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El saludo de Charly García a sus fans en los festejos por su cumpleaños 75: shows en vivo, carteles y mensajes de amor

La tradicional convocatoria frente a su casa reunió a fanáticos de distintas edades, que celebraron al referente del rock argentino con música y homenajes

El saludo de Charly García a sus fans
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En la madrugada del 23 de octubre, los seguidores de Charly García se reunieron frente al edificio donde vive el músico, en la esquina de Coronel Díaz y avenida Santa Fe, para acompañar una tradición que se repite cada año: esperar el comienzo de su cumpleaños con canciones, carteles y mensajes de afecto.

La vigilia congregó a personas de distintas edades. Algunos llegaron con banderas, muñecos y carteles dedicadas al artista; otros exhibieron tatuajes con su cara o usaron máscaras que reproducían sus rasgos. La convocatoria se extendió sobre la vereda y transformó la esquina en un punto de encuentro atravesado por la obra de uno de los compositores centrales del rock argentino.

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A medida que avanzó la noche, el repertorio de García ordenó buena parte de la reunión. Los asistentes cantaron temas de distintas etapas de su carrera y acompañaron las interpretaciones con aplausos y teléfonos en alto. La música también tuvo presencia en un teclado electrónico instalado junto al público, mientras varias personas se acercaban al frente del local iluminado que funcionó como escenario informal del homenaje.

Sobre los vidrios podían leerse mensajes escritos a mano y carteles con las leyendas “Esquina Charly García” y “Homenaje al artista fundamental de la música argentina”. La fachada, cubierta de dedicatorias, flores y referencias a sus canciones, acumuló durante la vigilia nuevas firmas, dibujos y expresiones de admiración.

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Los fans festejaron el cumpleaños de Charly García alrededor de su casa
Los asistentes dejaron firmas, dibujos y dedicatorias en las inmediaciones del edificio
Los fans festejaron el cumpleaños de Charly García alrededor de su casa
Con guitarras y violines, los fans interpretaron temas de Charly
Los fans festejaron el cumpleaños de Charly García alrededor de su casa
El homenaje incluyó música en vivo y versiones de canciones del repertorio de Charly García
Los fans festejaron el cumpleaños de Charly García alrededor de su casa
Carteles, cintas y mensajes de afecto formaron parte de la vigilia por el cumpleaños del músico
Los fans festejaron el cumpleaños de Charly García alrededor de su casa
La esquina de Coronel Díaz y Santa Fe volvió a ser punto de encuentro para los seguidores de Charly
Los fans festejaron el cumpleaños de Charly García alrededor de su casa
Fanáticos de Charly García se reunieron frente a su edificio para celebrar sus 75 años (Crédito: RSFOTOS)

Entre los objetos dispuestos para el festejo había cintas negras, papeles con nombres y frases dirigidas al músico, flores rojas, naranjas y amarillas, además de recortes con pentagramas y partituras. Los materiales formaron una composición colectiva en la que convivían agradecimientos, referencias a su discografía y mensajes personales de quienes se acercaron a la esquina.

La celebración incluyó además una presentación frente a la puerta del edificio intervenida con fotografías, dibujos y escritos vinculados a García. Una cantante, acompañada por un micrófono y el sonido de un parlante instalado sobre la vereda, interpretó canciones ante un grupo que siguió el recital a pocos metros de distancia. Además, otros jóvenes se sumaron en teclados y violines para dar vida a los hits del ídolo del rock.

Los fans festejaron el cumpleaños de Charly García alrededor de su casa
Charly García saludó a quienes aguardaban frente a su casa durante los festejos por su cumpleaños
Los fans festejaron el cumpleaños de Charly García alrededor de su casa
Un joven toca el teclado ante el público que acompañó la celebración callejera
Los fans festejaron el cumpleaños de Charly García alrededor de su casa
Gabriel Masi fue uno de los fanáticos que asistió al homenaje a Charly García en su casa

El encuentro volvió a poner en primer plano la vigencia de una costumbre sostenida por sus seguidores: cada 23 de octubre, la esquina de Coronel Díaz y avenida Santa Fe se convierte en un espacio de celebración para saludar a Charly García y repasar, a través de sus canciones, una obra que reúne a varias generaciones.

La celebración por los 75 años de Charly García también tendrá una agenda especial en la Usina del Arte, que programó tres jornadas de conciertos y una propuesta destinada al público familiar. El ciclo, titulado Semana Charly, se desarrollará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, con actividades gratuitas y reserva previa.

La programación convocará a músicos de distintas generaciones para revisitar composiciones que atravesaron las diferentes etapas de la trayectoria de García. Las funciones reunirán versiones de su repertorio, arreglos especialmente preparados para cada presentación y una obra que enlaza sus canciones con el universo de Alicia en el país de las maravillas.

Rostro de un hombre en primer plano con cabello oscuro y bigote dividido en negro y blanco sobre fondo negro.
La Usina del Arte programó el ciclo Semana Charly para celebrar los 75 años del compositor argentino

El primer encuentro será el viernes 23, a las 20, con Las canciones más lindas de Charly García, un concierto de la cantante Marina Wil junto a un cuarteto de cuerdas. Ian Schifres estará a cargo del piano, los arreglos y la dirección musical, mientras que Pablo Granados participará como artista invitado. La propuesta pondrá el foco en nuevas interpretaciones de canciones del músico argentino.

El sábado 24, también desde las 20, será el turno de Mery Granados y Joaco Burgos, quienes presentarán Mery Granados y Joaco Burgos le cantan a Charly. El recital estará dedicado a obras de García y formará parte de los homenajes organizados durante el fin de semana por su cumpleaños.

El cierre llegará el domingo 25 a las 18 con Charly en el país de las maravillas, una obra para toda la familia presentada por Vanessa Alanís. El espectáculo propone un recorrido por canciones de García a través de personajes, situaciones y elementos de fantasía que remiten al clásico de Lewis Carroll.

Las tres funciones serán con entrada gratuita, aunque requerirán reserva anticipada a través del sitio web de la Usina del Arte. La propuesta se sumará a los festejos que, durante esos días, reunirán a seguidores y artistas alrededor de la obra de Charly García.

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