Goldman Sachs prevé que la IA desplace a uno de cada once trabajadores en Estados Unidos

La proyección equivale a 15 millones de empleados que perderían su puesto durante la próxima década. (Reuters)

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El economista jefe de Goldman Sachs, Joseph Briggs, estimó que la inteligencia artificial podría desplazar hasta al 9% de los trabajadores de Estados Unidos durante la próxima década, una cifra equivalente a uno de cada once empleados del país.

La proyección aparece en una nota publicada el 22 de octubre por Briggs, economista global del banco, y fue adelantada por la revista Fortune. El 9% equivale a 15 millones de trabajadores que perderían su puesto a lo largo de lo que Goldman llama la “transición de la IA”.

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Pero el hallazgo central de la nota no es el número, sino el momento en que ocurrirá. Según Briggs, “la disrupción laboral vinculada a la automatización es limitada cuando la economía está sana, pero se acelera durante las desaceleraciones cíclicas”.

Joseph Briggs, economista jefe de Goldman Sachs, estimó que la inteligencia artificial podría desplazar hasta al 9% de los trabajadores de Estados Unidos. (Reuters)

Es decir, mientras el empleo y el crecimiento se mantengan firmes, las empresas tendrán menos incentivos para reemplazar personal con IA. El verdadero recorte de puestos llegaría recién cuando se desate una recesión, sostiene el economista.

“Las disrupciones laborales vinculadas a la IA podrían amplificar el ciclo económico general”, escribió Briggs en la nota difundida el jueves.

Cómo pasó pronóstico del 6% al 9%

La cifra no salió de la nada. En agosto de 2025, Briggs y la economista Sarah Dong habían calculado que la IA podría desplazar entre el 6% y el 7% de la fuerza laboral estadounidense, dentro de un rango posible de entre el 3% y el 14%.

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La cifra del 9% surge de un cambio de método respecto a una primera estimación de Goldman Sachs del 6% al 7%. (Europa Press)

En junio de 2026, en un pódcast del propio banco, Briggs ya hablaba de un 9%, equivalente a 15 millones de trabajadores, aunque entonces los describió como personas que serían “reubicadas en nuevas posiciones”. La nota del jueves los llama directamente “desplazados”.

El cambio de método explica buena parte de la diferencia. La primera estimación medía cuántas personas quedarían desempleadas en un momento dado; la nueva mide cuántos puestos se destruyen a lo largo del tiempo, una métrica que arroja una cifra más alta porque incluye a quienes consiguen otro empleo rápido o abandonan la búsqueda.

Qué empleos ya mostraron ese patrón

Para dimensionar el riesgo, Briggs analizó 25 ocupaciones golpeadas por tecnologías anteriores: operadores de laboratorios fotográficos, proyeccionistas de cine, correctores de textos, empleados de archivo y cajeros bancarios.

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Solo el 23% de los establecimientos de Estados Unidos incorporó la inteligencia artificial a sus procesos habituales de trabajo. (Europa Press)

En esos oficios, el empleo cayó en promedio 25% en los cinco años posteriores al inicio de su declive, según el informe. Briggs aclaró que se trata de los casos más extremos y que funcionan como un techo probable, no como el escenario más esperable para la IA en su conjunto.

Por ahora, el impacto medido es mucho más acotado. Solo el 23% de los establecimientos de Estados Unidos incorporó la IA a sus procesos habituales de trabajo, y el crecimiento del empleo en los sectores más expuestos a la tecnología corrió unos 10.000 puestos por debajo de su tendencia en los últimos tres meses, un retroceso casi compensado por la contratación ligada a la construcción de centros de datos.

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Los despidos atribuidos públicamente a la IA, medidos por la consultora Challenger, también retrocedieron con fuerza desde el pico alcanzado a comienzos de este año, según cita la nota de Fortune.

Se analizaron 25 ocupaciones golpeadas por tecnologías anteriores, donde el empleo cayó en promedio 25% en cinco años. (Europa Press)

El giro de Amodei y el argumento de Goldman

Ese enfriamiento del discurso también se nota en los directivos. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pasó buena parte de 2025 advirtiendo que la IA podía eliminar a la mitad de los empleos de nivel inicial en trabajos de oficina. En mayo, en un evento junto al director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, matizó esa idea y planteó que la automatización de una tarea puede terminar expandiendo, no reduciendo, el trabajo humano restante.

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Goldman ya había anticipado parte de este argumento un año antes. En octubre de 2025, los economistas del banco David Mericle y Pierfrancesco Mei habían señalado que las “consecuencias plenas” de la IA sobre el empleo “podrían no hacerse evidentes hasta que llegue una recesión”.

Briggs llegó ahora a la misma conclusión desde otro equipo del banco. Según su análisis, el impacto de una caída de productividad tecnológica sobre el desempleo fue entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales mayor en los períodos en que la tasa de desocupación ya venía en aumento.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, matizó en mayo sus advertencias previas sobre la eliminación de empleos por IA. (Reuters)

Goldman Sachs no fijó una fecha para la próxima recesión en Estados Unidos ni ató su proyección a un plazo concreto; su análisis establece que, si ese ciclo llega, el desplazamiento laboral por IA se concentrará y acelerará en ese período, como ocurrió en las recesiones de comienzos de los años 80, 2001, 2008 y 2020.

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