Cuánto influye la luz, el aire y la temperatura en el espacio de trabajo con PC

El aire que se respira durante la jornada frente a la computadora rara vez se tiene en cuenta como parte del espacio de trabajo. (Gemini)

Guardar

Pasar varias horas frente a una computadora no depende solo de la voluntad o la motivación de quien trabaja. El entorno físico donde se ubica el escritorio también incide en la capacidad de concentrarse, generar ideas y resolver problemas con fluidez.

Factores como la luz, la temperatura, la calidad del aire y el ruido de fondo forman parte de un conjunto de condiciones que puede facilitar el trabajo intelectual o, por el contrario, sumar pequeñas distracciones que terminan afectando el rendimiento frente a la pantalla.

PUBLICIDAD

Un estudio publicado en 2025 en la revista Building and Environment, realizado con trabajadores de oficinas de cuatro países, encontró que una menor concentración de dióxido de carbono en el ambiente se asocia con mejores resultados en pruebas de pensamiento creativo divergente.

Pasar varias horas frente a una computadora no depende solo de la voluntad o la motivación de quien trabaja. (Gemini)

La misma investigación identificó que las temperaturas interiores de entre 22 y 26 grados Celsius están vinculadas a mejores puntuaciones de creatividad. Estos hallazgos no apuntan a la existencia de una oficina perfecta, sino a que el pensamiento creativo también responde a condiciones físicas concretas que pueden medirse y ajustarse.

Por qué el aire y la temperatura condicionan el pensamiento creativo

El aire que se respira durante la jornada frente a la computadora rara vez se tiene en cuenta como parte del espacio de trabajo. Sin embargo, el estudio de Building and Environment mostró una relación directa entre los niveles de CO2 y el desempeño en tareas de creatividad divergente.

PUBLICIDAD

Ventilar el ambiente con cierta frecuencia, cuando las condiciones exteriores lo permiten, aparece como una de las acciones más simples para reducir la acumulación de dióxido de carbono en espacios cerrados donde se pasan varias horas seguidas.

La temperatura funciona como una variable asociada. La misma investigación ubicó el rango de 22 a 26 °C como el más favorable para obtener mejores puntuaciones en las pruebas de pensamiento creativo aplicadas a los participantes.

Una mujer consulta opciones turísticas en una computadora portátil junto a un mapa, un libro de viajes y un cuaderno de notas sobre su escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conjunto, estos dos elementos (aire renovado y temperatura estable dentro de ese rango) configuran una de las bases menos visibles, pero más documentadas, de un espacio de trabajo que acompaña en lugar de entorpecer el proceso creativo frente a la pantalla.

PUBLICIDAD

El papel de la iluminación natural y artificial en el escritorio

La luz es uno de los componentes que más rápido se nota cuando falla, pero también uno de los más fáciles de mejorar. Ubicar el escritorio cerca de una ventana permite aprovechar la luz natural durante buena parte del día.

Más allá del efecto visual sobre la habitación, contar con una fuente de luz adecuada puede volver más llevadera una jornada que, en la mayoría de los casos, transcurre frente a una pantalla durante horas.

(Gemini)

Cuando el espacio de trabajo no cuenta con suficiente entrada de luz natural, la iluminación artificial pasa a un primer plano. Una lámpara de escritorio bien ubicada puede modificar de forma considerable la experiencia de trabajo sin necesidad de reorganizar por completo la habitación.

PUBLICIDAD

Ruido y sonido de fondo: su efecto en la concentración frente a la pantalla

El sonido del entorno no afecta a todas las personas de la misma manera, pero sí tiene un peso comprobado sobre el desempeño cognitivo. Una investigación publicada en 2025 sobre ambientes de oficina encontró que tanto el tipo de sonido como su nivel pueden influir en la experiencia y el rendimiento de quienes trabajan en ese espacio.

Ese mismo estudio identificó que la memoria de trabajo auditiva se veía afectada a niveles de 60 decibelios (dBA), un umbral que puede alcanzarse con facilidad en oficinas abiertas o espacios compartidos.

