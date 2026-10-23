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Franco Colapinto, íntimo: cuál es el estilo de vida que prefiere y por qué se considera de la “vieja escuela”

El piloto de Alpine en la F1 recordó sus días de campo en la casa de su padre. Por qué le gusta cómo vivía la gente antes, su lugar en el mundo rodeado de animales y su amor por los caballos

Franco Colapinto revela su estilo de vida favorito en su visita a un rancho en Austin en la previa al Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1
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Franco Colapinto reveló detalles de su infancia vinculada al campo y los animales durante la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, en declaraciones realizadas tras su visita a un rancho de Austin. El piloto de Alpine explicó que creció rodeado de caballos en el campo de su padre, Aníbal, una experiencia que marcó su estilo de vida y que buscó recrear antes del inicio del fin de semana de carrera.

“Nací en Argentina. Básicamente crecí en el campo de mi padre y estaba rodeado de caballos y de animales, y realmente me encanta ese lado y estar un poco fuera de la ciudad”, expresó Colapinto, quien se definió como una persona “de la vieja escuela” en su forma de vivir. “Me gusta cómo vivía la gente antes y me encantan los animales, me encantan los caballos”, agregó el piloto de 23 años en un video publicado por Alpine.

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Más allá de su gusto por la vida rural, Colapinto destacó el vínculo que mantiene con el Circuito de las Américas y con la ciudad texana, donde disputa una de las fechas que más disfruta del calendario de F1. “Me encanta conducir en Austin. Me encanta el circuito, me encanta el entorno, los aficionados, el tipo de ambiente que tenemos en este lugar”, sostuvo el bonaerense, quien disputa su primera temporada completa en la Máxima.

El piloto de Alpine describió además la experiencia de vivir el ambiente texano como algo distintivo dentro del calendario internacional. “Ves estas banderas enormes en el circuito, sientes la energía de los aficionados, la energía de los vaqueros, un estilo realmente diferente de lo que tienen en otros circuitos y en otras partes del mundo”, explicó, el pilarense en referencia al marco cultural que rodea a la carrera estadounidense.

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Colapinto detalló que la visita al Lone Star Ranch representó el puntapié inicial de su estadía en Austin de cara al Gran Premio. “Creo que comenzar el fin de semana aquí es una experiencia genial y, por supuesto, volver a montar a caballo después de mucho tiempo”, relató el piloto, quien bromeó sobre la actividad al describirla como “un tipo diferente de caballos de fuerza” en comparación con su trabajo habitual al volante del monoplaza.

Colapinto disfruta de la vida en el campo y ama los caballos (BWT Alpine Formula One Team // TWJB Photography)
Colapinto disfruta de la vida en el campo y ama los caballos (BWT Alpine Formula One Team // TWJB Photography)

La cita en Texas forma parte de lo que el propio Colapinto definió como la primera etapa de una gira americana que incluye tres fechas consecutivas del campeonato. “Es la parte del año que más espero. Estoy muy cerca de casa”, afirmó, en referencia a la proximidad geográfica con la Argentina durante este tramo de la temporada.

Más allá de la experiencia personal en el rancho, Colapinto enfocó sus declaraciones en los objetivos deportivos de cara a la disputa de la 19ª fecha del campeonato. Alpine necesita retomar la suma de puntos luego de dos carreras sin unidades y busca recortar la diferencia con Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del Campeonato Mundial de Constructores.

“El circuito es increíble para correr y, con los autos de este año, creo que habrá carreras emocionantes para que los aficionados disfruten. Hemos tenido una racha de carreras difíciles en las últimas semanas, pero he vuelto a Enstone con mis ingenieros y todos hemos estado trabajando duro para asegurarnos de que las próximas sean mucho mejores”, señaló Colapinto.

El piloto argentino marcha en el puesto 12º en el campeonato. Con el Alpine A526 en la primera parte del año logró cerrar un séptimo puesto en Miami y una sexta colocación en Canadá, su mejor resultado en la F1. En Madrid cumplió con su fin de semana global más destacado al terminar séptimo por la superioridad demostrada sobre su compañero de equipo Pierre Gasly.

La competencia en Texas abrirá una serie de tres fines de semana consecutivos para la Fórmula 1, que continuará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México y en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, Brasil, donde se esperan miles de argentinos para alentar a Franco Colapinto en la carrera más cerca de su país.

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