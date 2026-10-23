Economía

Hizo una parodia sobre uno de los impuestos más cuestionados y se volvió viral

Un empresario publicó un video en sus redes mostrando con humor cómo Ingresos Brutos se cobra en cada venta hasta llegar al consumidor final

Miguel Jacowasky, conocido como ‘El Pyme’, realiza una parodia para explicar el peso de los Ingresos Brutos sobre la actividad de un comercio.

Guardar

Un empresario pyme explicó en un minuto cómo funciona Ingresos Brutos y lo hizo con humor. Miguel Jacowasky, conocido como “El Pyme” y director de FADEP Envases, publicó en su cuenta de Instagram un video titulado “Ingresos Brutos en un minuto”, que ya suma 19.300 “me gusta”, más de 1.100 comentarios y 3.200 reposteos.

La pieza es una parodia. Tiene seis personajes y una escena que se repite: un producto pasa de mano en mano, desde la fábrica hasta el consumidor final, y en cada venta aparece alguien a cobrar el impuesto provincial.

PUBLICIDAD

Todo empieza con el propio Jacowasky presentándose como fabricante: “Hola, soy el Pyme y fabriqué este producto”. El primer comprador es el distribuidor, que pregunta cuánto sale. “Mil pesos”, responde el fabricante, y el trato se cierra con un “Excelente. Lo compro”.

Ahí entra el tercer personaje, que llega con una frase corta: “Hola, vengo a cobrar”. Cuando le preguntan quién es, contesta: “Ingresos Brutos, papá”. Al vendedor le llama la atención que le cobren si todavía no sabe cuánto ganó, y la respuesta es el eje del chiste: “Por eso me llamo Ingresos Brutos y no ganancia neta”.

PUBLICIDAD

Cuatro ventas, cuatro cobranzas

La escena se repite con el mayorista, que pregunta cuánto cuesta el producto y recibe un nuevo precio: “Mil doscientos pesos”. Lo compra y el cobrador vuelve a aparecer. “Pero si ya cobraste por este producto”, le reclaman. El cobrador responde con una risa: “Ja, a él no”.

Sigue el comerciante, que paga mil cuatrocientos pesos. Al ver otra vez al cobrador, la reacción es de cansancio: “¿Otra vez vos?”. La respuesta resume el sistema que se parodia: “Otra venta, otra cobranza”.

El video plantea que todo el peso de Ingresos Brutos recae sobre el consumidor final. (Reuters)
El video plantea que todo el peso de Ingresos Brutos recae sobre el consumidor final. (Reuters)

El último en comprar es el consumidor, que escucha el precio final: “Mil seiscientos pesos”. Dice “Eh, qué caro. Pero bueno, lo compro”, y el cobrador llega por cuarta vez. “Pará, vos ya cobraste en todas las etapas”, reclama el comprador. “Y sí, papá”, le contestan.

El video cierra con una pregunta: “¿Quién termina pagando todo esto?”. Con música de tensión de fondo, la imagen muestra al consumidor final y se escucha la frase icónica de Esperando La Carroza: “Ahí lo tenés al pelot...”.

Humor para hablar de impuestos

Jacowasky ya había recurrido a este formato. En mayo, publicó el video “La batalla de las tasas”, un video hecho junto al Movimiento Industrial que usaba el esquema de las “batallas de gallos” para enumerar tasas y tributos, como el impuesto al metegol en Miramar o el que se cobra por inflar un Papá Noel en San Martín.

En esa entrevista con Infobae en Vivo al Mediodía, el empresario explicó el sentido de la estrategia: “La idea siempre fue a través del humor, poder comunicar las cosas que viven hoy el motor invisible del país, que son las pymes argentinas”. Contó que el canal @ElPyme se creó en octubre de 2025 y que habían tenido “ocho millones de vistas en cinco meses”.

Los herederos pueden calcular el porcentaje que les corresponde abonar por el Impuesto de Sucesiones. (Freepik)
En sus videos, Jacowasky habla de la sumatoria de impuestos y de la alta presión tributaria sobre las pymes. (Freepik)

En aquella charla, Jacowasky mencionó a Ingresos Brutos entre los tributos que se suman al costo de producir: “Son una sumatoria de impuestos y de situaciones que hacen que el costo argentino sea completamente elevado”. Y agregó una frase sobre el sector: “Hoy las PYME no son un negocio, son un acto de coraje en la Argentina”.