No se trata de buscar un silencio absoluto. Una lista de música puede ayudar a entrar en ritmo durante ciertas tareas, mientras que una conversación ajena durante un trabajo que exige concentración puede tener el efecto contrario.

PUBLICIDAD

Un teléfono celular y un prisma de vidrio que proyecta un espectro de luz reposan junto a una libreta y una pluma sobre un escritorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en reconocer qué tipo de sonido acompaña cada tarea: música para actividades mecánicas, audífonos cuando se necesita bloquear estímulos externos o minutos de silencio cuando una idea requiere atención completa.

Organización de pantallas y dispositivos en el espacio de trabajo

Buena parte del entorno de trabajo ya no está fuera de la computadora, sino dentro de ella. Saltar constantemente entre ventanas, pestañas y aplicaciones también fragmenta la experiencia de quien trabaja frente a la pantalla.

Contar con una pantalla amplia permite mantener más información visible al mismo tiempo y reduce la cantidad de cambios entre tareas. Para quienes trabajan con imágenes, presentaciones, textos o varias herramientas de forma simultánea, el tamaño y las prestaciones del equipo influyen directamente en la fluidez del proceso.

PUBLICIDAD

Un escritorio de madera junto a una ventana reúne una computadora portátil, recipientes organizadores con útiles de papelería y una planta pequeña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma la relación entre dispositivos. Computadora, teléfono y tableta no mejoran el trabajo por el solo hecho de sumarse: el beneficio aparece cuando es posible moverse entre ellos sin romper la concentración de forma constante.

La idea no pasa por acumular pantallas, sino por asignarle a cada tarea el dispositivo adecuado y reducir los pasos que separan una idea de su ejecución.

Cambiar de escenario, ¿mejora realmente la creatividad?

El escritorio no tiene por qué ser el único lugar de trabajo. Alternar entre distintos espacios (uno para concentrarse, un sofá para leer, una terraza para pensar) permite mirar una tarea o un problema desde otro ángulo según el momento.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la movilidad entre espacios no garantiza por sí sola mejores resultados creativos. Una investigación publicada en Management Science en 2025 mostró que los espacios poco convencionales no aumentan automáticamente la creatividad y que, en determinadas circunstancias, incluso pueden limitar el pensamiento divergente.

Una joven realiza trabajo remoto en una computadora portátil mientras escribe código informático en su escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese hallazgo descarta la existencia de un escenario creativo universal válido para todas las personas o todas las tareas. Lo que parece tener más peso es la posibilidad de elegir, en cada momento, el espacio que mejor se adapta a lo que se necesita resolver.

Decoración y personalización del espacio de trabajo

Plantas, objetos personales, fotografías o una pared de color pueden hacer que un espacio de trabajo se sienta propio. Esa personalización, sin embargo, no equivale de forma automática a un entorno más propicio para pensar.

PUBLICIDAD

Llenar el escritorio de estímulos visuales bajo la premisa de que un entorno llamativo favorece la creatividad tampoco garantiza mejores ideas. De hecho, investigaciones recientes sobre el tema sugieren que los ambientes poco convencionales o cargados de estímulos no siempre favorecen el pensamiento creativo.

Un estudiante clasifica notas adhesivas de colores sobre su escritorio junto a diversos libros y carpetas escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta útil, antes de sumar elementos decorativos, apunta a identificar qué necesita cada persona para trabajar bien: una mesa despejada, música de fondo, una segunda pantalla, acceso a luz natural o la posibilidad de cambiar de lugar cuando una tarea lo requiere.

Un espacio de trabajo con PC que combine aire ventilado, temperatura estable entre 22 y 26 °C, iluminación adecuada y control sobre el ruido reúne las condiciones que, según la evidencia reciente, acompañan mejor los procesos de concentración y pensamiento creativo durante la jornada frente a la pantalla.