Más de 30 servicios públicos del Reino Unido no están disponibles por fallas de ciberseguridad global

Servicios públicos del Reino Unido están interrumpidos como medida preventiva ante fallas de seguridad en PHP. REUTERS/Annegret Hilse

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Un total de 32 servicios del Gobierno británico se encuentran fuera de servicio debido a una alerta global de ciberseguridad relacionada con vulnerabilidades en el lenguaje de programación PHP.

Las autoridades del Reino Unido señalaron que parte de las interrupciones responde a medidas preventivas para proteger sus sistemas informáticos mientras se implementan actualizaciones y soluciones de seguridad.

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La secretaria de Estado de Espacio, Ciberseguridad y Reforma Regulatoria, Elizabeth Lloyd, informó sobre la situación durante una comparecencia en la Cámara de los Lores. Según explicó, el Gobierno trabaja para recuperar el funcionamiento de las plataformas afectadas sin poner en riesgo la infraestructura digital pública.

La funcionaria subrayó que las interrupciones obedecen, en gran medida, a decisiones de precaución adoptadas mientras se aplican medidas de mitigación. El objetivo es restablecer los servicios de manera segura y evitar que las vulnerabilidades puedan ser aprovechadas por actores maliciosos.

El Gobierno británico decidió interrumpir algunos de sus servicios públicos para prevenir posibles ciberataques. REUTERS/Dado Ruvic

Por su parte, una portavoz de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico, Andy Burnham, indicó que el incidente no ha comprometido los servicios públicos considerados críticos. Sin embargo, no detalló qué plataformas gubernamentales permanecen fuera de servicio ni cuánto tiempo podría tomar su recuperación.

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Qué se sabe de la vulnerabilidad que afecta al Gobierno británico

El incidente se produce en medio de una alerta internacional por dos vulnerabilidades críticas detectadas en PHP, un lenguaje de programación ampliamente utilizado para desarrollar páginas web y aplicaciones digitales.

PHP permite crear sitios interactivos, gestionar información y conectar plataformas con bases de datos. Su presencia en numerosos sistemas hace que los problemas de seguridad que afectan a este lenguaje puedan tener consecuencias para una amplia variedad de organizaciones, desde empresas privadas hasta instituciones públicas.

La Fundación PHP, responsable del desarrollo del lenguaje, instó a los usuarios y administradores de sistemas a instalar los parches de seguridad disponibles para corregir las fallas identificadas.

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PHP informó que tuvo dos fallas críticas en su servicio, por lo que lanzó parches de emergencia. REUTERS/Vincent West

Estas actualizaciones buscan cerrar las brechas antes de que puedan ser aprovechadas para comprometer aplicaciones o infraestructuras digitales. La recomendación cobra especial relevancia para las organizaciones que utilizan PHP en servicios expuestos a internet.

No obstante, la información difundida por las autoridades británicas no establece que las dos vulnerabilidades hayan sido explotadas directamente contra los sistemas del Gobierno ni que se haya producido un robo de datos. Por ahora, la explicación oficial apunta a interrupciones relacionadas, en gran medida, con medidas preventivas.

Reino Unido coordina medidas con OpenAI y aliados internacionales

Las autoridades británicas también confirmaron que sus especialistas mantienen una colaboración estrecha con OpenAI, empresa estadounidense dedicada al desarrollo de inteligencia artificial, y con aliados internacionales para abordar el problema de ciberseguridad.

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La participación de la compañía tecnológica se produce en un contexto en el que las herramientas de inteligencia artificial comienzan a desempeñar un papel más importante en la identificación y el análisis de fallas informáticas.

La Fundación PHP también destacó la ayuda de la inteligencia artificial en la detección de las vulnerabilidades. Estas herramientas pueden contribuir a examinar código, identificar patrones sospechosos y localizar errores que requieren una revisión adicional por parte de especialistas.

Tras darse a conocer las fallas críticas de PHP, el Gobierno británico se puso en contacto con OpenAI para prevenir posibles ataques a sus servicios web. REUTERS/Toby Melville

Sin embargo, detectar una posible falla no sustituye la necesidad de verificarla, evaluar sus consecuencias y aplicar las correcciones correspondientes. La protección de los sistemas también depende de la instalación oportuna de actualizaciones y de la supervisión continua de las plataformas.

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Por qué las actualizaciones son importantes para la seguridad digital

Cuando se identifica una vulnerabilidad crítica en un componente tecnológico ampliamente utilizado, las organizaciones deben evaluar qué sistemas podrían estar expuestos y priorizar las medidas de protección.

En algunos casos, esto puede implicar limitar temporalmente el acceso a determinados servicios o suspenderlos mientras se instalan parches y se comprueba que los sistemas funcionan correctamente. Aunque estas decisiones pueden afectar la disponibilidad de plataformas digitales, buscan reducir el riesgo de incidentes más graves.

En el caso británico, las autoridades no han precisado cuándo volverán a funcionar los 32 servicios afectados. Tampoco han publicado una lista completa de las plataformas involucradas.

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PHP es el motor que se encuentra detrás de millones de páginas web en el mundo. (PHP)

La situación vuelve a poner de relieve la dependencia de los gobiernos respecto de infraestructuras digitales construidas con tecnologías compartidas por miles de organizaciones en todo el mundo. Una vulnerabilidad en uno de esos componentes puede obligar a aplicar medidas de seguridad de manera coordinada en distintos países.

Mientras continúan los trabajos de mitigación, la prioridad del Gobierno británico es recuperar los servicios afectados y garantizar que su restablecimiento no exponga nuevamente los sistemas a posibles amenazas informáticas.