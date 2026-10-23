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Los envíos mundiales de computadoras cayeron 20% en el tercer trimestre por el encarecimiento de la memoria RAM

La industria anticipa una caída aún mayor en el próximo trimestre de 2026 y los precios no volverán a niveles de 2025

Los envíos mundiales de computadoras cayeron un 20% durante el tercer trimestre de 2026 según datos de IDC. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Los envíos mundiales de computadoras cayeron un 20% durante el tercer trimestre de 2026 según datos de IDC. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
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Los envíos mundiales de computadoras cayeron 20% en el tercer trimestre de 2026 frente al mismo período del año anterior, hasta 62,7 millones de unidades, según los datos preliminares que publicó IDC. Es la segunda caída trimestral consecutiva.

La consultora Omdia midió una baja similar, de 21%, hasta 58,1 millones de equipos, y Counterpoint Research ubicó la contracción en 21%. Las tres firmas coinciden en que se trata del derrumbe más pronunciado desde el primer trimestre de 2023.

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El retroceso también rompió el patrón habitual del mercado: los envíos cayeron 9% respecto del segundo trimestre, cuando lo normal es que el tercer trimestre supere al segundo por la demanda de compras para la vuelta a clases.

La contracción del mercado de computadoras personales alteró el aumento habitual de ventas por la vuelta a clases. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
La contracción del mercado de computadoras personales alteró el aumento habitual de ventas por la vuelta a clases. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

“Lo que estamos viendo es el resultado de la fuerte anticipación de compras en el primer semestre. Los fabricantes y distribuidores acumularon inventario a comienzos de año para adelantarse a las subas de precios”, explicó Jitesh Ubrani, director de investigación de dispositivos de consumo en IDC.

Esa anticipación de compras dejó al tercer trimestre con poca demanda real para sostener el ritmo habitual de ventas. Según IDC, la causa de fondo son las restricciones de suministro y los precios más altos de los componentes, producto de la carrera de los centros de datos de inteligencia artificial por acaparar memoria.

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La memoria ya pesa el 40% del costo de una PC

Las empresas de tecnología llevan meses enfrentando subas en los precios de la memoria RAM, los discos de almacenamiento y los chips de Intel, AMD y Qualcomm, lo que encareció desde computadoras portátiles hasta placas Raspberry Pi, según detalló The Verge con datos de Counterpoint.

Las consultoras Counterpoint y Omdia prevén caídas superiores al 20% en los envíos de computadoras para fines de 2026. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Las consultoras Counterpoint y Omdia prevén caídas superiores al 20% en los envíos de computadoras para fines de 2026. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Minsoo Kang, analista senior de Counterpoint, señaló que algunas marcas optaron por priorizar configuraciones que absorben mejor la inflación de componentes, lo que dejó con menos opciones económicas a los compradores más sensibles al precio. Otras directamente revivieron tecnología más vieja, como memorias DDR4, para contener los costos.

El propio comunicado de IDC atribuyó el origen del problema a la construcción acelerada de centros de datos de inteligencia artificial, que desvió hacia los servidores buena parte de la memoria que antes se destinaba a las computadoras personales.

Fabricantes atrapados con stock que no logran vender

El golpe no fue parejo entre las marcas. Lenovo, HP y Dell perdieron participación de mercado más rápido que el promedio de la industria y, juntas, cedieron 4,2 puntos de participación, según el detalle de IDC.

Los canales de distribución acumulan exceso de inventario ante el freno del consumo provocado por los precios altos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Los canales de distribución acumulan exceso de inventario ante el freno del consumo provocado por los precios altos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Apple, en cambio, amplió su cuota de mercado pese a enviar menos equipos en total, de acuerdo con la misma medición de IDC. El contraste refleja estrategias distintas de gestión de inventario frente a la escasez de componentes.

IDC advirtió que los canales de distribución ahora temen quedarse con demasiado stock en un mercado donde los precios elevados ya frenan la demanda. Eso podría traducirse en promociones de corto plazo, aunque la consultora descartó que los precios regresen a los niveles de hace un año.

“Con las condiciones macroeconómicas empeorando, el riesgo es que el panorama de los próximos trimestres se deteriore antes de mejorar”, agregó Ubrani en el comunicado de IDC.

El encarecimiento de los componentes coincidió con el nivel más bajo en las ventas de teléfonos celulares en 14 años. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
El encarecimiento de los componentes coincidió con el nivel más bajo en las ventas de teléfonos celulares en 14 años. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Counterpoint fue más allá con su pronóstico: su director asociado, David Naranjo, proyectó que los envíos globales caerán 27% en el cuarto trimestre de 2026 y se mantendrán prácticamente estancados durante 2027. “La estabilización no debe confundirse con una recuperación”, afirmó.

Omdia, por su parte, estimó una caída algo menor para el cuarto trimestre, de 24%, seguida de otra baja de 7% en 2027. The Verge señaló además que, en el mismo trimestre, los envíos de celulares también tocaron su nivel más bajo en 14 años, lo que sugiere que la presión de precios sobre la electrónica de consumo no se limita a las computadoras.

Con pronósticos de Counterpoint y Omdia que apuntan a una contracción aún mayor para el cierre de 2026, la próxima medición trimestral de IDC, Omdia y Counterpoint será la que confirme si la caída profundiza o si las promociones de los canales logran, al menos, moderarla.

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