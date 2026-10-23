Honduras: Copeco extiende alerta verde por 48 horas ante deslizamientos e inundaciones en la capital y el Lago de Yojoa

Copeco extendió por 48 horas la alerta verde en el Distrito Central y las zonas aledañas al Lago de Yojoa por las lluvias recientes. (Foto: COPECO)

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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) extendió por 48 horas más la alerta verde en el Distrito Central y las zonas aledañas al Lago de Yojoa, debido a los riesgos provocados por las lluvias recientes, que han generado deslizamientos de tierra, activación de fallas geológicas e inundaciones en distintos sectores.

Las autoridades mantienen la vigilancia preventiva ante la posibilidad de nuevas emergencias que pongan en peligro a las familias y sus viviendas.

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De acuerdo con el boletín informativo de Copeco, la decisión responde a las condiciones de vulnerabilidad que persisten en varias comunidades, donde la saturación del suelo y la acumulación de agua incrementan la probabilidad de nuevos deslizamientos e inundaciones.

La institución advirtió que las precipitaciones registradas en los últimos días han complicado la situación en zonas que presentan antecedentes de inestabilidad del terreno.

Durante las tormentas eléctricas, Copeco recomienda buscar refugio seguro y alejarse de las fuentes de agua. (Foto: Redes sociales)

En el Distrito Central, uno de los puntos que concentra la atención de las autoridades es el sector de las colonias La Cabaña, Buenos Aires y Villa Adela, donde las lluvias han provocado deslizamientos y actividad en fallas geológicas.

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Estas condiciones representan una amenaza para las viviendas ubicadas en áreas vulnerables y para las familias que permanecen en los sectores afectados.

Ante este panorama, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas de riesgo para identificar posibles cambios en las condiciones del terreno y prevenir incidentes que puedan comprometer la seguridad de los habitantes.

La población que reside cerca de taludes, laderas y áreas donde se han observado grietas debe permanecer atenta a cualquier señal de inestabilidad y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.

La situación también genera preocupación en las comunidades cercanas al Lago de Yojoa, donde todavía permanecen sectores inundados a consecuencia de las lluvias.

Las colonias La Cabaña, Buenos Aires y Villa Adela figuran entre las zonas del Distrito Central bajo especial atención por la actividad de fallas geológicas. (Foto: Archivo / Cortesía)

Las afectaciones han obligado a evacuar a familias de las zonas perjudicadas, mientras continúan las medidas preventivas para reducir la exposición de los habitantes a posibles complicaciones.

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Copeco mantiene la alerta verde como mecanismo de prevención y vigilancia, con el propósito de que las instituciones y las comunidades permanezcan preparadas ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas agraven los daños existentes.

Aunque esta clasificación no implica por sí misma una emergencia generalizada, sí requiere atención constante y el cumplimiento de las recomendaciones oficiales.

Ante la continuidad de las lluvias, las autoridades recomendaron a la población no cruzar ríos, quebradas ni vados cuando presenten crecidas, debido al peligro que representan las corrientes fuertes y los cambios repentinos en el nivel del agua. Incluso cuando el caudal parezca transitable, las condiciones pueden variar rápidamente y poner en riesgo la vida de quienes intenten atravesarlo.

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Asimismo, la institución pidió mantener limpios los tragantes, las cunetas y las alcantarillas para facilitar el drenaje de las aguas lluvias y reducir la posibilidad de inundaciones repentinas.

Las inundaciones en sectores cercanos al Lago de Yojoa han obligado a evacuar a familias de las zonas perjudicadas. (Foto: AFP)

Estas medidas preventivas ayudan a evitar obstrucciones que puedan provocar acumulaciones de agua en calles, viviendas y otros espacios públicos.

Entre las recomendaciones también figura alejarse de ríos y otras fuentes de agua durante las tormentas eléctricas, así como buscar refugio seguro cuando se registre actividad eléctrica.

Las familias que habitan en sectores vulnerables deben estar preparadas para evacuar sus viviendas si las autoridades lo consideran necesario o si identifican señales de peligro inminente.

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Copeco instó además a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar difundir información no confirmada sobre las emergencias.

La institución recordó que la prevención y la atención oportuna de las advertencias son fundamentales para disminuir los riesgos asociados con las lluvias.