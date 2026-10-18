Tecno

Por qué no se debe limpiar la pantalla del celular con ropa o papel de cocina y cuál es la mejor opción

La tela de las camisetas acumula partículas de polvo que provocan microrayones en el panel y en las cámaras

Manos de una persona que sostienen un teléfono móvil y limpian la pantalla de vidrio con la tela de una camiseta gris.
El recubrimiento oleofóbico de las pantallas repele la grasa pero sufre desgaste ante el uso de materiales abrasivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La pantalla del celular es una de las superficies que más tocamos a diario, y con ella llegan huellas, polvo y grasa que muchos intentan eliminar con lo primero que tienen a mano: una camiseta o un trozo de papel de cocina.

Esa costumbre, sin embargo, puede terminar dañando el dispositivo de forma permanente. Los materiales cotidianos no están diseñados para superficies delicadas y, con el tiempo, desgastan la capa protectora del cristal.

PUBLICIDAD

Por qué la ropa y el papel de cocina dañan la pantalla

Sobre el panel de los teléfonos existe un recubrimiento oleofóbico que repele la grasa y evita que las huellas se adhieran con facilidad. Apple señala que los productos y materiales abrasivos pueden reducir las propiedades de este recubrimiento y dañar el dispositivo.

Una camiseta parece inofensiva, pero el tejido suele acumular polvo y partículas de suciedad entre la tela y la pantalla. Al frotar, esas partículas generan fricción y pueden provocar microrayones tanto en el panel como en la cobertura de los objetivos de las cámaras.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El papel de cocina y el papel higiénico poseen una dureza superficial que deteriora el cristal de los dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de cocina presenta un problema similar. Aunque a simple vista resulte suave, su superficie tiene una dureza mayor a la que parece, lo que lo vuelve perjudicial para el cristal. Lo mismo ocurre con el papel higiénico y con cualquier tejido cuya composición y nivel de abrasión se desconozcan.

PUBLICIDAD

¿Por qué no conviene limpiar la pantalla del celular con ropa o papel de cocina? Porque ambos materiales no están diseñados para superficies delicadas: arrastran partículas de polvo que generan fricción, desgastan el recubrimiento oleofóbico que repele la grasa y pueden provocar microrayones permanentes en el cristal, incluso en modelos protegidos con vidrios resistentes.

El desgaste del recubrimiento no afecta el funcionamiento del teléfono, pero sí su capacidad para repeler la grasa. Con el tiempo, la pantalla retiene más huellas y se ensucia con mayor facilidad, lo que lleva a una limpieza más frecuente y, en consecuencia, a un deterioro mayor.

Otros materiales y productos que también se deben evitar

Más allá de la ropa y el papel, existen prácticas igual de riesgosas. Expertos consultados por Xataka recomiendan no utilizar objetos punzantes ni metálicos para retirar suciedad endurecida, como restos de alimentos pegados al cristal, porque pueden afectar la pantalla o dañar componentes internos del equipo. En esos casos, lo adecuado es humedecer la zona con agua para ablandar la mugre antes de limpiarla.

Un hombre joven con camiseta azul frota la pantalla de un teléfono inteligente con el tejido de su propia prenda.
Los limpiacristales, disolventes y el alcohol de farmacia deterioran las capas protectoras de los teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco se recomienda el uso de líquidos abrasivos como limpiacristales, abrillantadores de muebles, acetona o disolventes, ya que contienen sustancias que deterioran las capas protectoras del dispositivo. El alcohol que se vende comúnmente en farmacias también debe evitarse, por ser demasiado concentrado o contener aditivos no aptos para pantallas.

Los paños ásperos o que sueltan pelusa completan la lista de elementos a descartar, porque dejan residuos y pueden generar marcas adicionales. Cabe recordar que las pantallas modernas suelen contar con protecciones como el Gorilla Glass, pensadas para resistir caídas y rayones, pero que no son inmunes al desgaste, algo que el youtuber JerryRigEverything demostró en reiteradas pruebas de resistencia.

Cómo limpiar la pantalla del celular de forma segura

El primer paso consiste en bloquear o apagar el dispositivo, lo que permite identificar mejor la suciedad acumulada sobre el cristal.

Después debe emplearse un paño de microfibra limpio, similar al que se usa para gafas o cámaras fotográficas, con movimientos suaves y sin aplicar presión excesiva. Este paño se ensucia con el uso, por lo que conviene lavarlo o reemplazarlo cada cierto tiempo.

