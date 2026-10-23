146 expresos políticos cubanos exigen liberar a todos los detenidos antes de que EE.UU. negocie con el régimen

146 expresos políticos cubanos suscribieron una carta dirigida al pueblo de Cuba y de Estados Unidos en la que reclaman que la liberación de todos los presos políticos y la despenalización del disenso sean condiciones previas a cualquier negociación con el régimen de la isla.
La despenalización del disenso es, según la Real Academia, el proceso legal y político mediante el cual se dejan de tipificar como delitos o faltas penales las opiniones divergentes, las críticas al gobierno o la oposición política.
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El documento, fechado el 10 de octubre de 2026 y al que tuvo acceso a Infobae, fue organizado por Ángel De Fana. Sus firmantes aclararon que no actúan en representación de una organización determinada, sino a título personal, como personas que fueron encarceladas por su oposición al régimen comunista cubano.
La declaración plantea que los presos políticos no deben ser incluidos en acuerdos que otorguen beneficios al Gobierno cubano. “Cualquier negociación sólo puede ocurrir después de liberar a los presos políticos”, sostuvieron los autores del texto.
Los firmantes rechazan que los presos políticos sean usados como moneda de cambio
Los expresos políticos afirmaron que durante sus períodos de prisión -que van desde los años 1960 a 2025- se opusieron a que su liberación fuese parte de intercambios que permitieran al régimen obtener concesiones internacionales.
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“La exigencia de liberar a todos los presos políticos e imponer la definitiva despenalización del disenso son incondicionales”, señalaron en la carta. El documento añade que no es permisible monetizar el calvario de los detenidos.
Según el texto, una eventual instancia de diálogo solo debería comenzar una vez que se cumplan esos dos requisitos. A partir de entonces, los firmantes proponen que las conversaciones avancen hacia la creación de condiciones para una transición política en la isla.
La carta menciona la Ley Libertad de 1996, aprobada por el Congreso de Estados Unidos, como un antecedente que contempla la transición hacia una nueva estructura institucional en Cuba.
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Respaldo de Estados Unidos a la oposición cubana
El grupo sostiene que existen dos disputas vinculadas: una entre el régimen cubano y la población de la isla, y otra entre ese Gobierno y Estados Unidos. Bajo esa interpretación, consideran legítimo que Washington apoye “directamente” la lucha de los cubanos contra el sistema político vigente.
Los firmantes expresaron que ese respaldo debería darse “con todos los medios a su alcance” para recuperar la soberanía nacional que, según su postura, fue vulnerada por el régimen.
La declaración también plantea que, si la dirigencia cubana aceptara dejar el poder para evitar riesgos personales, deberían existir canales que permitan la participación de cubanos en las negociaciones. El objetivo, según el texto, sería preservar los ideales de quienes murieron o padecieron persecución política.
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“La gravedad de la situación en la isla nos impone a todos acelerar ese desenlace”, indicaron los suscriptores.
Una nueva relación bilateral
En el cierre de la carta, los expresos políticos agradecieron al pueblo y al actual Gobierno de Estados Unidos por el respaldo que consideran necesario para alcanzar la libertad en Cuba.
También plantearon la necesidad de desmantelar lo que describen como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y de abrir una etapa de cooperación entre ambos países.
El texto fue firmado bajo la denominación Expresos Políticos Cubanos y reúne 146 adhesiones, de acuerdo con la información remitida a Infobae.
