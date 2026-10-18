Por qué no se debe limpiar la pantalla del celular con ropa o papel de cocina y cuál es la mejor opción

El recubrimiento oleofóbico de las pantallas repele la grasa pero sufre desgaste ante el uso de materiales abrasivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La pantalla del celular es una de las superficies que más tocamos a diario, y con ella llegan huellas, polvo y grasa que muchos intentan eliminar con lo primero que tienen a mano: una camiseta o un trozo de papel de cocina.

Esa costumbre, sin embargo, puede terminar dañando el dispositivo de forma permanente. Los materiales cotidianos no están diseñados para superficies delicadas y, con el tiempo, desgastan la capa protectora del cristal.

PUBLICIDAD

Por qué la ropa y el papel de cocina dañan la pantalla

Sobre el panel de los teléfonos existe un recubrimiento oleofóbico que repele la grasa y evita que las huellas se adhieran con facilidad. Apple señala que los productos y materiales abrasivos pueden reducir las propiedades de este recubrimiento y dañar el dispositivo.

Una camiseta parece inofensiva, pero el tejido suele acumular polvo y partículas de suciedad entre la tela y la pantalla. Al frotar, esas partículas generan fricción y pueden provocar microrayones tanto en el panel como en la cobertura de los objetivos de las cámaras.

El papel de cocina y el papel higiénico poseen una dureza superficial que deteriora el cristal de los dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de cocina presenta un problema similar. Aunque a simple vista resulte suave, su superficie tiene una dureza mayor a la que parece, lo que lo vuelve perjudicial para el cristal. Lo mismo ocurre con el papel higiénico y con cualquier tejido cuya composición y nivel de abrasión se desconozcan.

PUBLICIDAD

¿Por qué no conviene limpiar la pantalla del celular con ropa o papel de cocina? Porque ambos materiales no están diseñados para superficies delicadas: arrastran partículas de polvo que generan fricción, desgastan el recubrimiento oleofóbico que repele la grasa y pueden provocar microrayones permanentes en el cristal, incluso en modelos protegidos con vidrios resistentes.

El desgaste del recubrimiento no afecta el funcionamiento del teléfono, pero sí su capacidad para repeler la grasa. Con el tiempo, la pantalla retiene más huellas y se ensucia con mayor facilidad, lo que lleva a una limpieza más frecuente y, en consecuencia, a un deterioro mayor.

PUBLICIDAD

Otros materiales y productos que también se deben evitar

Más allá de la ropa y el papel, existen prácticas igual de riesgosas. Expertos consultados por Xataka recomiendan no utilizar objetos punzantes ni metálicos para retirar suciedad endurecida, como restos de alimentos pegados al cristal, porque pueden afectar la pantalla o dañar componentes internos del equipo. En esos casos, lo adecuado es humedecer la zona con agua para ablandar la mugre antes de limpiarla.

Los limpiacristales, disolventes y el alcohol de farmacia deterioran las capas protectoras de los teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco se recomienda el uso de líquidos abrasivos como limpiacristales, abrillantadores de muebles, acetona o disolventes, ya que contienen sustancias que deterioran las capas protectoras del dispositivo. El alcohol que se vende comúnmente en farmacias también debe evitarse, por ser demasiado concentrado o contener aditivos no aptos para pantallas.

PUBLICIDAD

Los paños ásperos o que sueltan pelusa completan la lista de elementos a descartar, porque dejan residuos y pueden generar marcas adicionales. Cabe recordar que las pantallas modernas suelen contar con protecciones como el Gorilla Glass, pensadas para resistir caídas y rayones, pero que no son inmunes al desgaste, algo que el youtuber JerryRigEverything demostró en reiteradas pruebas de resistencia.

Cómo limpiar la pantalla del celular de forma segura

El primer paso consiste en bloquear o apagar el dispositivo, lo que permite identificar mejor la suciedad acumulada sobre el cristal.

Después debe emplearse un paño de microfibra limpio, similar al que se usa para gafas o cámaras fotográficas, con movimientos suaves y sin aplicar presión excesiva. Este paño se ensucia con el uso, por lo que conviene lavarlo o reemplazarlo cada cierto tiempo.

PUBLICIDAD

El proceso adecuado de limpieza comienza con el apagado o bloqueo del teléfono para identificar los residuos sobre el panel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos de mayor suciedad, se puede recurrir a alcohol isopropílico de al menos 90%, aplicado directamente sobre el paño y nunca sobre la pantalla. Este producto es recomendable porque se evapora con rapidez y no deja residuos sobre la superficie.

Tras eliminar las manchas, conviene pasar un paño seco para retirar cualquier resto de humedad y dejar el cristal completamente seco. Estos mismos elementos, microfibra y alcohol isopropílico, también sirven para limpiar computadoras, tablets y teclados sin comprometer sus superficies.