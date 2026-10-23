1956: cuando Hungría dijo basta

La portada de la revista Time designa al combatiente húngaro como figura del año tras la insurrección popular iniciada el 23 de octubre de 1956 en Hungría.

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El 23 de octubre de 1956, miles de húngaros salieron a las calles de Budapest. Estudiantes, trabajadores, intelectuales y familias reclamaron el derecho a decidir libremente su destino – un destino marcado entonces por una represión soviética, colapso económico y control cultural total.

¿Qué ocurre cuando un pueblo decide que ya no tiene miedo?

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La historia de 1956 ofrece una respuesta: la libertad comienza, muchas veces, con un gesto sencillo y definitivo: decir basta. Basta a todo aquello que obliga a callar, obedecer ciegamente o renunciar a la dignidad.

Los húngaros no contaban con un gran ejército ni con una fuerza comparable a la que enfrentaban. Tenían, en cambio, la convicción de que una vida sin libertad no podía ser el destino de una nación. Los tanques soviéticos aplastaron la revolución; miles murieron y cientos de miles abandonaron el país. Sin embargo, hay derrotas militares que no logran vencer una idea.

Aunque Hungría no recuperó entonces su soberanía, 1956 dejó una huella profunda. Treinta y tres años más tarde, su memoria contribuyó al cambio que condujo al fin del régimen socialista y a la recuperación de la libertad política.

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Al llegar a la Argentina, tuve la oportunidad de conocer a personas que habían dejado Hungría en aquellos días. Escuchar sus historias, décadas después y a más de 12.000 kilómetros de Budapest, me hizo comprender que la historia deja de ser una fecha cuando adquiere un rostro, una voz, una familia y una vida que tuvo que comenzar de nuevo.

Por eso la experiencia húngara puede resultar cercana incluso desde tan lejos. La defensa de la dignidad y de la libertad no conoce fronteras. Tampoco es una conquista definitiva: cada generación debe reconocer su valor y asumir la responsabilidad de defenderla.

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Y pronto habrá en Buenos Aires un pequeño lugar para recordar esa gran historia. A partir de octubre, una nueva placa conmemorativa en la calle Cerrito, cerca de la Embajada de Hungría, llevará a la ciudad el recuerdo de aquellos hombres y mujeres que, en 1956, tuvieron el coraje de levantarse por su libertad. Me emociona pensar que, tantos años después, una parte de su historia encontrará un nuevo hogar también aquí, en la Argentina.

Desde ese rincón de Europa, unido a la Argentina por innumerables historias de inmigración, quiero pensar que aquel grito de Budapest todavía puede resonar.

Porque la pregunta de 1956 no pertenece únicamente a los húngaros: ¿Qué estamos dispuestos a hacer para defender nuestra libertad?