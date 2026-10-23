Guatemala

Guatemala condena a 60 años a exagentes que ejecutaron a dos detenidos, fingieron un accidente y huyeron a Estados Unidos

Siete expolicías enfrentan penas de hasta seis décadas tras matar a golpes a Nelson Santamaría y estrangular a Eldin Leonel Choc Xi en una subestación de Chimaltenango. El caso expuso un encubrimiento coordinado y culminó con la quema de la sede policial.

El Tribunal de Mayor Riesgo B declaró culpables a siete exagentes de la Policía Nacional Civil por ejecución extrajudicial.
El canadiense Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi fueron asesinados por agentes de la policía en Guatemala. (Infobae América)
Guardar

El Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala declaró culpables a siete exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por la ejecución extrajudicial del canadiense Nelson Santamaría y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.

La jueza María Eugenia Castellanos notificó penas que alcanzan hasta 60 años de prisión inconmutables para los autores materiales del crimen ocurrido en la subestación del municipio de San Andrés Itzapa, en el departamento de Chimaltenango.

PUBLICIDAD

Penas de hasta 60 años de cárcel para los principales responsables

La sentencia judicial estableció que el ex subinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales, jefe de la sede policial al momento del crimen, dirigió las agresiones contra ambas víctimas.

El Tribunal de Mayor Riesgo B declaró culpables a siete exagentes de la Policía Nacional Civil por ejecución extrajudicial.
Edy Leonel Vásquez Rabanales fue jefe de la subestación de San Andrés Itzapa, huyó a Estados Unidos y fue capturado en 2024. (PNC de Guatemala)

La judicatura le impuso 60 años de reclusión inconmutables por el delito de ejecución extrajudicial, a razón de 30 años por cada persona asesinada.

Idéntica condena recibió el exagente Freddy Santiago Velásquez Pérez, declarado culpable bajo la misma figura en concurso real.

Asimismo, la resolución dictó 30 años de prisión contra Mauricio Abraham Contreras Salán por la muerte de Santamaría, aunque el fallo lo absolvió respecto al cargo por Choc Xi.

PUBLICIDAD

Tras la lectura de la condena, el tribunal revocó las medidas sustitutivas que beneficiaban a Velásquez y Contreras, y ordenó su reclusión inmediata en una prisión preventiva.

El Tribunal de Mayor Riesgo B declaró culpables a siete exagentes de la Policía Nacional Civil por ejecución extrajudicial.
Los exagentes de la PNC Freddy Santiago Velásquez Pérez y Yorleni Lisbeth Macario Ramos sentados en el Tribunal. (Diario La Hora)

Modificaciones delictivas y sanciones por discriminación

Las juzgadoras modificaron las imputaciones iniciales de la fiscalía respecto a otros cuatro procesados tras determinar que sus acciones no configuraron ejecuciones directas.

Por tal motivo, las expolicías Yorleni Lisbeth Macario Ramos y Yulisa Nabely Ayala Yol recibieron condenas de cinco años por incumplimiento de deberes y seis años más por discriminación, lo que fijó un total de 11 años de prisión.

Ambas continuarán bajo medidas sustitutivas con registro de huella biométrica cada 30 días.

En la misma audiencia, el juzgado sancionó a Ángel Mario Roquel Sajbochol con 10 años de cárcel por obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes, más una multa de Q1 mil (unos USD 130) por omitir la denuncia.

El Tribunal de Mayor Riesgo B declaró culpables a siete exagentes de la Policía Nacional Civil por ejecución extrajudicial.
El exagente Ángel Mario Roquel Sajbochol recibió una condena por obstaculización de la justicia. (Redes Sociales)

A su vez, Jeremías Jacobo Rojas purgará ocho años por abuso de autoridad y detención ilegal. Para el 23 de octubre quedó programada la audiencia de reparación digna para los deudos. “Se hizo justicia”, afirmó Henry Choc Xi al salir del debate.

Detención arbitraria y encubrimiento en la sede policial

Los hechos comenzaron el 18 de abril de 2024 en San Andrés Itzapa, cuando la patrulla policial aprehendió al ciudadano canadiense Nelson Santamaría y al guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi con el pretexto de una supuesta alteración del orden público.

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) demostraron que la captura careció de base legal y que ambos detenidos padecieron severos castigos físicos dentro del recinto oficial.

Santamaría falleció horas después en un centro asistencial a causa de un traumatismo abdominal, tras lo cual los agentes coordinaron versiones falsas con socorristas para fingir que hallaron al agraviado en la vía pública.

Los hechos generaron violencia en San Andrés Itzapa, al extremo que los vecinos incendiaron la subestación policial.

