Jensen Huang exigió a las empresas europeas convertirse en compañías de IA o quedar fuera de la carrera

Jensen Huang, CEO de Nvidia, aseguró durante su gira europea que todas las empresas deben adoptar la IA. REUTERS/Manuel Orbegozo

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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, cerró en Berlín una gira de cinco países por Europa con un pedido directo a la industria: convertirse en empresas de inteligencia artificial de inmediato o quedar fuera de la carrera que hoy lideran Estados Unidos y China.

La gira pasó por Londres, París, Estocolmo y Dublín antes de llegar a la capital alemana, donde Nvidia organizó su conferencia GTC entre el 20 y el 22 de octubre. Allí, la compañía confirmó que ya comprometió cerca de USD 10.000 millones en el ecosistema tecnológico europeo.

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“Cada empresa en Europa se convertirá en una empresa de inteligencia artificial”, dijo Huang sobre el escenario del centro de convenciones berlinés, según informó la agencia Reuters.

Jensen Huang señaló que todas las empresas europeas deben convertirse en compañías de IA si quieren sobrevivir. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

El directivo sostuvo que el continente cuenta con ventajas que todavía no explota del todo, en particular su experiencia industrial en mecánica de precisión, pero remarcó que hoy no tiene ningún actor propio a la escala de Nvidia, Anthropic u OpenAI.

“Ya sea en la industria automotriz, porque estamos construyendo autos autónomos, o en la manera de fabricar con robótica, de descubrir nuevos medicamentos en la salud o en los servicios financieros, todas esas industrias tienen que convertirse en empresas de inteligencia artificial”, afirmó Huang ante empresarios europeos, según citó la agencia AFP. “Cada una de ellas.”

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Diez mil millones de dólares y robots con forma de pato

Como parte de la gira, Nvidia presentó nuevas alianzas con fabricantes y startups europeas. En Berlín, Huang compartió el escenario con pequeños robots con forma de pato desarrollados por la startup francesa Pollen Robotics junto con Hugging Face, a los que pidió hacer piruetas frente al público.

La compañía también mostró un nuevo diseño de módulos de centros de datos, bautizado DSX POD y construido sobre su plataforma Vera Rubin, que según Nvidia puede instalarse en apenas dos semanas, frente a los seis meses que demanda habitualmente este tipo de infraestructura.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, presentó las nuevas alianzas que ha logrado su empresa en Europa. REUTERS/Lisi Niesner

Entre los acuerdos anunciados, la alemana Agile Robots planea fabricar junto con Nvidia entre 1.000 y 2.000 robots humanoides de pequeño tamaño el año próximo. Su director ejecutivo, Zhaopeng Chen, dijo a Reuters que la producción comenzará a fines de este año.

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Un pacto con Alemania por cientos de millones de euros

La gira también incluyó un anuncio político. El canciller alemán, Friedrich Merz, y Huang presentaron un pacto de inteligencia artificial para acelerar la adopción de estas herramientas en la industria del país, informó Euronews.

El gobierno alemán planea destinar cientos de millones de euros a la iniciativa, en la que participarán cerca de diez empresas establecidas, entre ellas Siemens y Audi, junto con la startup Black Forest Labs. Los fondos se usarán sobre todo para comprar capacidad de cómputo en la nube industrial de Deutsche Telekom, equipada con los chips Blackwell de Nvidia.

La iniciativa responde a una resistencia que persiste entre las empresas europeas: una encuesta de 603 compañías publicada en septiembre por la asociación digital alemana Bitkom encontró que el 45% de los consultados teme que usar herramientas de IA de terceros ponga en riesgo sus datos comerciales.

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Jensen Huang logró hacer un pacto con Aleminia para nutrir de IA las empresas alemanas. REUTERS/Manuel Orbegozo

Huang descartó las advertencias sobre el fin de la humanidad

El cierre de la gira, el jueves, también dejó una respuesta directa a los sectores que alertan sobre riesgos existenciales de la inteligencia artificial. Huang calificó esas advertencias como intentos “baratos” de generar titulares, según reportó AFP.

“Cuando decís que será el fin de la civilización humana, antes que nada, no es cierto”, dijo Huang en Berlín. Agregó que ese tipo de afirmaciones son “inventadas” aunque generen repercusión mediática, y pidió encarar la IA con “optimismo responsable”.

La respuesta llega después de que, en septiembre, un investigador renunció a Anthropic con una advertencia pública sobre que los principales laboratorios de IA “están apostando con nuestras vidas”, mientras los directivos de Anthropic y de OpenAI pidieron en otras ocasiones desacelerar el desarrollo de la tecnología.

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Durante la conferencia, Jensen Huang descartó que la IA vaya a provocar el fin de la humanidad. REUTERS/Evan Vucci

“Si les importa el futuro, más allá de nuestras propias vidas, si nos importa la sostenibilidad, este es el momento perfecto para construir IA”, dijo Huang. “No intenten frenarla.”

La producción de los primeros robots humanoides de Agile Robots, uno de los acuerdos centrales anunciados durante la gira, está prevista para fines de este año, según confirmó su director ejecutivo.