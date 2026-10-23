Deportes

Giro inesperado en el escándalo por el código de vestimenta en un club de Paraguay: la decisión que tomó la responsable

Milena Olmedo, jefa de prensa de Sportivo Ameliano, emitió un comunicado y el presidente Héctor Melgarejo dio precisiones a Infobae sobre su situación

sportivo ameliano código de vestimenta
El club Sportivo Ameliano está envuelto en un escándalo por el código de vestimenta para los periodistas y fotógrafos
Guardar

El escándalo generado en torno al código de vestimenta impuesto a la prensa deportiva en Paraguay continúa sin resolverse por completo. Aunque el club Sportivo Ameliano había dado por saldado el episodio con un comunicado institucional de disculpas, nuevas declaraciones de su presidente y un texto difundido por la jefa de prensa señalada reabrieron las dudas sobre lo que sucederá de ahora en más.

La polémica se originó cuando Milena Olmedo, responsable de prensa del club, difundió un flyer con restricciones de vestimenta para periodistas y fotógrafos acreditados en el partido ante Olimpia. El texto exigía un estilo “sport elegante” y prohibía blusas escotadas, el ombligo al descubierto y calzas que no fueran negras o azul oscuro, lo cual se interpretó como una medida dirigida contra la fotógrafa Adriana Caballero, tras la viralización de una imagen suya con ropa deportiva ajustada.

PUBLICIDAD

El presidente de la institución, Héctor Melgarejo, salió a desligar al club de la decisión, calificó el código como “una boludez” en una entrevista radial y afirmó que la medida “no salió del club”, sino que fue algo que la jefa de prensa hizo “sin autorización alguna” de la dirigencia. Esa primera reacción pareció cerrar el capítulo, con la anulación del código y un pedido formal de disculpas hacia los trabajadores de prensa.

El comunicado de Milena Olmedo, jefa de prensa de Sportivo Ameliano
El comunicado de Milena Olmedo, jefa de prensa de Sportivo Ameliano

Sin embargo, el conflicto sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con dos elementos que reavivaron la discusión, un comunicado propio de Olmedo y una nueva respuesta de Melgarejo a Infobae. En su texto, la jefa de prensa reconoció: “Tal vez el error estuvo en no solicitar previamente la autorización correspondiente antes de plantearlo en el grupo de prensa”, y agregó que “jamás” imaginó que un pedido de esas características generaría “una reacción de tal magnitud”.

PUBLICIDAD

El comunicado de Olmedo incluyó además un pedido de disculpas condicional: “Si mi planteamiento molestó a alguien o alguna persona se sintió ofendida, le pido sinceramente disculpas, porque esa nunca fue mi intención”. La comunicadora sostuvo que la situación “trascendió” el tema original de la vestimenta y “comenzó a involucrar aspectos personales” vinculados a su trayectoria y profesionalismo, por lo que solicitó “respetuosamente” dar por terminado el asunto.

Fotógrafa paraguaya Adriana Caballero
Las imágenes de Adriana Caballero habrían motivado parte de la decisión de la jefa de prensa (@adrianacaballero97)

Hoy mi prioridad es mi salud y mi recuperación. No busco confrontaciones, señalar a nadie ni alimentar más esta polémica. Simplemente deseo que podamos cerrar este capítulo con madurez, respeto y humanidad”, añadió en el texto, que sugirió una licencia.

Consultado por Infobae sobre la situación laboral de Olmedo tras la difusión de ese texto, Melgarejo confirmó que la jefa de prensa “sigue estando en el staff de funcionarios del club”, aunque aclaró que se encuentra de reposo médico.

“Ella está de reposo, emitió un comunicado, según me contaron, que no pude leer aún”, respondió el dirigente, lo cual evidenció que el club todavía no tomó una postura definitiva sobre el episodio pese al tiempo transcurrido.

La incertidumbre se profundizó cuando este medio repreguntó de manera directa si Melgarejo podía confirmar la continuidad de Olmedo en el cargo una vez finalizado su reposo. “No tengo confirmación de regreso, tuvo una intervención quirúrgica”, contestó el presidente, sin precisar fechas de recuperación ni si la comunicadora retomará las mismas funciones que ejercía antes de la polémica.