El Tribunal de Mayor Riesgo B declaró culpables a siete exagentes de la Policía Nacional Civil por ejecución extrajudicial.
La Subestación de la PNC de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, fue quemada por vecinos, tras la muerte de un canadiense y la desaparición de un guatemalteco. (Redes Sociales)

Por su parte, Choc Xi permaneció retenido hasta que los elementos policiales lo trasladaron hacia un área desolada entre Chimaltenango y San Miguel Dueñas, donde fue estrangulado y mutilado. El crimen provocó disturbios ciudadanos que culminaron con la quema de la sede policial.

Tras los sucesos, Vásquez Rabanales huyó hacia Estados Unidos, país donde las autoridades lo arrestaron para concretar su extradición hacia Guatemala.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilGuatemalaEjecuciones extrajudicialesAbuso policialNelson SantamaríaEldin Leonel Choc XiSan Andrés ItzapaChimaltenango

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Director de la Policía Nacional Civil de Guatemala descarta renunciar tras el asesinato de Solórzano Foppa

David Estuardo Custodio Boteo dijo ante diputados de VOS que abandonar el puesto supondría admitir fallas institucionales y señaló que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, decide sobre su permanencia

Director de la Policía Nacional Civil de Guatemala descarta renunciar tras el asesinato de Solórzano Foppa

El presidente Bernardo Arévalo ordena al Ejecutivo adoptar X-Road para conectar los registros estatales

La circular 004-2026, publicada de inmediato en el Diario de Centro América, impone a las dependencias ajustar sus sistemas conforme a la planificación de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico

El presidente Bernardo Arévalo ordena al Ejecutivo adoptar X-Road para conectar los registros estatales

Subdirector policial de Guatemala reconoce que los escoltas de Solórzano Foppa se alejaron durante el atentado en Campo Marte

Dos agentes a cargo de la custodia del abogado atendían a su hijo cuando ocurrió el ataque del 17 de octubre, en el que murieron el exfuncionario y el judoca Gustavo Aguilar Gamarro

Subdirector policial de Guatemala reconoce que los escoltas de Solórzano Foppa se alejaron durante el atentado en Campo Marte

El Estado de Guatemala comparte mecanismos de atención a víctimas y refuerza la cooperación contra la trata de personas

La delegación de la SVET participó en una reunión regional de expertos de la UNODC, donde se abordaron el intercambio de datos, las pruebas y la coordinación transfronteriza entre países de origen y destino

El Estado de Guatemala comparte mecanismos de atención a víctimas y refuerza la cooperación contra la trata de personas

El Gobierno de Guatemala lanza gub.gt, un portal que reúne información y servicios de las instituciones públicas

La herramienta, presentada por la GAE, orientará a la población hacia programas de salud, educación, empleo, vivienda y asistencia social mediante enlaces a fuentes oficiales durante un acto en el Palacio Nacional de la Cultura

El Gobierno de Guatemala lanza gub.gt, un portal que reúne información y servicios de las instituciones públicas

TECNO

Expertos alertan que la IA facilita el fraude online mediante navegadores antidetección

Expertos alertan que la IA facilita el fraude online mediante navegadores antidetección

Uber les dio a sus 30.000 empleados acceso a un agente de IA de OpenAI para el trabajo de oficina

La inteligencia artificial acelera los ataques de PHP2Shell y reduce el margen de respuesta empresarial

Los envíos mundiales de computadoras cayeron 20% en el tercer trimestre por el encarecimiento de la memoria RAM

La inteligencia artificial reduce a la mitad el tiempo para escribir código, pero el 25% de eso es “basura de IA”

ENTRETENIMIENTO

Becca Tobin revela su preocupación por su regreso al reboot de ‘Glee’

Becca Tobin revela su preocupación por su regreso al reboot de ‘Glee’

El hallazgo que convirtió a un jubilado británico en millonario gracias a sus cartas Pokémon

Kim Kardashian deja pistas sobre Lewis Hamilton en ‘The Kardashians’: “Estoy muy, muy feliz”

North West, hija de Kim Kardashian, elige a una polémica estrella para su disfraz de Halloween

Murió Tom Skerritt, estrella de ‘Top Gun’ y ‘Alien’

MUNDO

Putin se mostró dispuesto a negociar con Ucrania pero advirtió que las regiones anexionadas por Rusia no pertenecen a Kiev

Putin se mostró dispuesto a negociar con Ucrania pero advirtió que las regiones anexionadas por Rusia no pertenecen a Kiev

Protestas en Francia: París prolongó el toque de queda en dos zonas hasta el lunes 26 de octubre

Ucrania ordenó la evacuación obligatoria de todas las familias con niños en los últimos bastiones que controla en Donetsk

Macron busca prohibir o limitar las protestas en Francia tras los disturbios: “La prioridad es volver a la calma”

El régimen de Irán exhibió imágenes de un presunto centro de producción de drones: “Tenemos buenas reservas”