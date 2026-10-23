Arrojó pirotecnia en un partido de la liga local de Catamarca y le prohibieron el ingreso a las canchas por cuatro años

El jugador sufrió irritación ocular durante el partido entre San Martín del Bañado y Defensores de Esquiú y fue derivado al Hospital de Villa Dolores

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El Ministerio de Seguridad Nacional prohibió la asistencia a eventos deportivos a un hombre identificado en el expediente como responsable de arrojar pirotecnia al campo de juego durante un partido de la Liga Chacarera de Fútbol, en Catamarca. El episodio afectó al futbolista Jonathan Trejo, quien debió recibir asistencia médica.

La medida fue establecida a través de la Resolución 1100/2026, firmada el 22 de octubre por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y publicada este viernes en el Boletín Oficial.

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El incidente ocurrió el 19 de septiembre en el estadio Primo Antonio Prevedello, durante el partido entre Club Atlético San Martín del Bañado y Club Defensores de Esquiú, correspondiente a la Liga Chacarera de Fútbol. Tras el episodio, Jonathan Trejo, sufrió irritación en las mucosas oculares y debió ser retirado del estadio en ambulancia para recibir atención en el Hospital de Villa Dolores.

El estadio Primo Antonio Prevedello, escenario del partido entre San Martín del Bañado y Defensores de Esquiú donde ocurrió el incidente

De acuerdo con el expediente administrativo, los informes de la Policía de Catamarca y la documentación remitida a las autoridades identificaron a uno de los asistentes al partido como la persona que arrojó un artefacto pirotécnico hacia el campo de juego.

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La sanción impide al involucrado asistir a espectáculos deportivos durante cuatro años, equivalentes a 48 meses, sin limitarse a los partidos de fútbol ni a la jurisdicción catamarqueña. La resolución aplica la figura de Restricción de Concurrencia Administrativa, prevista para impedir el ingreso a eventos de personas consideradas un riesgo para el orden y la seguridad pública.

Antes de la intervención nacional, la Coordinación General del Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte de Catamarca ya había dictado una disposición el 23 de septiembre. Esa medida provincial había fijado una prohibición de concurrencia a eventos deportivos por el mismo plazo de cuatro años.

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La Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos del Ministerio tomó esa disposición como antecedente para extender la restricción a todo el país. El organismo indicó que la decisión busca prevenir hechos de violencia antes, durante o después de la realización de encuentros deportivos.

El futbolista Jonathan Trejo debió recibir asistencia médica luego del episodio ocurrido durante el partido

La resolución también ordena incorporar al sancionado en el Programa Tribuna Segura, el sistema que utiliza el Estado nacional para controlar el acceso a estadios y otros escenarios deportivos. La inclusión permite que la prohibición sea verificada en operativos de seguridad y controles de ingreso realizados en las distintas provincias.

La medida se fundamenta en la Ley del Deporte N.º 20.655, que establece la obligación estatal de velar por la seguridad y la corrección de los espectáculos deportivos. También cita el Decreto 246/2017, que habilita al Ministerio de Seguridad Nacional a disponer restricciones de concurrencia para personas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública.

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A su vez, la disposición remite a la Resolución 354-E/2017, dictada para reforzar la prevención de agresiones y hechos de violencia antes, durante o después de los partidos de fútbol, e instituir medidas restrictivas de ingreso a estadios.

En los considerandos, el Ministerio indicó que la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos interviene en el diseño y la aplicación de políticas para el control de la seguridad en espectáculos futbolísticos y en la coordinación de acciones con organismos estatales y fuerzas de seguridad.

El expediente se inició a partir de una disposición del Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte de Catamarca y de los informes policiales elaborados tras el partido del 19 de septiembre. La resolución sostiene que la medida busca preservar el orden y la seguridad en los espectáculos deportivos.

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La disposición entró en vigencia el 22 de octubre, fecha de su firma, y fue publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre. La medida alcanza a todos los eventos deportivos que se realicen en el territorio nacional.