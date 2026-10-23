Economía

Con nombre que remite a superhéroes y ChatGPT a bordo, se lanzó el nuevo modelo de una dinastía de SUV clásicos

La nueva propuesta de Stellantis es el Jeep Avenger, el modelo más pequeño de la marca en la región. Es el primer auto que la automotriz ofrece en la Argentina con tren motriz híbrido y el primero de la marca que no tiene 4x4

Un automóvil de color verde lima y techo negro, estacionado sobre un suelo de grava frente a montañas rocosas
El Jeep Avenger es el primer vehículo híbrido que lanza Stellantis en el mercado argentino. (Stellantis Argentina)
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Jeep lanzó Avenger en la Argentina, un SUV del segmento B que se presentó este 21 de octubre en Jujuy y que será el primer modelo híbrido de la marca ofrecido en el mercado local, pero también el primer Jeep que no tiene ninguna versión 4x4 en toda la gama del modelo.

Se comercializará en tres versiones, con precios que van desde casi $42 millones y superan los $47 millones en la versión de mayor equipamiento, un posicionamiento de precio que le permitirá competir en la misma franja de precios del referente del segmento que ofrece versiones híbridas como es el Toyota Yaris Cross.

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El Jeep Avenger fue desarrollado por Stellantis en América del Sur y tiene una mecánica microhíbrida (MHEV) de 12 voltios, lo que no permite ningún tipo de conducción 100% eléctrica, sino que representa solo una asistencia para el equipamiento eléctrico del interior del vehículo, además de posicionarlo entre los modelos que tienen determinadas ventajas impositivas por tener algún grado de intervención eléctrica en su tren de propulsión.

La plataforma sobre la que está montado es la famosa CCubo, que Stellantis utiliza en los Citroën C3, Basalt y Aircross en la región. Sin embargo, en el caso del Avenger, las totalidad de las versiones tienen el mismo impulsor, que no es otro que el 3 cilindros 1.0 litros naftero turbo T200 de 120 CV y 200 Nm con el que Stellantis equipa a varios modelos de Fiat, Citroën y Peugeot.

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Primer plano de la parte delantera de un automóvil verde con el emblema de Jeep y la inscripción Avenger en el paragolpes
La marca diferencial de Jeep sigue siendo la parrila con los siete elementos verticales

En el Avenger, ese motor tiene la asistencia del sistema eléctrico de bajo voltaje y está asociado a una caja automática CVT de siete relaciones simuladas. La gama de este nuevo modelo está compuesta por las variantes Altitude, Longitude y Limited.

“El concepto que define al Avenger es el equilibrio entre ciudad y aventura. Para muchos argentinos, representará la transición natural de los compactos al mundo de los SUV”, afirmó Federico Frascaroli, Brand Manager de Jeep para Argentina, durante la presentación.

Una propuesta diferente a la anterior

El modelo llega con una carrocería B-SUV y se destaca por mostrar elementos de diseño característicos de Jeep como la parrilla de siete barras y los pasarruedas de formato trapezoidal. En la versión Limited, adicionalmente, esa parrilla suma iluminación LED.

Entre sus principales características técnicas, Avenger tiene 221 milímetros de despeje al suelo, ángulo de ataque de 22° y de salida de 33,9°, y un ángulo ventral de 21°. También incorpora el sistema Jeep Selec-Terrain, con modos de conducción Normal, Sport y All Terrain, a los que suma control electrónico de descenso en pendiente.

Si bien no tiene tracción integral, estas variables le permiten ofrecer una versatilidad superior a la mayoría de sus competidores del segmento. Las tres versiones también se diferencian por el rodado, ya que el Altitude tienen llantas de 16 pulgadas, el Longitude de 17 o solo el Limited cuenta con 18 pulgadas.

Automóvil verde con techo negro visto de perfil sobre un terreno de ripio, con árboles y una ladera montañosa de fondo
Uno de los puntos fuertes es que el Avenger, a pesar de no tener 4x4, tiene un despeje del piso de 22 cm. (Stellantis Argentina)

El baúl ofrece una capacidad de hasta 364 litros. Los espacios de guardado interiores totalizan hasta 28 litros y la versión Limited añade techo solar eléctrico e iluminación ambiental configurable en ocho colores.

Una de las mayores distinciones estéticas está en la paleta de colores de carrocería exterior, que tienen la posibilidad de optar por boreal green, snow white, artense grey, grafite grey, carbon black y sunset red.

Seguridad y Asistencias a la conducción

El equipamiento de seguridad contempla seis airbags de serie y un conjunto de asistencias a la conducción de nivel 2. Entre ellas figuran el frenado autónomo de emergencia y la alerta de cambio involuntario de carril.

Las versiones Longitude y Limited agregan control de velocidad crucero adaptativo y vigilancia de punto ciego. La Limited suma asistencia de centrado de carril y cámara de visión de 360 grados.

El Avenger incorpora faros Matrix LED, cuyo sistema adapta el haz de luz a las condiciones del camino y al tránsito para evitar encandilar a otros conductores. El frenado autónomo de emergencia funciona con cámaras en la versión Altitude; en Longitude y Limited añade un radar.

Interior de un automóvil con volante, panel de instrumentos digital, pantalla táctil multimedia y consola con palanca de cambios
El habitáculo del Jeep Avenger incorpora ChatGPT como asistente de voz interior para el conductor y sus acompañantes. (Stellantis Argentina)

ChatGPT como asistente de voz

En el habitáculo, todas las configuraciones incorporan una pantalla central de 10 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. El sistema también integra comandos de voz y un asistente basado en ChatGPT, disponible dentro de los servicios conectados del vehículo.

De acuerdo con Jeep, el asistente puede responder consultas, sugerir puntos de interés e interactuar con algunas funciones, entre ellas la navegación, el aire acondicionado y el sistema multimedia.

El sistema híbrido suave de 12 voltios

La mecánica T200 utiliza un motor eléctrico multifuncional que asiste al propulsor de combustión y recupera energía para alimentar el sistema eléctrico. La marca sostiene que esta configuración apunta a reducir el consumo y las emisiones, además de aportar respuesta desde bajas revoluciones.

“Este auto tiene un valor emocional, de estatus y pertenencia, pero también ofrece un valor racional innegable: practicidad, modernidad y tecnología”, señaló Frascaroli.

Avenger cuenta con una garantía transferible de 3 años o 100.000 kilómetros, y los precios con los que se inició la comercialización de la gama en Argentina son de $41.990.000 para el Jeep Avenger Altitude T200 MHEV; $44.660.000 para Avenger Longitude T200 MHEV; y $47.610.000 en el caso del Avenger Limited T200 MHEV.

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