Julieta Prandi cuestionó a Juan Alberto Mateyko: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”

La animadora se refirió a las versiones de infidelidad y habló de las mujeres con las que el cantante fue vinculado (Video: LAM/ América TV)

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Julieta Prandi cuestionó públicamente el mensaje que Juan Alberto Mateyko publicó para respaldar a Emanuel Ortega tras la separación y manifestó que le dolió que el cantante aprobara ese posteo. La conductora habló con LAM, de América TV, al regresar a la Argentina luego del viaje a Brasil que había organizado como luna de miel.

La ruptura se conoció pocos días antes, cuando Prandi confirmó el final de la relación mediante una publicación en Instagram. La pareja se había casado el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, después de seis años de vínculo.

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Juan Alberto Mateyko criticó el modo en que se difundió la ruptura mediante una publicación en redes sociales durante el cumpleaños del músico

El mensaje de Juan Alberto Mateyko fue publicado el 18 de octubre, en el cumpleaños de Ortega. Junto a una foto de una reunión de fin de año en la que aparecían Palito Ortega, Sebastián Ortega y Norberto Norbi Romano, el conductor defendió al músico y criticó el modo en que se difundió la separación.

“Vos no sos merecedor de un comunicado oficial para un final de relación con tu pareja”, escribió Mateyko. En el texto, sostuvo que Ortega había acompañado públicamente a Prandi durante un momento complejo de su vida y le deseó felicidad en su cumpleaños. También cuestionó que el anuncio coincidiera con una jornada en la que Gustavo Yankelevich relató una experiencia personal en televisión.

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El conductor, amigo de Palito Ortega desde hace décadas, explicó luego en diálogo con Teleshow que su enojo surgió al pensar que integrantes de la familia se habían enterado de la ruptura por redes sociales. “Cuando yo veo sufrir a gente, cuando yo veo que gente como Evangelina, como India, la hija de Emanuel, se enteran por un comunicado, me da mucha bronca”, señaló.

El locutor manifestó su malestar debido a que integrantes de la familia Ortega supieron de la noticia a través de internet

Mateyko aclaró que no buscaba cuestionar a Prandi en el plano personal y dijo que le tiene aprecio. Sin embargo, ratificó su desacuerdo con la decisión de comunicar el final del vínculo a través de una historia de Instagram. Incluso planteó que la separación podría no ser definitiva, aunque sostuvo que cualquier determinación correspondía a los protagonistas. Tras conversar con sus hijos, anticipó que no volvería a referirse públicamente al asunto.

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Al ser consultada por el posteo, Julieta Prandi consideró que el apoyo al cantante podía haberse expresado de forma privada. “El apoyo se puede brindar telefónicamente. No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”, respondió en la entrevista con LAM.

La conductora objetó además las referencias a la dictadura y a la familia Yankelevich incluidas en el mensaje. “Me pareció de más y me dolió”, afirmó. Prandi también señaló que le afectó la reacción de Ortega: “Me dolió la aprobación de Emanuel también, de ese posteo”.

Julieta Prandi cuestionó la actitud de Mateyko y calificó su intervención pública como una agresión de carácter machista

En la misma nota, pidió que el entorno no distorsione hechos vinculados con la intimidad de la pareja. “No sabía que me había casado con tanta gente. Todos los que salieron a opinar y a distorsionar los hechos no conocen la intimidad de la pareja ni cómo éramos nosotros”, expresó. Luego les envió “mucho amor” y les deseó “mucha suerte”.

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Prandi evitó atribuir la responsabilidad de la ruptura a una sola persona. “No quiero echar culpas. Cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos. Siempre”, afirmó. También remarcó que ambos tomaron decisiones como adultos y que prefiere conservar los buenos recuerdos de los seis años que compartió con Ortega.

La conductora sostuvo que se casó enamorada, pero que hay circunstancias que pueden modificar el curso de una relación. Explicó que el viaje a Brasil formaba parte de la luna de miel y de las vacaciones que había organizado con anticipación; durante una parte de la estadía permaneció sola. Al volver al país, pidió que se respete su proceso: “Necesito empezar a hacer mi duelo en paz”, señaló.

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