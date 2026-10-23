Horror en Esquel: detuvieron a un bioquímico por mantener secuestrados a su pareja y sus hijos en condiciones extremas

El acusado tiene 71 años

Guardar

Un bioquímico de 71 años fue detenido en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, acusado de mantener secuestrados en su casa a su pareja y a sus tres hijos. Las víctimas fueron rescatadas luego de la denuncia de los vecinos.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal de la provincia, la investigación comenzó el pasado 10 de octubre, cuando vecinos presentaron una denuncia formal ante las Justicia por el aislamiento extremo del inmueble y la falta de contacto social de los menores que vivían allí. Ante los reiterados intentos -sin resultado- de la Policía Comunitaria para tomar contacto con la familia, intervino el Servicio de Protección de Derechos a través de su Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

PUBLICIDAD

Sin embargo, no fue suficiente. El martes pasado, frente a la negativa del hombre a permitir el ingreso de los profesionales, el equipo elaboró un informe de riesgo urgente en el que advirtió sobre la vulnerabilidad extrema de los integrantes del hogar. Ese diagnóstico fue el que motivó a la Fiscalía a solicitar la orden judicial de allanamiento que se ejecutó dos días después.

Cómo fue el operativo de rescate

El allanamiento se realizó el 22 de octubre y estuvo encabezado por la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato junto a la funcionaria Mónica Caveri. Durante el operativo, desplegado con fuerzas de seguridad y equipos médicos, se escucharon pedidos de auxilio desde el interior de la vivienda, lo que derivó en la irrupción inmediata al domicilio.

PUBLICIDAD

En el interior, las autoridades encontraron a los integrantes de la familia confinados en diferentes sectores de la casa. Ante la gravedad de lo constatado, Bagnato solicitó al juez interviniente una ampliación de la medida y dispuso la detención del hombre de 71 años, imputado por el presunto encierro prolongado de su pareja e hijos.

Tras el procedimiento, los órganos judiciales y de salud activaron protocolos de contención y asistencia médica y psicológica para la familia. Según se informó, las personas asistidas reciben en la actualidad acompañamiento profesional para evaluar el grado de daño provocado por la privación ilegítima de su libertad.

PUBLICIDAD

“El avance de la investigación penal permitirá determinar la dimensión de lo acontecido, la Fiscalía requerirá en audiencia las medidas que considere necesarias para evitar el entorpecimiento procesal y garantizar el normal desarrollo de la investigación”, comunicó el MPF.

Por el momento, la Fiscalía calificó el hecho como abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y creen que el hombre “habría afectado de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las víctimas”.

“Se resguarda de forma absoluta la identidad, las imágenes y los datos que permitan la localización de las víctimas del caso”, comunicó el MPF. El objetivo, se precisó, es “garantizar su derecho a la intimidad y evitar la revictimización mientras avanzan las actuaciones de los equipos profesionales para la restitución plena de sus derechos”.

PUBLICIDAD

Finalmente, aclararon que el MPF “requerirá en audiencia las medidas que considere necesarias para evitar el entorpecimiento procesal y garantizar el normal desarrollo de la investigación”.