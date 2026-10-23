146 expresos políticos cubanos exigen liberar a todos los detenidos antes de que EE.UU. negocie con el régimen

Una carta firmada por 146 antiguos prisioneros exige eliminar las penas contra la disidencia como requisito previo para cualquier diálogo sobre el futuro de la isla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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146 expresos políticos cubanos suscribieron una carta dirigida al pueblo de Cuba y de Estados Unidos en la que reclaman que la liberación de todos los presos políticos y la despenalización del disenso sean condiciones previas a cualquier negociación con el régimen de la isla.

La despenalización del disenso es, según la Real Academia, el proceso legal y político mediante el cual se dejan de tipificar como delitos o faltas penales las opiniones divergentes, las críticas al gobierno o la oposición política.

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El documento, fechado el 10 de octubre de 2026 y al que tuvo acceso a Infobae, fue organizado por Ángel De Fana. Sus firmantes aclararon que no actúan en representación de una organización determinada, sino a título personal, como personas que fueron encarceladas por su oposición al régimen comunista cubano.

La declaración plantea que los presos políticos no deben ser incluidos en acuerdos que otorguen beneficios al Gobierno cubano. “Cualquier negociación sólo puede ocurrir después de liberar a los presos políticos”, sostuvieron los autores del texto.

Los firmantes rechazan que los presos políticos sean usados como moneda de cambio

Los expresos políticos afirmaron que durante sus períodos de prisión -que van desde los años 1960 a 2025- se opusieron a que su liberación fuese parte de intercambios que permitieran al régimen obtener concesiones internacionales.

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Los suscriptores del documento dirigido a Washington rechazan que los encarcelados por motivos políticos formen parte de intercambios con el Gobierno isleño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La exigencia de liberar a todos los presos políticos e imponer la definitiva despenalización del disenso son incondicionales”, señalaron en la carta. El documento añade que no es permisible monetizar el calvario de los detenidos.

Según el texto, una eventual instancia de diálogo solo debería comenzar una vez que se cumplan esos dos requisitos. A partir de entonces, los firmantes proponen que las conversaciones avancen hacia la creación de condiciones para una transición política en la isla.

La carta menciona la Ley Libertad de 1996, aprobada por el Congreso de Estados Unidos, como un antecedente que contempla la transición hacia una nueva estructura institucional en Cuba.

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Respaldo de Estados Unidos a la oposición cubana

Expresos políticos cubanos reclaman liberar a los detenidos antes de negociar con el régimen (18/02/2025 Cuba.- Cuba concluye el proceso de excarcelación de presos prometido en enero. POLITICA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE CUBA)

El grupo sostiene que existen dos disputas vinculadas: una entre el régimen cubano y la población de la isla, y otra entre ese Gobierno y Estados Unidos. Bajo esa interpretación, consideran legítimo que Washington apoye “directamente” la lucha de los cubanos contra el sistema político vigente.

Los firmantes expresaron que ese respaldo debería darse “con todos los medios a su alcance” para recuperar la soberanía nacional que, según su postura, fue vulnerada por el régimen.

La declaración también plantea que, si la dirigencia cubana aceptara dejar el poder para evitar riesgos personales, deberían existir canales que permitan la participación de cubanos en las negociaciones. El objetivo, según el texto, sería preservar los ideales de quienes murieron o padecieron persecución política.

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“La gravedad de la situación en la isla nos impone a todos acelerar ese desenlace”, indicaron los suscriptores.

Una nueva relación bilateral

En el cierre de la carta, los expresos políticos agradecieron al pueblo y al actual Gobierno de Estados Unidos por el respaldo que consideran necesario para alcanzar la libertad en Cuba.

También plantearon la necesidad de desmantelar lo que describen como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense y de abrir una etapa de cooperación entre ambos países.

El texto fue firmado bajo la denominación Expresos Políticos Cubanos y reúne 146 adhesiones, de acuerdo con la información remitida a Infobae.

