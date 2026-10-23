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Entre esculturas de hielo, jardines públicos y ferias gastronómicas: así se transforma el centro de Sapporo todo el año

La muestra nació en 1950 cuando un grupo de estudiantes levantó apenas seis figuras de nieve, y desde entonces se transformó en una cita internacional que atrae visitantes de distintos países

Sapporo combina parques, avenidas rectas y montañas en la capital de Hokkaido, al norte de Japón (Sapporo Travel)
Sapporo combina parques, avenidas rectas y montañas en la capital de Hokkaido, al norte de Japón (Sapporo Travel)
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Sapporo, capital de Hokkaido y ciudad más poblada del norte de Japón, concentra cerca de dos millones de habitantes en un territorio de parques, montañas y largos inviernos. Su mayor singularidad es haber sido concebida como una ciudad planificada en el siglo XIX, un rasgo que aún se percibe en las calles rectas y los espacios públicos de su área central.

Una capital planificada sobre territorio ainu

Antes de la expansión administrativa japonesa, el área estaba vinculada al pueblo ainu, comunidad indígena con lengua, cultura y tradiciones propias. El sitio turístico oficial de la ciudad recoge varias explicaciones sobre el nombre Sapporo: la principal lo relaciona con las palabras ainu sap y poro, asociadas a un lugar seco y amplio; otra lo vincula con un río extenso situado en una zona de humedales.

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El cambio decisivo ocurrió en 1869, cuando el Gobierno japonés rebautizó el territorio de Ezo como Hokkaido y estableció la Comisión de Desarrollo de Hokkaido. Desde entonces, Sapporo fue proyectada como sede administrativa mediante una cuadrícula de calles y avenidas inspirada en Kioto. Ese diseño urbano todavía permite orientarse con facilidad en el centro de la ciudad.

El Festival de la Nieve transforma el parque Odori con esculturas de nieve y hielo cada febrero (Wikimedia Commons)
El Festival de la Nieve transforma el parque Odori con esculturas de nieve y hielo cada febrero (Wikimedia Commons)

La llegada del ferrocarril y el desarrollo de industrias como la cerveza, la molienda de harina y el papel impulsaron su crecimiento. Sapporo superó el millón de habitantes en 1970 y, en 1972, se convirtió en la primera ciudad de Asia que organizó unos Juegos Olímpicos de Invierno. La competencia aceleró las obras de transporte y la construcción de instalaciones deportivas, de acuerdo con Sapporo Travel.

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El Festival de la Nieve transforma Sapporo cada febrero

La imagen más difundida de Sapporo se relaciona con el Festival de la Nieve, que se realiza cada febrero. El evento comenzó en 1950, cuando estudiantes locales levantaron seis esculturas de nieve. Con el paso de las décadas, aquella iniciativa se transformó en una muestra internacional de figuras hechas con nieve y hielo.

El principal escenario es el parque Odori, una franja verde de 1,5 kilómetros que atraviesa el centro urbano. Durante los meses sin nieve, el espacio reúne jardines, esculturas y actividades públicas. En verano, alberga jardines cerveceros; en otoño, recibe ferias gastronómicas vinculadas a los productos de Hokkaido.

Durante el verano, el espacio reúne jardines cerveceros y actividades al aire libre (Sapporo Travel)
Durante el verano, el espacio reúne jardines cerveceros y actividades al aire libre (Sapporo Travel)

La ciudad también conserva una relación directa con los deportes de invierno. Sapporo mantiene pistas de esquí dentro de sus límites y varios espacios vinculados a los Juegos de 1972. El salto de esquí de Okurayama, situado a 307 metros sobre el nivel del mar, funciona además como observatorio de la ciudad.

Del Museo de la Cerveza al monte Moiwa, los lugares clave de la ciudad

Entre los edificios vinculados al período fundacional se destaca la Torre del Reloj de Sapporo, construida en 1878 como salón de instrucción militar de la entonces Escuela Agrícola de Sapporo, actual Universidad de Hokkaido. La construcción de madera permanece rodeada de oficinas y edificios contemporáneos, una imagen que resume la rápida transformación urbana de la capital regional.

La cerveza integra esa misma historia industrial. La primera cervecería de la ciudad abrió en 1876, y el actual Museo de la Cerveza de Sapporo recorre la expansión de esa actividad y su vínculo con el desarrollo de Hokkaido. En sus alrededores también se mantiene la tradición del jingisukan, un plato de cordero y carnero cocinado a la plancha.

El monte Moiwa permite observar la cuadrícula urbana y las montañas que rodean la ciudad (Wikimedia Commons)
El monte Moiwa permite observar la cuadrícula urbana y las montañas que rodean la ciudad (Wikimedia Commons)

El sitio oficial de la ciudad señala que, para observar la cuadrícula urbana desde otra perspectiva, el monte Moiwa cuenta con un mirador a 531 metros de altitud, accesible por teleférico. Entre otros puntos de interés aparecen el parque Moerenuma, diseñado por el escultor Isamu Noguchi, y el santuario de Hokkaido, fundado en 1869. La red de subterráneos, tranvías y autobuses conecta estos sectores con el centro.

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