día y 65 mil clips se añadían a diario. También firmaron acuerdos con disqueras para poder reproducir videos musicales.

El impacto de YouTube

En el 2006 la plataforma de videos fue comprada por Google en 1650 millones de dólares.(Reuters/Dado Ruvic)
En el 2006 la plataforma de videos fue comprada por Google en 1650 millones de dólares.(Reuters/Dado Ruvic)

Desde que fue puesto en marcha, YouTube fue un sitio que llegó a hacer una revolución no sólo en internet, sino también en la forma en la que los usuarios miran contenido. Muestra de ello el reconocimiento que la revista Time le otorgó en noviembre del 2006 al ser nombrado el “Invento del Año”.

Convertido en el mejor medio de difusión, el gozar de tanta popularidad también ha metido a sus dueños en aprietos como cuando albergar peleas escolares o en donde hay bullying, clips relacionados al terrorismo, narcotráfico u otros temas considerados delicados por su contenido íntimo o por mostrar delitos como asesinatos y más.

Para Estados Unidos uno de los temas más delicados es el de los tiroteos escolares, por lo que YouTube ha estado más de una vez en el ojo del huracán por alojar contenido filmado por los atacantes, como fue el caso de la masacre de Virginia Tech, cuando Cho Seung-Hui, el atacante, subió previamente a los hechos un discurso.

Más recientemente, tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus, también ha surgido inquietud sobre cómo la plataforma permite la monetización de contenido que puede ser engañoso y riesgoso para la población.

Aunque no todo es malo, pues a través de dicha plataforma muchas personas han podido ser reconocidas por su talento, como fue el caso de Susan Boyle, quien participó en el programa Britain’s Got Talent cuyo extracto subido a YouTube logró que la mujer pasara a ser una completa desconocida a una de las personas más viralizadas, famosas y aclamadas del internet.

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