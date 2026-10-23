Viene de una familia con tradición política, tiene el apoyo de Raúl Gámez y sueña con ser uno de los presidentes más jóvenes de Vélez

Federico Balestrini aspira a convertirse en uno de los presidentes más jóvenes en la historia de Vélez Sarsfield en los comicios del 15 de noviembre (Instagram Primero Vélez)

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Federico Balestrini tiene 29 años, es secretario general de Vélez Sarsfield y sueña con convertirse en el nuevo presidente. Si el próximo 15 de noviembre los socios le dan su respaldo en las urnas, se convertirá en uno de los mandatarios más jóvenes en la historia de la institución de Liniers, con un antecedente que él mismo se encarga de subrayar: “El único registro que tengo de una persona tan joven siendo presidente de Vélez fue ni más ni menos que José Amalfitani. Es un enorme privilegio y orgullo”.

La comparación no es casual. Balestrini se formó entre las aulas del Instituto Educativo del club —del que es egresado— y conoce los pasillos de la comisión directiva, donde su apellido pesa desde hace dos décadas. Su padre, Álvaro, fue presidente de Vélez entre 2005 y 2008 por la agrupación Círculo El Fortín y fue secretario durante la gestión de Raúl Gámez, otro histórico dirigente. Sus hermanos Tomás y César también formaron parte de la actividad política velezana y su tío, Alberto Balestrini, llegó a ser vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, intendente de La Matanza y diputado nacional.

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Federico Balestrini (último a la derecha), junto a su hermano César, Raúl Gámez, su padre Álvaro y su otro hermano Tomás

El propio candidato mencionó que su despertar político se produjo en la elección que enfrentó a Gámez con el ídolo José Luis Chilavert -integraba la lista de Osvaldo Segade como vocal- en 2014, cuando él cursaba la secundaria en el colegio del club y su padre iba como candidato a secretario. “Ahí me empezó a picar un poco el bichito”, reconoce en diálogo con Infobae. Poco después, con apenas 19 años, cofundó la Juventud del Círculo El Fortín, una cantera de dirigentes que terminó nutriendo a la actual agrupación. “Muchos de los chicos que estamos hoy en comisión directiva venimos de ese lado, de esa conformación que se hizo en su momento”, repasa. La experiencia opositora durante el mandato de Sergio Rapisarda al frente de la Cruzada Renovadora terminó de consolidar al grupo y a impulsar una candidatura. “Nos habían dejado en una situación crítica, al borde del descenso”, recuerda de aquella gestión.

En 2023, la alianza Primero Vélez ganó las elecciones con Fabián Berlanga como candidato a presidente y 4.398 votos sobre 7.665 emitidos, un récord de participación en la historia del club. Balestrini, con 26 años, asumió como secretario general. “Significa un montón para mí, porque es un rol donde estuvo mi papá y en el que aprendí muchísimo en este tiempo”, admite.

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Federico Balestrini observa a Raúl Gámez, el histórico dirigente de Vélez que apoyó su candidatura (Instagram)

Tres años más tarde, esa coalición ganadora se fragmentó. Balestrini indicó que el quiebre con sus pares se produjo después de la obtención de la Liga Profesional 2024. Según su relato, Berlanga empezó a tomar decisiones unilaterales que alejaron al club del socio, como por ejemplo la designación de Sebastián Domínguez como director técnico tras la salida de Gustavo Quinteros. A su juicio, fue el punto de no retorno. “De un día para el otro nos enteramos que él iba a ser el técnico de Vélez. Fue una decisión pura y exclusivamente de Fabián Berlanga, sin consultarle a nadie”, afirmó.

El resultado actual es el de un mapa electoral dividido. Nelson Pugliese, actual vicepresidente tercero, encabeza la lista de Legado Vélez, que selló una alianza con dirigentes que en 2023 competían desde la oposición: Gastón Aimaro (Unidad Velezana) y Eduardo Lalo Rado (La V Azulada). Otras dos fuerzas completan el escenario: ADN Azul y Blanco, con Juan Cruz Montero como candidato, y la Cruzada Renovadora, con Ignacio Mazzitelli al frente.

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Federico Balestrini es actual secretario general de Vélez y eligió separarse de Fabián Berlanga y Nelson Pugliese para las próximas elecciones en el club

Los objetivos que pretende cumplir Balestrini

Uno de los ejes principales de la campaña es reducir el déficit operativo del club y el plan es concreto: alcanzar los 100.000 socios —actualmente hay poco más de 80 mil—. Además, la agenda de infraestructura incluye tres obras en ejecución: los nuevos palcos de la platea Carlos Bianchi, los vestuarios en el polideportivo, la cancha de hockey sobre césped con pista de atletismo que Balestrini promete como “única en la ciudad de Buenos Aires” y dos proyectos de mayor envergadura para el próximo mandato: la construcción de una cancha de competencia en la Villa Olímpica pensada para las inferiores y un microestadio en el predio de la vieja pileta que da a la calle Álvarez Jonte.

En lo deportivo, el candidato anticipa que renovar el contrato de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto sería una de las primeras medidas de su gestión, ya que el vínculo del cuerpo técnico vence a fin de año. “Están muy alineados con nuestra idea de fútbol, que no solo engloba el profesional sino también las divisiones inferiores”, explica. Sobre la secretaría técnica, Balestrini prefirió ser más cauto: Ricky Álvarez y Sebastián Pait también terminan su vínculo y no hay garantías de continuidad. “Si se acomodan a nuestra idea, bienvenidos sean. Y si toman la decisión de no continuar, buscaremos otros nombres”, aclara.

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Federico Balestrini encabeza el proyecto de la agrupación Primero Vélez y es el candidato a presidente con 29 años

Los comicios del 15 de noviembre tendrán un padrón récord de alrededor de 36.000 socios habilitados, cifra que casi quintuplica los 7.665 votantes de 2023. Balestrini cree que la participación puede superar aquella marca, aunque reconoce que será un contexto distinto: “En ese momento la gente estaba muy necesitada de un cambio. El oficialismo que estaba ni se presentó”. Por último, de cara al cierre de listas previsto para el 4 de noviembre, el candidato de Primero Vélez apela a la memoria reciente. “Somos los mismos que hicimos levantar a este club de la peor miseria. Fuimos la fuerza más votada y la gente depositó su confianza en nosotros, en una alianza que pensaba en proyectos por sobre nombres propios”, concluyó el abogado que sueña con convertirse en uno de los presidentes más jóvenes de la historia velezana.