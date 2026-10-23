Guatemala

Caso Solórzano Foppa en Guatemala: Organismo Judicial atribuye al Ministerio Público el cambio de ropa de los hermanos Choc Toz

La institución indicó que la diligencia buscaba preservar posibles indicios para peritajes y precisó que su personal de seguridad no intervino, mientras la Policía Nacional Civil acompañó el procedimiento bajo sus competencias

Dos hombres de rodillas y dos policías de pie frente al Palacio de Justicia, con un arma, teléfonos y una mochila de reparto en el suelo.
El Organismo Judicial de Guatemala afirmó que fiscales del Ministerio Público cambiaron la vestimenta de los hermanos Choc Toz para preservar posibles indicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Organismo Judicial de Guatemala afirmó que fiscales del Ministerio Público (MP) cambiaron la vestimenta de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz al momento de su captura, tras ser señalados como autores materiales del asesinato del exfiscal contra la corrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.

El portavoz del Organismo Judicial, Rudy Esquivel, afirmó que el procedimiento del cambio de ropa se realizó como parte de la recolección y preservación de posibles indicios para peritajes. La institución precisó que sus agentes de seguridad no participaron en esa diligencia.

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Según dijo, los guardias judiciales solo realizan revisiones corporales preventivas para evitar el ingreso de objetos o sustancias ilícitas y para garantizar condiciones adecuadas durante la permanencia de personas detenidas en las instalaciones.

Según Esquivel, el cambio de ropa se efectuó bajo responsabilidad del MP, con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), dentro de las competencias legales de cada entidad.

El Organismo Judicial de Guatemala afirmó que fiscales del Ministerio Público cambiaron la vestimenta de los hermanos Choc Toz para preservar posibles indicios.
Rudy Esquivel, portavoz del Organismo Judicial evitó precisar si el Instituto Nacional de Ciencias Forenses analiza las prendas retiradas debido a la reserva del proceso. (Organismo Judicial)

La explicación surgió luego de los cuestionamientos por el tratamiento que recibieron los hermanos tras su captura, ocurrida después del asesinato del abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.

El Organismo Judicial no detalló el alcance de la diligencia

En una entrevista telefónica con Infobae, el portavoz evitó precisar si las prendas retiradas a los hermanos permanecen bajo análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Guatemala o si ya fueron sometidas a alguna pericia.

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Tampoco aclaró si el cambio de vestimenta forma parte de un protocoloaplicado a todas las personas capturadas o si respondió a circunstancias específicas de este caso, todo esto, argumentando que la causa se encuentra bajo reserva a solicitud del Ministerio Público.

“Cada acción o decisión es en relación a la competencia de cada una de las entidades”, respondió Esquivel al ser consultado sobre el procedimiento. Añadió que la información divulgada por el Organismo Judicial es la única que puede confirmarse de forma oficial por ahora.

El Organismo Judicial de Guatemala afirmó que fiscales del Ministerio Público cambiaron la vestimenta de los hermanos Choc Toz para preservar posibles indicios.
La institución judicial descartó la participación de sus guardias en la sustitución de ropa y limitó sus tareas a revisiones corporales preventivas, indicó Rudy Esquivel, portavoz del Organismo Judicial. (Organismo Judicial)

La diligencia está bajo reserva judicial, por lo que los detalles de la investigación corresponden al MP. Esquivel sostuvo que la aclaración buscó evitar interpretaciones erróneas sobre la intervención de los agentes de seguridad judicial, a quienes se había vinculado con el cambio de ropa.

Las denuncias por anomalías en la captura siguen bajo investigación

El caso abrió cuestionamientos sobre el procedimiento policial posterior a la detención de los hermanos Choc Toz. Los jóvenes denunciaron que agentes de la PNC les habrían colocado una carabina dentro de una mochila de reparto y que fueron obligados a cambiarse de ropa antes de llegar a la sede judicial.

Dos policías con uniforme trasladan a dos hombres esposados frente a una patrulla, junto a armas, un casco y una mochila roja en el suelo
Dos agentes de policía custodian a dos personas detenidas frente a un vehículo oficial junto a armas incautadas y una mochila térmica de reparto en el suelo. (PNCdeGuatemala)

La hipótesis de una posible implantación del arma forma parte de una investigación y no constituye una conclusión oficial. El Ministerio de Gobernación ordenó revisar la actuación de los policías involucrados, mientras que la Inspectoría General de la PNC y el MP analizan el expediente.

Durante una citación legislativa, el subdirector general de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto Quiché, reconoció que llevar a los detenidos a una subestación policial, cambiar la patrulla y grabar el traslado antes de ponerlos a disposición judicial no se ajustó al procedimiento.

El funcionario dijo que siete integrantes de la Comisaría 13 figuran en la investigación: cuatro agentes, dos mandos y el comisario de la unidad.

Las autoridades también revisan el manejo de la carabina, las municiones y el chaleco táctico que la PNC afirmó haber localizado en una mochila atribuida a los hermanos.

Dos policías con uniforme trasladan a dos hombres esposados frente a una patrulla, junto a armas, un casco y una mochila roja en el suelo
Los hermanos Choc Toz denunciaron que los agentes del habrían implantado pruebas y que les cambiaron de ropa luego de su detención. (PNCdeGuatemala)

El arma está registrada a nombre de un particular y no tiene reporte de robo, según información trasladada por la institución policial.

El asesinato de Solórzano Foppa y la captura de los hermanos Choc Toz

Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro murieron el 17 de octubre durante un ataque armado en las canchas del Campo Marte, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala.

Funeral de Juan Francisco Solórzano Foppa, ex fiscal y abogado de Guatemala
El exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado el 17 de octubre en la Ciudad de Guatemala. Cientos de personas exigen justicia. (Johan ORDONEZ / AFP)

Minutos después, la PNC capturó a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz en la zona 16. La Policía los presentó inicialmente como sospechosos y afirmó que portaban una carabina. Ambosnegaron cualquier vínculo con el crimen.

El 18 de octubre, un juzgado dictó falta de mérito a favor de los hermanos, luego de que el MP solicitara esa resolución por falta de elementos para procesarlos. La investigación por el doble homicidio y por las denuncias sobre la captura permanece bajo reserva.

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