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Es dueño de una pizzeria en España y mostró un tesoro desconocido de la carrera de Lionel Messi: “Lo tengo guardado”

Roberto Panetta es el presidente del Centro Argentino de Asturias y busca hacerle llegar a Leo un papel emblemático vinculado al inicio de su camino por Barcelona

Roberto Panetta posee la primera ficha de Leo en Barcelona (Créditos: Cadena SER)

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La visita de Lionel Messi a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 motivó que decenas de personas se movilizaran a las inmediaciones de la ciudad de Oviedo para no perderse la presencia del mejor jugador del mundo en un territorio donde lo recuerdan por cada una de sus actuaciones con la camiseta del Barcelona. Y entre el público presente, la Cadena SER del país europeo halló una historia desconocida sobre el regalo que un fanático le quiere hacer llegar al 10, y que tiene vinculación a su paso por el Blaugrana.

El medio citado entrevistó a Roberto Panetta, quien se desempeña como presidente del Centro Argentino de Asturias desde 2021, y guardó un tesoro de la carrera del mejor jugador del mundo: “Tengo guardada la primera ficha de Messi. Después del tratamiento, le hicieron la primera ficha para poder jugar y aquí tengo una copia del original que tengo. Aquí está”.

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A continuación, expuso el papel fechado el 15 de febrero de 2002 por la Federación Catalana de Fútbol con vistas a la temporada 2001/02 con el sello del club Culé y la foto de un joven Messi, quien recién daba sus primeros pasos en la entidad que lo cobijó hasta ganar cuatro Champions League, entre otros títulos con la institución de Cataluña.

El regalo que un argentino le quiere entregar a Lionel Messi
La primera ficha de Lionel Messi para jugar en el Barcelona

Más adelante, Panetta explicó cómo llegó a sus manos ese particular papel: “Tengo una pizzeria en Oviedo hace muchos años, y tenía un cliente que un día me pidió un favor, se lo pude hacer y el primo trabajaba en la Federación Catalana de Fútbol y se me apareció un día con esto. Llevo 15 años con esto y veía el momento de entregárselo algún día. Te lo juro, pero vamos a ver si se puede dar”.

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Además, mostró los otros obsequios que busca hacerle llegar a la Pulga y a Antonela Roccuzzo: “Tenemos un par de pins que hicimos del Centro Argentino para regalarle a él y a la esposa. Y bueno, esperemos poder entregárselo, ¿no? También están bastante bonitos y es un recuerdo. Yo soy el presidente del Centro Argentino y es un recuerdo que queremos que le quede a Messi de parte de nosotros“.

En este sentido, señaló las gestiones que realizaron para hacérselo llegar sin éxito: “Nos contactamos, pero no hubo caso. Llevamos un mes hablando con la Fundación, pero está totalmente blindado. No entiendo el porqué, porque los demás galardonados andan haciendo actividades y la única actividad que tiene él es en el Palacio de los Deportes”. Más allá de esto, ponderó el legado que deja el rosarino, y que también lo hace merecedor de este selecto galardón: “Hay que valorar mucho la actitud de este chico, los valores humanos que tiene”.

Roberto Panetta reveló que los 50.000 euros (USD 56.000) que le dan a Lionel Messi como pago económico por la entrega de la estatuilla ya tendrían un destino benéfico: “Te cuento un secretito, que eso lo sabemos bien, el premio que le van a dar acá el viernes ya está donado a un instituto. Eso es lo que hay que valorar más que nada de Messi. Fuera de lo que es como jugador, si no como es como persona”.

Messi ha afirmado que su padre, fallecido el 8 de agosto, estaba "muy ilusionado" con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que recogerá mañana en Oviedo.

Estoy invitado este viernes al Teatro Campoamor (lugar de la premiación), pero sé que va a ser imposible el contacto”, manifestó el presidente del organismo, que se define como el “principal centro de apoyo, recursos y referencia para la comunidad argentina y migrante en la región”, según la página oficial del Centro Argentino de Asturias.

La máxima figura del Inter Miami de los Estados Unidos se cruzó el Océano Atlántico para formar parte de la ceremonia de entrega, que se llevará a cabo este viernes desde las 13:30 (hora argentina). El Premio Princesa de Asturias se reparte en ocho categorías distintas, posee prestigio internacional y fue reconocido por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) por su “excepcional aportación al patrimonio cultural de la humanidad”, contó el portal español Relevo.

Según los lineamientos de la Fundación, en la rama deportiva se busca condecorar a las “trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos”. Se entregó por primera vez en 1987 y su última ganadora fue Serena Williams en 2025.

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