A continuación la lista de los firmantes:

﻿Yamilka Abascal Sánchez

Sissi Abascal Zamora

José A. Albertini

Ángel Alfonso

Andrés Betancourt Ramos

Alejandro Aceituno Izaguirre

Nelson Aguilar

Silicio Aguilas Yánez

Dr. Julio César Alfonso

Francisco Álvarez Rojas

Juan Álvarez Tápanes

Angel Argüelles

Pedro Argüelles Morán

Jorge Luis Artiles Montiel

Jorge Arrastía

Gabriel Astengo

Guillermo Atmeller

Luis Bazo

Ernesto Borges

Leonardo Bruzón Ávila

Ángel Bueno

Bernabé Cabrera

Randy Cabrera Mayor

Roberto Calveiro León

Marcelo Cano

Diosmedes Cano

Eduardo Cardet

Carlos Cardo Hernández

Jorge Cardo Hernández

Daniel Cardo Hernández

José Rolando Cásares

Primitivo Castillo

Máximo Cora Abraham

Genaro Cortés

Pedro Corzo

René Cruz

Antonio Cuesta Valle

José Raúl de Trincheria

Héctor Luis del Toro

Rolando Delgado Claro

Eduardo Delgado de la Puente

Lázaro Del Pino

Francisco Javier Denis

Tony Díaz

Jesús Díaz Silva

José Díaz Esquivel

Ernesto Díaz Esquivel

Carlos Luis Díaz Fernández

Carlos Ernesto Diaz González

Ernesto Díaz Rodríguez

Jorge Dulzaides

Alfredo Elías

Egberto Ángel Escobedo

Guillermo Fariñas

José Luis Fernández

Fernando Fernández

Alexander Roberto Fernández Rico

Vicente F. Fernandez Roig

José Daniel Ferrer

Roberto Ferrer Gener

Osvaldo Figueroa

Carlos Galán

Miguel Garcia-Armengol

Jorge Luis García Pérez

Angélica Garrido

René Gómez Manzano

Julio César Góngora

Teodoro González Alvarado

Rodolfo González

Glauco Guilarte

Luis González Infante

Rafael González Ruiz

Luis González Vega

Alberto Grau Sierra

José A. Gutiérrez-Solana

Norberto Hernández

Mario Alberto Hernández Leyva

Regis Iglesias

Servando Infante

Kemel Jamis Bernal

Roberto Jiménez

Alfredo Jiménez Ramos

Armando Loo

Crnl. Johnny. López de la Cruz

Antonio López Muñoz

Israel López Toledo

Marirtza Lugo

Dr. Jesús Marante

Evaristo Pablo Marcos

Eraiser Martínez

Domingo Martínez

José Miguel Martínez

Ricardo Montero Duque

Jesús Mustafá Martínez

José Benito Menéndez del Valle

René Montes de Oca

Pedro Morales

Gerardo Morera del Campo

Melvis Mulens Díaz

Alberto Muller

Waldo Muñoz

Reinaldo Naranjo Trespalacios

Osvaldo Negrin Calzadilla

Roberto Núñez

Neil V. Núñez

Eduardo Ochoa

Pablo Pacheco

Pablo Palmieri

Ángel Pardo Mazorra

Roger López

Marcos Lorenzo Pérez Núñez

Carlos Ortega Piñera

Leonardo Pitas Díaz

Roberto Pizano

Tomás Ramos

Fidel Francisco Rangel Sánchez

Humberto Real Suárez

Romelio Riverón

Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt

Néstor Rodríguez Lobaina

Rudel Rodríguez Rodríguez

Rodolfo Rodríguez San Román

Gerardo Rodríguez San Román

Arelys Rodríguez San Román

Conrado Rodríguez Suárez

Rafael Rodríguez Quesada

Juan Oscar Sánchez

Augusto César San Martín Albistur

Miguel Sales Figueroa

Jesús Sánchez Prada

Ramón Santamarina

Andrés José Solares

Evaristo Sotolongo

Arturo Suárez Ramos

Enrique Ruano

Andrés Ricardo Sue Sardiñas

Nely Rojas

Fernando Enrique Ruiz

Alfonso Server

Raudel Soca Miranda

Jorge Travieso Alfonso

Ubaldo Valiente

Jesús Varela

Armando Yong

Eduardo Zayas Bazán

Luis Zúñiga Rey