Consulta ciudadana registra críticas a la educación pública y adoctrinamiento en Nicaragua

La consulta ciudadana de Hagamos Democracia NIC-CR registró un 86.1% de opiniones desfavorables sobre la educación pública en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La educación pública en Nicaragua acumuló una evaluación negativa entre las personas que participaron en la “Consulta Ciudadana de septiembre de 2026″, elaborada por Hagamos Democracia NIC-CR. De las 397 respuestas recogidas sobre ese servicio, 342, equivalentes al 86.1%, la calificaron de forma desfavorable.

El sondeo, realizado en 40 unidades territoriales del país, también indagó sobre la percepción de adoctrinamiento político en centros educativos. De las 392 personas que respondieron esa pregunta con “sí” o “no”, 347 afirmaron haberlo observado. La cifra representa el 88.5% de las respuestas sustantivas.

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El informe reúne 400 respuestas válidas y define su alcance como descriptivo y no probabilístico. Por ello, los resultados exponen las opiniones de quienes participaron en la consulta y no pueden trasladarse como una estimación estadística del conjunto de la población nicaragüense.

La partidización del sistema educativo fue el problema más mencionado por las personas que calificaron negativamente la enseñanza pública. De las 342 respuestas desfavorables, 285 señalaron ese aspecto, lo que equivale al 83.3% de ese grupo.

La consulta permitió elegir más de una respuesta. Después de la partidización, 126 personas, el 36.8%, apuntaron a deficiencias en los programas académicos. La misma cantidad consideró insuficiente la preparación del personal docente.

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Otros cuestionamientos tuvieron menor peso dentro de ese grupo. Un total de 43 participantes, el 12.6%, aludió al deterioro de la infraestructura, mientras que 38, el 11.1%, señaló falta de recursos.

La partidización del sistema escolar representó el principal motivo de queja entre las valoraciones negativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información sitúa la valoración del servicio más allá de los problemas materiales. Entre las respuestas recogidas aparecen, al mismo tiempo, objeciones sobre la calidad de los contenidos, la formación de docentes y la presencia de criterios políticos en el funcionamiento de las instituciones.

La mayoría ubicó el adoctrinamiento en centros públicos y privados

El cuestionario también pidió precisar en qué tipo de institución se había observado adoctrinamiento. De las 347 personas que respondieron afirmativamente, 346 detallaron el ámbito donde lo habían percibido.

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La opción mayoritaria fue que el fenómeno ocurre tanto en instituciones públicas como privadas. Esa respuesta reunió a 285 personas, el 82.4% de quienes identificaron adoctrinamiento y luego contestaron la pregunta de seguimiento.

Otras 57 personas, el 16.5%, señalaron exclusivamente a instituciones públicas. Tres participantes, el 0.9%, ubicaron esa práctica exclusivamente en establecimientos privados. Una persona no precisó el lugar o dijo no saber dónde ocurría.

La mayoría de los consultados ubicó las prácticas de adoctrinamiento tanto en colegios públicos como en privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación negativa bajó frente a junio, aunque siguió por encima del 80%

El informe comparó los resultados de septiembre con la consulta anterior, realizada en junio. La proporción de respuestas negativas sobre educación pública pasó de 92.9% a 86.1%, una reducción de 6.8 puntos porcentuales.

La percepción de adoctrinamiento también descendió en esa comparación: fue de 91.1% en junio y de 88.5% en septiembre. Pese a esa baja, ambos indicadores permanecieron por encima del 80% entre las respuestas sustantivas de la ronda más reciente.

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Hagamos Democracia NIC-CR advierte que las diferencias entre ambas consultas son descriptivas. La composición de los grupos consultados puede variar y, debido al carácter no probabilístico de la muestra, los cambios no permiten establecer una evolución de la población general.