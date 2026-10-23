Guatemala condena a 60 años a exagentes que ejecutaron a dos detenidos, fingieron un accidente y huyeron a Estados Unidos

El canadiense Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi fueron asesinados por agentes de la policía en Guatemala. (Infobae América)

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El Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala declaró culpables a siete exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por la ejecución extrajudicial del canadiense Nelson Santamaría y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.

La jueza María Eugenia Castellanos notificó penas que alcanzan hasta 60 años de prisión inconmutables para los autores materiales del crimen ocurrido en la subestación del municipio de San Andrés Itzapa, en el departamento de Chimaltenango.

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Penas de hasta 60 años de cárcel para los principales responsables

La sentencia judicial estableció que el ex subinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales, jefe de la sede policial al momento del crimen, dirigió las agresiones contra ambas víctimas.

Edy Leonel Vásquez Rabanales fue jefe de la subestación de San Andrés Itzapa, huyó a Estados Unidos y fue capturado en 2024. (PNC de Guatemala)

La judicatura le impuso 60 años de reclusión inconmutables por el delito de ejecución extrajudicial, a razón de 30 años por cada persona asesinada.

Idéntica condena recibió el exagente Freddy Santiago Velásquez Pérez, declarado culpable bajo la misma figura en concurso real.

Asimismo, la resolución dictó 30 años de prisión contra Mauricio Abraham Contreras Salán por la muerte de Santamaría, aunque el fallo lo absolvió respecto al cargo por Choc Xi.

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Tras la lectura de la condena, el tribunal revocó las medidas sustitutivas que beneficiaban a Velásquez y Contreras, y ordenó su reclusión inmediata en una prisión preventiva.

Los exagentes de la PNC Freddy Santiago Velásquez Pérez y Yorleni Lisbeth Macario Ramos sentados en el Tribunal. (Diario La Hora)

Modificaciones delictivas y sanciones por discriminación

Las juzgadoras modificaron las imputaciones iniciales de la fiscalía respecto a otros cuatro procesados tras determinar que sus acciones no configuraron ejecuciones directas.

Por tal motivo, las expolicías Yorleni Lisbeth Macario Ramos y Yulisa Nabely Ayala Yol recibieron condenas de cinco años por incumplimiento de deberes y seis años más por discriminación, lo que fijó un total de 11 años de prisión.

Ambas continuarán bajo medidas sustitutivas con registro de huella biométrica cada 30 días.

En la misma audiencia, el juzgado sancionó a Ángel Mario Roquel Sajbochol con 10 años de cárcel por obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes, más una multa de Q1 mil (unos USD 130) por omitir la denuncia.

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El exagente Ángel Mario Roquel Sajbochol recibió una condena por obstaculización de la justicia. (Redes Sociales)

A su vez, Jeremías Jacobo Rojas purgará ocho años por abuso de autoridad y detención ilegal. Para el 23 de octubre quedó programada la audiencia de reparación digna para los deudos. “Se hizo justicia”, afirmó Henry Choc Xi al salir del debate.

Detención arbitraria y encubrimiento en la sede policial

Los hechos comenzaron el 18 de abril de 2024 en San Andrés Itzapa, cuando la patrulla policial aprehendió al ciudadano canadiense Nelson Santamaría y al guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi con el pretexto de una supuesta alteración del orden público.

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) demostraron que la captura careció de base legal y que ambos detenidos padecieron severos castigos físicos dentro del recinto oficial.

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Santamaría falleció horas después en un centro asistencial a causa de un traumatismo abdominal, tras lo cual los agentes coordinaron versiones falsas con socorristas para fingir que hallaron al agraviado en la vía pública.

Los hechos generaron violencia en San Andrés Itzapa, al extremo que los vecinos incendiaron la subestación policial.

La Subestación de la PNC de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, fue quemada por vecinos, tras la muerte de un canadiense y la desaparición de un guatemalteco. (Redes Sociales)

Por su parte, Choc Xi permaneció retenido hasta que los elementos policiales lo trasladaron hacia un área desolada entre Chimaltenango y San Miguel Dueñas, donde fue estrangulado y mutilado. El crimen provocó disturbios ciudadanos que culminaron con la quema de la sede policial.

Tras los sucesos, Vásquez Rabanales huyó hacia Estados Unidos, país donde las autoridades lo arrestaron para concretar su extradición hacia Guatemala.