El club no emitió, hasta el momento, ninguna definición adicional sobre el rol que ocupará Olmedo en la estructura de prensa de Sportivo Ameliano, lo cual mantiene en suspenso un episodio que, pese a los comunicados cruzados, todavía no encontró un cierre definitivo. Incluso, según se puede observar en las publicaciones de Instagram, la comunicadora figura como responsable de prensa y de las acreditaciones para los periodistas en el partido que el club tendrá contra Olimpia de Paraguay, este domingo 25 de octubre en condición de local.

“Agradezco a quienes han comprendido la situación y han expresado su apoyo. A todos, les pido que podamos seguir adelante, entendiendo que ningún desacuerdo profesional debería convertirse en motivo de odio o de ataques personales. El respeto, la empatía y la responsabilidad deben estar siempre por encima de cualquier polémica”, concluyó Olmedo en su carta.

Temas Relacionados

Sportivo AmelianoHéctor MelgarejoMilena OlmedoAdriana Caballerodeportes-argentinacódigo de vestimenta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudiantes de La Plata empata contra Flamengo en el Maracaná en busca de clasificarse a la final de la Copa Libertadores

El Pincha va por un triunfo para meterse en el duelo decisivo ante Palmeiras. Televisan Telefé, Fox Sports y Disney+

Estudiantes de La Plata empata contra Flamengo en el Maracaná en busca de clasificarse a la final de la Copa Libertadores

Franco Colapinto, íntimo: cuál es el estilo de vida que prefiere y por qué se considera de la “vieja escuela”

El piloto de Alpine en la F1 recordó sus días de campo en la casa de su padre. Por qué le gusta cómo vivía la gente antes, su lugar en el mundo rodeado de animales y su amor por los caballos

Franco Colapinto, íntimo: cuál es el estilo de vida que prefiere y por qué se considera de la “vieja escuela”

Es dueño de una pizzeria en España y mostró un tesoro desconocido de la carrera de Lionel Messi: “Lo tengo guardado”

Roberto Panetta es el presidente del Centro Argentino de Asturias y busca hacerle llegar a Leo un papel emblemático vinculado al inicio de su camino por Barcelona

Es dueño de una pizzeria en España y mostró un tesoro desconocido de la carrera de Lionel Messi: “Lo tengo guardado”

“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de una ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana

Un ex futbolista, que jugó en el Galo antes de pasar por Real Madrid y Roma, se adelantó al duelo del 21 de noviembre en Barranquilla y bancó al equipo brasileño como candidato al título

“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de una ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana

Un ex arquero campeón con River Plate elogió a Santiago Beltrán y señaló en qué potencia europea lo ve en el futuro

Roberto Bonano analizó el presente del guardameta que se afirmó en la titularidad del equipo millonario. Por qué es el reemplazante natural del Dibu Martínez

Un ex arquero campeón con River Plate elogió a Santiago Beltrán y señaló en qué potencia europea lo ve en el futuro

MALDITOS NERDS

Koei Tecmo fecha ‘The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother’ para 2027

Koei Tecmo fecha ‘The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother’ para 2027

‘Pratfall’, el rescate cooperativo, llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2

‘RV There Yet?’ llegará a PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 con juego cruzado

Gabriel Basso actuará en el thriller de Apple TV ‘Guilty Creatures’

Bloody Hell Hotel se retrasa a 2027 y cancela su acceso anticipado

ENTRETENIMIENTO

Becca Tobin revela su preocupación por su regreso al reboot de ‘Glee’

Becca Tobin revela su preocupación por su regreso al reboot de ‘Glee’

El hallazgo que convirtió a un jubilado británico en millonario gracias a sus cartas Pokémon

Kim Kardashian deja pistas sobre Lewis Hamilton en ‘The Kardashians’: “Estoy muy, muy feliz”

North West, hija de Kim Kardashian, elige a una polémica estrella para su disfraz de Halloween

Murió Tom Skerritt, estrella de ‘Top Gun’ y ‘Alien’

INFOBAE AMÉRICA

Presidente legislativo en Honduras advierte que se aprobarán “las reformas penales aunque el poder judicial no las respalde”

Presidente legislativo en Honduras advierte que se aprobarán “las reformas penales aunque el poder judicial no las respalde”

Nicaragüense confiesa el asesinato de su pareja e hija en Costa Rica y detalla su huida

En Panamá la canasta básica de alimentos aumenta en $54.76 durante la última quincena de septiembre

El alcalde de Dajabón, en República Dominicana, advierte que las pandillas haitianas podrían atentar contra los militares de El Salvador

El Salvador crecería 4.5% en 2026 y se ubicaría entre las economías líderes regionales, según Cepal