Tecno

La mayor asociación de editores de Estados Unidos le exigió a Meta que retire sus nuevos términos de uso

El News/Media Alliance, que representa a más de 2.000 medios, pidió una respuesta al reclamo de retirar las condiciones que permitirían rastrear los sitios web de sus clientes empresariales

Una publicación de Nieman Lab reveló el mecanismo de Meta para rastrear sitios web de cuentas comerciales en sus plataformas (Europa Press)
Una publicación de Nieman Lab reveló el mecanismo de Meta para rastrear sitios web de cuentas comerciales en sus plataformas (Europa Press)
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El News/Media Alliance, que agrupa a más de 2.000 editores de diarios, revistas y medios digitales en Estados Unidos, exigió el 22 de octubre a Meta que retire los nuevos términos comerciales que permiten rastrear los sitios de sus clientes empresariales antes de que entren en vigor el 30 de octubre.

La carta, firmada por la presidenta y directora ejecutiva Danielle Coffey, representa a cerca del 90% de la circulación diaria de diarios del país y a más de 500 marcas de revistas y medios digitales. Coffey le dio a la compañía plazo hasta el 26 de octubre para responder en público.

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“Cualquier acceso o uso del contenido de nuestros miembros con fines de inteligencia artificial sin su permiso expreso por escrito es contrario a la ley vigente”, escribió la ejecutiva en la carta dirigida al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

El reclamo llega después de que Nieman Lab revelara el 15 de octubre que los nuevos términos comerciales de Meta permitían a la empresa rastrear con bots los sitios de cualquier cuenta empresarial en Facebook, Instagram, WhatsApp o Threads, y usar ese contenido para entrenar sus productos de inteligencia artificial. Dos días después, la empresa eliminó la palabra “entrenar” del texto y acotó los usos permitidos a productos de publicidad y de negocios.

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Reguladores de Reino Unido y Alemania se suman a la presión

En el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, el organismo que vigila el abuso de posición dominante) se reunió con Meta esta semana tras ser interpelada en el Parlamento.

Su directora ejecutiva, Sarah Cardell, dijo que el organismo tiene opciones limitadas porque todavía no designó a Meta como un actor con “poder de mercado arraigado”, una categoría que sí aplicó antes a Google y Apple.

Danielle Coffey envió una carta a Mark Zuckerberg donde afirmó que el acceso a contenidos sin permiso escrito vulnera la ley (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Danielle Coffey envió una carta a Mark Zuckerberg donde afirmó que el acceso a contenidos sin permiso escrito vulnera la ley (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Theo Bamber, director ejecutivo de la News Media Association del Reino Unido, escribió en LinkedIn: “¿Meta cree que no sabemos leer? Sabemos que sacaron la palabra ‘entrenar’, pero cambiarla por ‘desarrollar’ no engaña a nadie”.

En Alemania, la Asociación de Prensa Libre y la Asociación Federal de Editores Digitales, que juntas representan a más de 9.000 marcas de medios europeos, pidieron a la Comisión Europea que bloquee la entrada en vigor de los términos hasta completar una revisión.

Tres especialistas en derecho digital consultados por Nieman Lab coincidieron en que el cambio del 17 de octubre no resuelve el problema de fondo. James Grimmelmann, profesor de derecho digital de la Universidad de Cornell, dijo que la nueva redacción “no restringe en nada” el permiso para rastrear los sitios asociados a una cuenta comercial.

Matt Topic, abogado especializado en propiedad intelectual, agregó que la palabra “desarrollar” sigue siendo lo bastante amplia para incluir el entrenamiento de productos de inteligencia artificial. Meta sostiene que los sitios pueden bloquear sus rastreadores con el archivo robots.txt, aunque esa preferencia no tiene respaldo legal y los términos revisados no prometen respetarla.

Casi USD 2.000 millones en juego antes del plazo

Un informe de la Universidad de Columbia estimó que Meta adeuda dos mil millones de dólares anuales a los editores estadounidenses por el uso de noticias (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
Un informe de la Universidad de Columbia estimó que Meta adeuda dos mil millones de dólares anuales a los editores estadounidenses por el uso de noticias (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

La carta del News/Media Alliance citó una estimación de la Universidad de Columbia según la cual Meta ya les debe a los editores estadounidenses cerca de USD 2.000 millones al año por el uso de sus noticias, una cifra calculada antes de sumar el valor del entrenamiento de inteligencia artificial.

El texto también advirtió que las “credenciales de prueba” que permiten los nuevos términos podrían usarse para sortear muros de registro, y que Meta no aclaró si también servirían para evadir muros de pago.

La compañía aún no respondió a la carta. Si la empresa no contesta antes del 26 de octubre, los términos comerciales revisados entrarán en vigor como estaba previsto el 30 de octubre, sin que las cuentas comerciales tengan opción de exclusión.

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