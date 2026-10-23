Giro inesperado en el escándalo por el código de vestimenta en un club de Paraguay: la decisión que tomó la responsable

El club Sportivo Ameliano está envuelto en un escándalo por el código de vestimenta para los periodistas y fotógrafos

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El escándalo generado en torno al código de vestimenta impuesto a la prensa deportiva en Paraguay continúa sin resolverse por completo. Aunque el club Sportivo Ameliano había dado por saldado el episodio con un comunicado institucional de disculpas, nuevas declaraciones de su presidente y un texto difundido por la jefa de prensa señalada reabrieron las dudas sobre lo que sucederá de ahora en más.

La polémica se originó cuando Milena Olmedo, responsable de prensa del club, difundió un flyer con restricciones de vestimenta para periodistas y fotógrafos acreditados en el partido ante Olimpia. El texto exigía un estilo “sport elegante” y prohibía blusas escotadas, el ombligo al descubierto y calzas que no fueran negras o azul oscuro, lo cual se interpretó como una medida dirigida contra la fotógrafa Adriana Caballero, tras la viralización de una imagen suya con ropa deportiva ajustada.

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El presidente de la institución, Héctor Melgarejo, salió a desligar al club de la decisión, calificó el código como “una boludez” en una entrevista radial y afirmó que la medida “no salió del club”, sino que fue algo que la jefa de prensa hizo “sin autorización alguna” de la dirigencia. Esa primera reacción pareció cerrar el capítulo, con la anulación del código y un pedido formal de disculpas hacia los trabajadores de prensa.

El comunicado de Milena Olmedo, jefa de prensa de Sportivo Ameliano

Sin embargo, el conflicto sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con dos elementos que reavivaron la discusión, un comunicado propio de Olmedo y una nueva respuesta de Melgarejo a Infobae. En su texto, la jefa de prensa reconoció: “Tal vez el error estuvo en no solicitar previamente la autorización correspondiente antes de plantearlo en el grupo de prensa”, y agregó que “jamás” imaginó que un pedido de esas características generaría “una reacción de tal magnitud”.

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El comunicado de Olmedo incluyó además un pedido de disculpas condicional: “Si mi planteamiento molestó a alguien o alguna persona se sintió ofendida, le pido sinceramente disculpas, porque esa nunca fue mi intención”. La comunicadora sostuvo que la situación “trascendió” el tema original de la vestimenta y “comenzó a involucrar aspectos personales” vinculados a su trayectoria y profesionalismo, por lo que solicitó “respetuosamente” dar por terminado el asunto.

Las imágenes de Adriana Caballero habrían motivado parte de la decisión de la jefa de prensa (@adrianacaballero97)

“Hoy mi prioridad es mi salud y mi recuperación. No busco confrontaciones, señalar a nadie ni alimentar más esta polémica. Simplemente deseo que podamos cerrar este capítulo con madurez, respeto y humanidad”, añadió en el texto, que sugirió una licencia.

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Consultado por Infobae sobre la situación laboral de Olmedo tras la difusión de ese texto, Melgarejo confirmó que la jefa de prensa “sigue estando en el staff de funcionarios del club”, aunque aclaró que se encuentra de reposo médico.

“Ella está de reposo, emitió un comunicado, según me contaron, que no pude leer aún”, respondió el dirigente, lo cual evidenció que el club todavía no tomó una postura definitiva sobre el episodio pese al tiempo transcurrido.

La incertidumbre se profundizó cuando este medio repreguntó de manera directa si Melgarejo podía confirmar la continuidad de Olmedo en el cargo una vez finalizado su reposo. “No tengo confirmación de regreso, tuvo una intervención quirúrgica”, contestó el presidente, sin precisar fechas de recuperación ni si la comunicadora retomará las mismas funciones que ejercía antes de la polémica.

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El club no emitió, hasta el momento, ninguna definición adicional sobre el rol que ocupará Olmedo en la estructura de prensa de Sportivo Ameliano, lo cual mantiene en suspenso un episodio que, pese a los comunicados cruzados, todavía no encontró un cierre definitivo. Incluso, según se puede observar en las publicaciones de Instagram, la comunicadora figura como responsable de prensa y de las acreditaciones para los periodistas en el partido que el club tendrá contra Olimpia de Paraguay, este domingo 25 de octubre en condición de local.

“Agradezco a quienes han comprendido la situación y han expresado su apoyo. A todos, les pido que podamos seguir adelante, entendiendo que ningún desacuerdo profesional debería convertirse en motivo de odio o de ataques personales. El respeto, la empatía y la responsabilidad deben estar siempre por encima de cualquier polémica”, concluyó Olmedo en su carta.

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