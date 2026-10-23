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SK Hynix canceló la salida a bolsa de su filial tras la presión de sus accionistas en Corea del Sur

El fabricante de memorias para inteligencia artificial buscaba hasta USD 15.000 millones con la oferta, pero reguladores surcoreanos objetaron la operación para resguardar socios minoritarios

Solidigm surgió en 2021 tras la adquisición del negocio de memorias NAND de Intel por parte de SK Hynix y aporta cerca del 10% de los ingresos del grupo (REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)
Solidigm surgió en 2021 tras la adquisición del negocio de memorias NAND de Intel por parte de SK Hynix y aporta cerca del 10% de los ingresos del grupo (REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo)
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SK Hynix, el mayor fabricante surcoreano de memorias para computadoras y uno de los principales proveedores de chips para centros de datos de inteligencia artificial, canceló el viernes su plan de llevar a bolsa en Estados Unidos a su filial Solidigm, luego de que reguladores de Corea del Sur objetaran la operación y las acciones de la compañía se desplomaran.

La empresa informó en una presentación regulatoria que su subsidiaria dedicada a memorias NAND y unidades de estado sólido “detendrá su revisión de opciones de financiamiento previo a una oferta pública y de una eventual salida a bolsa”. El anuncio llegó 78 días después de que trascendiera, el 5 de agosto, que la compañía evaluaba ese camino.

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Según habían señalado personas familiarizadas con el proceso citadas por Reuters, la oferta podría haber recaudado hasta USD 15.000 millones y valuado a Solidigm en hasta USD 150.000 millones. SK Hynix había contratado a Goldman Sachs y Morgan Stanley como bancos colocadores para una eventual cotización en el Nasdaq.

“Esta decisión no refleja ningún cambio en las perspectivas de crecimiento ni en las necesidades de inversión de Solidigm”, afirmó SK Hynix en su comunicado. La compañía explicó que, dadas las condiciones actuales del mercado de capitales y la evolución de su cotización, era necesario reconsiderar si una oferta pública seguía siendo la opción más conveniente para sus accionistas.

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La presión regulatoria sobre el listado duplicado

El retroceso se produjo un día después de que el presidente de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur, Lee Eog-weon, confirmara ante una auditoría parlamentaria que una cotización separada de Solidigm en Estados Unidos quedaba sujeta a las normas surcoreanas que regulan la salida a bolsa de subsidiarias de empresas ya cotizantes.

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur confirmó que la cotización de Solidigm en el exterior quedaba sujeta a las regulaciones sobre listados duplicados (Europa Press)
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur confirmó que la cotización de Solidigm en el exterior quedaba sujeta a las regulaciones sobre listados duplicados (Europa Press)

Esas reglas, reforzadas en julio para proteger a los accionistas minoritarios, buscan evitar que una compañía listada pierda valor cuando una de sus filiales más rentables cotiza por separado y diluye la participación de sus propios inversores. Días antes, el gobernador del Servicio de Supervisión Financiera, Lee Chan-jin, ya había adelantado la misma objeción en el Congreso.

La controversia por el llamado “listado duplicado” se sumó a un fuerte rechazo de accionistas minoritarios. El grupo de socios ACT había reclamado públicamente una revisión del plan y mayores garantías para los inversores existentes.

El desplome bursátil que aceleró la decisión

Las acciones de SK Hynix en Seúl cayeron cerca de un 34% entre fines de septiembre y el jueves previo al anuncio, un retroceso mayor al 20% que registró en el mismo período el índice de referencia KOSPI. Sus certificados de depósito en Nasdaq, que debutaron en julio, también retrocedieron por debajo de su precio de colocación.

Analistas consultados por medios surcoreanos atribuyeron parte de esa caída a la incertidumbre generada por el propio plan de Solidigm, sumada a una corrección más amplia en las acciones de semiconductores vinculada a dudas sobre la rentabilidad futura de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.

SK Hynix contrató a los bancos Goldman Sachs y Morgan Stanley para gestionar la eventual salida a bolsa de su subsidiaria en el Nasdaq de Nueva York (REUTERS/Angelina Katsanis/File Photo)
SK Hynix contrató a los bancos Goldman Sachs y Morgan Stanley para gestionar la eventual salida a bolsa de su subsidiaria en el Nasdaq de Nueva York (REUTERS/Angelina Katsanis/File Photo)

El legislador opositor Ahn Cheol-soo calificó la marcha atrás como “un resultado logrado por la voz de los inversores minoristas” y, al mismo tiempo, criticó al gobierno surcoreano por no haber fijado una postura clara sobre los listados duplicados mientras la controversia se extendía.

Solidigm nació en 2021, tras la compra por parte de SK Hynix del negocio de memorias NAND y unidades de estado sólido de Intel, operación anunciada en 2020 por unos USD 9.000 millones. La filial, que abastece a centros de datos y clientes de computación en la nube, aporta cerca del 10% de los ingresos totales del grupo surcoreano.

SK Hynix sostuvo que mantiene la necesidad de ampliar la capacidad productiva de Solidigm en Estados Unidos para atender la creciente demanda de memorias para inteligencia artificial, y que buscará vías alternativas de financiamiento, incluida una posible inyección de capital a través de su entidad AI Company, que controla a la filial.

La compañía adelantó que presentará su próximo informe trimestral de resultados el 28 de octubre, fecha en la que el mercado espera definiciones más concretas sobre sus planes de devolución de capital a los accionistas y sobre cómo financiará, sin una oferta pública, la expansión de Solidigm en suelo estadounidense.

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