A continuación la lista de los firmantes:
- Yamilka Abascal Sánchez
- Sissi Abascal Zamora
- José A. Albertini
- Ángel Alfonso
- Andrés Betancourt Ramos
- Alejandro Aceituno Izaguirre
- Nelson Aguilar
- Silicio Aguilas Yánez
- Dr. Julio César Alfonso
- Francisco Álvarez Rojas
- Juan Álvarez Tápanes
- Angel Argüelles
- Pedro Argüelles Morán
- Jorge Luis Artiles Montiel
- Jorge Arrastía
- Gabriel Astengo
- Guillermo Atmeller
- Luis Bazo
- Ernesto Borges
- Leonardo Bruzón Ávila
- Ángel Bueno
- Bernabé Cabrera
- Randy Cabrera Mayor
- Roberto Calveiro León
- Marcelo Cano
- Diosmedes Cano
- Eduardo Cardet
- Carlos Cardo Hernández
- Jorge Cardo Hernández
- Daniel Cardo Hernández
- José Rolando Cásares
- Primitivo Castillo
- Máximo Cora Abraham
- Genaro Cortés
- Pedro Corzo
- René Cruz
- Antonio Cuesta Valle
- José Raúl de Trincheria
- Héctor Luis del Toro
- Rolando Delgado Claro
- Eduardo Delgado de la Puente
- Lázaro Del Pino
- Francisco Javier Denis
- Tony Díaz
- Jesús Díaz Silva
- José Díaz Esquivel
- Ernesto Díaz Esquivel
- Carlos Luis Díaz Fernández
- Carlos Ernesto Diaz González
- Ernesto Díaz Rodríguez
- Jorge Dulzaides
- Alfredo Elías
- Egberto Ángel Escobedo
- Guillermo Fariñas
- José Luis Fernández
- Fernando Fernández
- Alexander Roberto Fernández Rico
- Vicente F. Fernandez Roig
- José Daniel Ferrer
- Roberto Ferrer Gener
- Osvaldo Figueroa
- Carlos Galán
- Miguel Garcia-Armengol
- Jorge Luis García Pérez
- Angélica Garrido
- René Gómez Manzano
- Julio César Góngora
- Teodoro González Alvarado
- Rodolfo González
- Glauco Guilarte
- Luis González Infante
- Rafael González Ruiz
- Luis González Vega
- Alberto Grau Sierra
- José A. Gutiérrez-Solana
- Norberto Hernández
- Mario Alberto Hernández Leyva
- Regis Iglesias
- Servando Infante
- Kemel Jamis Bernal
- Roberto Jiménez
- Alfredo Jiménez Ramos
- Armando Loo
- Crnl. Johnny. López de la Cruz
- Antonio López Muñoz
- Israel López Toledo
- Marirtza Lugo
- Dr. Jesús Marante
- Evaristo Pablo Marcos
- Eraiser Martínez
- Domingo Martínez
- José Miguel Martínez
- Ricardo Montero Duque
- Jesús Mustafá Martínez
- José Benito Menéndez del Valle
- René Montes de Oca
- Pedro Morales
- Gerardo Morera del Campo
- Melvis Mulens Díaz
- Alberto Muller
- Waldo Muñoz
- Reinaldo Naranjo Trespalacios
- Osvaldo Negrin Calzadilla
- Roberto Núñez
- Neil V. Núñez
- Eduardo Ochoa
- Pablo Pacheco
- Pablo Palmieri
- Ángel Pardo Mazorra
- Roger López
- Marcos Lorenzo Pérez Núñez
- Carlos Ortega Piñera
- Leonardo Pitas Díaz
- Roberto Pizano
- Tomás Ramos
- Fidel Francisco Rangel Sánchez
- Humberto Real Suárez
- Romelio Riverón
- Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt
- Néstor Rodríguez Lobaina
- Rudel Rodríguez Rodríguez
- Rodolfo Rodríguez San Román
- Gerardo Rodríguez San Román
- Arelys Rodríguez San Román
- Conrado Rodríguez Suárez
- Rafael Rodríguez Quesada
- Juan Oscar Sánchez
- Augusto César San Martín Albistur
- Miguel Sales Figueroa
- Jesús Sánchez Prada
- Ramón Santamarina
- Andrés José Solares
- Evaristo Sotolongo
- Arturo Suárez Ramos
- Enrique Ruano
- Andrés Ricardo Sue Sardiñas
- Nely Rojas
- Fernando Enrique Ruiz
- Alfonso Server
- Raudel Soca Miranda
- Jorge Travieso Alfonso
- Ubaldo Valiente
- Jesús Varela
- Armando Yong
- Eduardo Zayas Bazán
- Luis Zúñiga Rey
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