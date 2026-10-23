Cierran el puente Periférico-Aguilar Batres en Ciudad de Guatemala para realizar reparaciones de emergencia

Covial suspendió el paso sobre el puente Periférico-Aguilar Batres en dirección al Periférico Norte por trabajos de rehabilitación. (Ministerio de Comunicaciones)

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Los conductores que transitan por la calzada Raúl Aguilar Batres y el anillo Periférico, en la Ciudad de Guatemala, deberán prever cambios en sus recorridos durante las próximas semanas.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) ejecutará trabajos de reparación y refuerzo en el puente Periférico-Aguilar Batres, una intervención que obligó a suspender el paso sobre la estructura en dirección al Periférico Norte.

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Las labores responden a una solicitud de asistencia técnica de la Municipalidad de Guatemala. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por medio de Covial, informó que la obra busca atender los daños detectados en una viga y un diafragma del puente, que permanecen apuntalados como medida preventiva.

El plazo previsto para completar las tareas es de seis a ocho semanas, debido a las condiciones del área y a que los equipos deberán intervenir tanto la parte inferior como la superficie de rodadura de la estructura.

Durante ese período habrá reducción de carriles, presencia de agentes de tránsito y modificaciones en el flujo vehicular.

Las obras de reparación en la estructura y en la superficie de rodadura tomarán entre seis y ocho semanas. (Ministerio de Comunicaciones)

El paso hacia el Periférico Norte queda suspendido sobre el puente

La restricción principal afecta a los automovilistas que circulan sobre el puente con dirección al Periférico Norte. Las autoridades explicaron que el cierre es necesario para demoler sectores deteriorados de la viga longitudinal y del diafragma, componentes que requieren rehabilitación.

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En la parte baja del puente también habrá limitaciones. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) redujo la circulación a dos carriles bajo la estructura, mientras mantiene otros dos carriles para los vehículos que llegan desde el sur.

La modificación se implementó desde el miércoles 21 de octubre, a partir de las 8:00 horas. Según Covial, las restricciones se mantendrán mientras se desarrollen las obras de reparación y mantenimiento en el sector.

El apuntalamiento preventivo del puente del Anillo Periférico sobre la Calzada Raúl Aguilar Batres obligó a restringir el tránsito en la Ciudad de Guatemala. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

La reducción de carriles puede generar mayores tiempos de traslado en una zona que conecta varios puntos de ingreso y salida de la capital.

La PMT habilitó un carril reversible para mantener la circulación

Como medida para administrar el tránsito, la PMT habilitó un carril reversible o exprés sobre el puente Periférico-Aguilar Batres y 29 calle.

Este espacio permitirá ajustar el flujo vehicular según la demanda durante el día, en especial en los horarios de mayor circulación.

La medida busca ofrecer una opción de paso ante el cierre del carril con rumbo al Periférico Norte y la reducción de la capacidad vial debajo del puente.

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La inspección visual del 17 de agosto de 2026 señaló daños en una unión estructural de concreto del lado norte del puente del Anillo Periférico. (Conred)

Los agentes de tránsito permanecerán en el sector para ordenar la movilización de los vehículos y realizar los ajustes que resulten necesarios.

Los trabajos incluyen fibra de carbono y refuerzo de acero

La intervención de Covial contempla la colocación de fibra de carbono y la aplicación de inyecciones epóxicas en los elementos estructurales que permanecen apuntalados.

Además, las cuadrillas retirarán el concreto que presenta daños y reforzarán las piezas de acero antes de reconstruir las secciones afectadas.

Después de ese proceso, los equipos repararán otros puntos con desgaste en el concreto. El objetivo es recuperar los elementos que presentan daños y mantener condiciones de funcionamiento seguro durante esta etapa de rehabilitación.

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La Conred advirtió un deterioro severo en el puente del Anillo Periférico sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. (Conred)

El Ministerio de Comunicaciones indicó que la obra tiene carácter inmediato y temporal. La estructura presenta fatiga estructural general, por lo que la Municipalidad de Guatemala deberá definir una solución definitiva una vez que concluyan los trabajos de emergencia.

A finales de agosto, la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, informó que se había realizado un apuntalamiento en el área con fallas para contener el deterioro y evitar restricciones para los vehículos de carga.

Mientras avanzan las reparaciones actuales, los equipos técnicos continúan con las evaluaciones para establecer el tratamiento permanente que requerirá el puente.