Dos manos limpian la pantalla con huellas dactilares de un teléfono móvil con un paño azul sobre una mesa de madera junto a una ventana.
El proceso adecuado de limpieza comienza con el apagado o bloqueo del teléfono para identificar los residuos sobre el panel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos de mayor suciedad, se puede recurrir a alcohol isopropílico de al menos 90%, aplicado directamente sobre el paño y nunca sobre la pantalla. Este producto es recomendable porque se evapora con rapidez y no deja residuos sobre la superficie.

Tras eliminar las manchas, conviene pasar un paño seco para retirar cualquier resto de humedad y dejar el cristal completamente seco. Estos mismos elementos, microfibra y alcohol isopropílico, también sirven para limpiar computadoras, tablets y teclados sin comprometer sus superficies.

Temas Relacionados

CelularLimpiezaAndroidiPhoneTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Evita las falsas rebajas en internet con este truco que revisa el historial de precios de un producto

Para Amazon, Mercado Libre y otras plataformas hay apps que ayudan a evaluar si una promoción vale o no la pena

Evita las falsas rebajas en internet con este truco que revisa el historial de precios de un producto

Gratis en Steam acción y sigilo táctico: nuevo juego de PC con excelentes valoraciones

La aventura permite elegir entre un arsenal amplio para resolver cada escenario con rapidez o una estrategia basada en esconderse y avanzar sin llamar la atención

Gratis en Steam acción y sigilo táctico: nuevo juego de PC con excelentes valoraciones

Dragon Ball Super: Beerus: dónde ver, cuándo sale cada capítulo y de qué trata el anime

Crunchyroll emite los episodios con subtítulos en español poco después de su difusión televisiva en Japón

Dragon Ball Super: Beerus: dónde ver, cuándo sale cada capítulo y de qué trata el anime

WhatsApp prueba una nueva barra de chat en Android: estos son los dos diseños que evalúa

La aplicación experimenta con nuevas posiciones para los controles de emoticonos, documentos, fotografías y envío, aunque todavía no ha decidido cuál propuesta distribuirá entre sus usuarios

WhatsApp prueba una nueva barra de chat en Android: estos son los dos diseños que evalúa

Cuántos dólares necesito para comprar un Tesla Roadster que vuela de Elon Musk

La compañía fijó el inicio de la producción del vehículo para 2028 tras acumular varios retrasos desde su anuncio

Cuántos dólares necesito para comprar un Tesla Roadster que vuela de Elon Musk

DEPORTES

Nico Paz brilló con un gol en el triunfo del Como contra Fiorentina: gran definición de cabeza y la patada contra Franco Mastantuono

Nico Paz brilló con un gol en el triunfo del Como contra Fiorentina: gran definición de cabeza y la patada contra Franco Mastantuono

Racing e Independiente se enfrentarán en el Cilindro en una nueva edición del clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

River Plate visitará a Belgrano con la obligación de ganar para meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La foto de Erling Haaland con un mate que se hizo viral: la especial dedicatoria para tres jugadores de la selección argentina

Estudiantes se enfrentará a San Lorenzo antes del decisivo cruce con Flamengo por las semis de la Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

El Turco García y Mariela Prieto se casaron después de 30 años de relación: las imágenes de la ceremonia

El Turco García y Mariela Prieto se casaron después de 30 años de relación: las imágenes de la ceremonia

India Ortega habló sobre la separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Una relación tan hermosa terminó de esta manera”

Luciana Rubinska habló de su adicción al cigarrillo: “Llegué a fumar tres atados por día”

“Feliz día a la mejor mamá del mundo”: el doble gesto del Chato Prada con Lourdes Sánchez y la reacción de ella

Helmut Ditsch buscó ocho años dónde dejar las cenizas de su esposa y lo hizo película: “El lugar gritó ‘soy la última morada’”

INFOBAE AMÉRICA

Rescatan a dos niñas en Honduras tras denuncias por vulneración derechos

Rescatan a dos niñas en Honduras tras denuncias por vulneración derechos

Capturan a cuatro nicaragüenses por presunto tráfico de drogas y portación ilegal de armas en Trojes

La pobreza monetaria bajó a 14.58% durante el primer semestre de 2026 en República Dominicana

Más de 27 mil personas han visto sus casas afectadas por el terremoto de 7,5 grados que estremeció Panamá

Apagones, medicamentos y ausencias: la vida de una abuela que sostiene sola a sus dos nietas en La Habana