El impuesto detrás de la parodia

Ingresos Brutos es un tributo provincial que grava la facturación en cada etapa de la cadena de producción, por lo que la carga se acumula a medida que el bien pasa de un eslabón al siguiente. Es el “efecto cascada” que la industria plantea como argumento central de su reclamo, y es lo que el video resume en un minuto. Según la Unión Industrial Argentina (UIA), la alícuota nominal promedio es de 1,5%, pero la carga que enfrentan las empresas llega al 3,4% cuando se consideran los regímenes de recaudación.

Esos regímenes de retención y percepción generan saldos a favor que se acumulan mes a mes y que las compañías tienen dificultades para recuperar, según explicó Carlos Abeledo, jefe del Departamento de Política Tributaria de la entidad. La UIA impulsa un Pacto Fiscal Federal Industrial y busca que otras provincias sigan el camino de Catamarca, que anunció que avanzará hacia una alícuota del 0% para la industria.

Temas Relacionados

Ingresos BrutosParodiaViralImpuestosPymesPresión tributariaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La compraventa de inmuebles en CABA se recuperó en septiembre pero cayó la cantidad de hipotecas

Se concretaron 6.612 escrituras, lo que supera en más de 500 operaciones al dato de agosto. La actividad se mantuvo por debajo del año pasado. Expectativa por el impacto de la inyección de fondos de la Anses

La compraventa de inmuebles en CABA se recuperó en septiembre pero cayó la cantidad de hipotecas

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 23 de octubre de 2026

Los haberes de octubre incluyen una actualización del 1,66 % y un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 23 de octubre de 2026

Se redobla el viento de frente y le agrega presión al programa financiero de Caputo para 2027

Ayer fue el peor día para Wall Street desde junio y el petróleo subió a USD 113. Una consultora privada advirtió que el Gobierno deberá conseguir todavía USD 17.000 millones para el año que viene

Se redobla el viento de frente y le agrega presión al programa financiero de Caputo para 2027

Juicio por YPF: la Argentina pidió una extensión del plazo para responder a los demandantes y tendrá tiempo hasta diciembre

La fecha límite estaba fijada originalmente para los primeros días de noviembre, pero la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó una prórroga hasta el 2 de diciembre

Juicio por YPF: la Argentina pidió una extensión del plazo para responder a los demandantes y tendrá tiempo hasta diciembre

Por qué Brasil pierde peso en la importación argentina de autopartes y cuál es el mercado que no para de crecer

En sintonía con la lógica del mercado, Tailandia sube su nivel de exportaciones de partes al país al mismo ritmo que crece la producción local de pickups. Es el segundo país y se mantiene por encima de China

Por qué Brasil pierde peso en la importación argentina de autopartes y cuál es el mercado que no para de crecer

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: hora y TV

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: hora y TV

La divertida escena de Franco Colapinto con unos alfajores y su reacción en el circuito de Austin

La montaña como refugio y motor: el desafío de una mujer con tres hijos, que sostiene cuatro empleos y persigue un nuevo sueño mundialista

Arrojó pirotecnia en un partido de la liga local de Catamarca y le prohibieron el ingreso a las canchas por cuatro años

Viene de una familia con tradición política, tiene el apoyo de Raúl Gámez y sueña con ser uno de los presidentes más jóvenes de Vélez

TELESHOW

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

El saludo de Charly García a sus fans en los festejos por su cumpleaños 75: shows en vivo, carteles y mensajes de amor

Julieta Prandi cuestionó a Juan Alberto Mateyko: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”

Los desopilantes videos de Hernán de Mala Fama: su “mate cocido de cerveza” y su baile con la Negra Vernaci en MasterChef

Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

INFOBAE AMÉRICA

Entre tinta, acero y presión manual: un maestro parisino logró salvar del olvido un oficio centenario

Entre tinta, acero y presión manual: un maestro parisino logró salvar del olvido un oficio centenario

Entre esculturas de hielo, jardines públicos y ferias gastronómicas: así se transforma el centro de Sapporo todo el año

El papa León XIV canceló su viaje a Asís por precaución médica pese a su “excelente evolución postoperatoria”

1956: cuando Hungría dijo basta

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se miden en el último debate televisado antes del balotaje presidencial en Brasil