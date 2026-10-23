Economía

La compraventa de inmuebles en CABA se recuperó en septiembre pero cayó la cantidad de hipotecas

Se concretaron 6.612 escrituras, lo que supera en más de 500 operaciones al dato de agosto. La actividad se mantuvo por debajo del año pasado. Expectativa por el impacto de la inyección de fondos de la Anses

Departamentos 5 Ambientes CABA
La actividad inmobiliaria porteña mostró una mejora mensual del 9,2%
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La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró una caída interanual del 5,5% en septiembre, aunque mostró una recuperación respecto del mes anterior. Durante el noveno mes del año se concretaron 6.612 operaciones, frente a las 6.998 registradas en septiembre de 2025.

Según el informe del Colegio de Escribanos porteño, en la comparación mensual, en cambio, la actividad inmobiliaria mostró una mejora del 9,2%. En agosto se habían contabilizado 6.055 escrituras, por lo que septiembre sumó 557 operaciones más y evidenció un repunte en el nivel de actividad.

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El monto total involucrado en las transacciones ascendió a $1.218.610 millones, lo que representó un incremento interanual del 4,8%. De esta manera, si bien la cantidad de operaciones quedó por debajo de la registrada un año atrás, el volumen de dinero movilizado por las compraventas aumentó.

Entre enero y septiembre, se acumularon 48.195 escrituras de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires. La cifra representa una disminución del 2,7% frente a las 49.546 operaciones realizadas durante el mismo período de 2025.

infografia

El dato refleja que, pese a la recuperación mensual observada en septiembre, el mercado todavía no logró superar el nivel de actividad alcanzado durante los primeros nueve meses del año pasado.

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Por otra parte, el monto promedio por escritura se ubicó en $184.302.881, equivalente a USD 120.106 según el tipo de cambio oficial promedio. El valor medio de las operaciones aumentó un 11% interanual medido en pesos y un 3% en dólares.

Las hipotecas, todavía por debajo del año pasado

En septiembre se formalizaron 1.256 escrituras con hipoteca. Aunque este segmento mostró señales de recuperación respecto de los meses de menor actividad, la cantidad de operaciones cayó un 15,5% en comparación con el mismo mes de 2025.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año se registraron 7.426 escrituras con hipoteca, frente a las 10.827 del mismo período del año pasado. Esto representa una contracción del 31,4%.

La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, destacó el resultado de septiembre y sostuvo que las 6.612 escrituras consolidan la tendencia positiva que observa la entidad durante 2026. También señaló que el registro se ubica entre los mejores septiembres de los últimos veinte años.

En relación con el acumulado anual, Tato consideró que la diferencia del 2,7% frente a 2025 debe analizarse teniendo en cuenta que el año pasado presentó un nivel de actividad excepcional. Según expresó, los datos reflejan una base de demanda genuina y sostenida en el mercado inmobiliario porteño.

Sobre el financiamiento, la titular de la entidad remarcó que las 1.256 escrituras con hipoteca de septiembre constituyen una señal de recuperación frente a los meses de menor actividad, aunque advirtió que el crédito todavía tiene margen para crecer.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En septiembre se formalizaron 1.256 escrituras con hipoteca

En ese sentido, destacó la puesta en marcha de nuevas líneas hipotecarias con fondeo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y participación del sistema bancario. Según planteó, el alcance de estas herramientas dependerá de que ofrezcan tasas accesibles y requisitos razonables para ampliar el universo de compradores con posibilidades de concretar una operación.

Al respecto, según el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava), luego de dicha medida, las tasas de interés promedio para los créditos hipotecarios UVA cayeron del 8,7% al 7,7% entre julio y septiembre. La reducción estuvo liderada por las entidades financieras privadas, que consolidaron una tasa de referencia del 7,5% y acortaron la brecha con la banca pública. Durante septiembre, los desembolsos alcanzaron el equivalente a USD 280 millones, con un repunte respecto del mes anterior.

Cuánto cuesta una vivienda en CABA

Durante septiembre, el valor de los departamentos registró un incremento del 0,3% y se ubicó en USD 2.484 por m². De esta manera, los precios acumularon una suba del 1,4% en lo que va de 2026, mientras que el noveno mes del año presentó la mayor variación mensual hasta el momento.

Sin embargo, pese a esta evolución positiva, el precio promedio continúa un 11,3% por debajo del récord histórico de la serie.

Según datos de Zonaprop, los valores varían de acuerdo con la superficie y la tipología de cada propiedad. Un monoambiente de 40 m² cuesta, en promedio, unos USD 110.000. Por su parte, un departamento de dos ambientes y 50 m² ronda los USD 131.000, mientras que una unidad de tres ambientes y 70 m² alcanza un valor aproximado de USD 180.000.

En cuanto a los valores por barrio, Palermo se posiciona como el más caro de la Ciudad, con un precio promedio de USD 3.393 por m². En segundo lugar se ubica Belgrano, con USD 2.907 por m², seguido por Recoleta, donde el metro cuadrado alcanza los USD 2.688.

Por el contrario, Lugano presenta los precios más bajos, con un promedio de USD 1.071 por m². A continuación aparecen Nueva Pompeya, con USD 1.494, y La Boca, con un valor medio de USD 1.621 por metro cuadrado.

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