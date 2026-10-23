Tecno

Así puede detectar si el PHP de su página esta actualizado para evitar hackeos

Las versiones sin soporte dejan de recibir parches de seguridad frente a posibles ataques

Actualización de PHP
Mantener PHP actualizado constituye una medida crítica de ciberseguridad para sitios web y gestores de contenido. (Reuters)
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PHP es el lenguaje de programación del lado del servidor que sustenta a la gran mayoría de los sitios web y gestores de contenido a nivel global. Mantener este lenguaje actualizado no es únicamente una cuestión de rendimiento, sino una medida crítica de ciberseguridad.

Las versiones de PHP que alcanzan su ciclo de fin de vida útil dejan de recibir parches de seguridad, convirtiendo a los sitios que las utilizan en blancos vulnerables para ataques automatizados, inyecciones de código y secuestro de datos.

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Para el año 2026, las versiones anteriores a PHP 8.2 carecen de soporte oficial, lo que exige a los administradores web auditar y actualizar sus entornos. A continuación, se detallan los métodos técnicos para verificar qué versión de PHP está ejecutando su página web.

Las versiones de PHP anteriores a la 8.2 carecen de soporte oficial y quedan expuestas a ataques automatizados. (Europa Press)
Las versiones de PHP anteriores a la 8.2 carecen de soporte oficial y quedan expuestas a ataques automatizados. (Europa Press)

Verificación a través del panel de control del servidor (cPanel)

El método más directo y seguro para auditar la versión de PHP es acceder al panel de administración del servidor de alojamiento web (hosting).

  1. Ingrese a su cuenta de cPanel (o equivalente, como Plesk o DirectAdmin) con sus credenciales de administrador.
  2. Navegue hacia la sección Software.
  3. Haga clic en la herramienta Administrador MultiPHP (MultiPHP Manager) o Seleccionar versión de PHP (Select PHP Version).
  4. La pantalla mostrará un listado de los dominios alojados y la versión de PHP asignada a cada uno. Si la versión es inferior a 8.2, el sistema suele mostrar una advertencia de seguridad.
El panel de control del hosting, como cPanel, permite verificar de forma directa la versión de PHP instalada. (Europa Press)
El panel de control del hosting, como cPanel, permite verificar de forma directa la versión de PHP instalada. (Europa Press)

Comprobación desde el panel de WordPress (Gestores de contenido)

Si su sitio web está construido sobre WordPress, el sistema operativo incluye una herramienta de diagnóstico nativa que permite verificar el estado del servidor sin necesidad de acceder al hosting.

  1. Inicie sesión en el panel de administración de WordPress (/wp-admin).
  2. En el menú lateral izquierdo, diríjase a Herramientas y seleccione Salud del sitio.
  3. Haga clic en la pestaña superior denominada Info.
  4. Despliegue la sección Servidor. El primer campo listado mostrará la “Versión de PHP” exacta que está utilizando la plataforma.
WordPress incluye una herramienta de diagnóstico nativa que muestra la versión de PHP sin acceder al hosting. (Europa Press)
WordPress incluye una herramienta de diagnóstico nativa que muestra la versión de PHP sin acceder al hosting. (Europa Press)

Método universal: Creación de un archivo phpinfo

Para sitios desarrollados a medida o aquellos donde no se tiene acceso al panel de control gráfico, se puede ejecutar una consulta directa al servidor mediante la creación de un archivo de información.

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  1. Abra un editor de texto plano (como el Bloc de notas) en su computadora.
  2. Escriba exactamente la siguiente línea de código: <?php phpinfo(); ?>
  3. Guarde el documento con el nombre info.php.
  4. Acceda a los archivos de su servidor mediante un cliente FTP (como FileZilla) o el Administrador de archivos de su hosting.
  5. Suba el archivo info.php a la carpeta raíz de su sitio web (generalmente denominada public_html).
  6. Abra su navegador web y visite su dominio seguido del archivo: [www.sudominio.com/info.php](https://www.sudominio.com/info.php).
  7. La pantalla desplegará una tabla técnica del servidor. En la parte superior aparecerá la versión de PHP instalada.

Advertencia de seguridad: una vez verificada la versión, es obligatorio eliminar el archivo info.php del servidor inmediatamente. Dejar este archivo público expone la configuración interna del servidor a posibles atacantes.

Trabajadores frente a sus ordenadores en una oficina.
Auditar y actualizar el entorno PHP ayuda a prevenir inyecciones de código y secuestro de datos. (Europa Press)

Verificación mediante consola de comandos (Acceso SSH)

Para servidores dedicados o VPS (Virtual Private Server) administrados mediante consola, la verificación se realiza a través de la terminal de comandos.

  1. Conéctese a su servidor mediante un cliente SSH (como PuTTY o la terminal nativa de su sistema operativo).
  2. Una vez establecida la conexión, escriba el siguiente comando: php -v
  3. Presione Enter. El sistema devolverá un bloque de texto donde la primera línea indicará la versión exacta de PHP que se está ejecutando por defecto.

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