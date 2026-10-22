Cinco consejos para aprovechar el aguinaldo, evitar deudas y comenzar el 2027 con tranquilidad financiera

Distribuir correctamente el aguinaldo o bono de fin de año permite atender obligaciones pendientes, ahorrar y disfrutar de las festividades sin comprometer las finanzas personales.

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La llegada de las celebraciones de fin de año suele estar acompañada de compras navideñas, reuniones familiares, viajes, intercambios de regalos y gastos extraordinarios que pueden representar un desafío para las finanzas personales. Aunque muchas personas reciben un aguinaldo, bono o ingreso adicional durante esta temporada, una administración inadecuada puede provocar dificultades económicas durante los primeros meses del año siguiente.

Ante este escenario, especialistas en educación financiera recomiendan planificar los gastos con anticipación, evitar compras impulsivas y establecer prioridades, con el propósito de disfrutar las festividades sin acumular obligaciones que comprometan el presupuesto familiar.

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Desde la cooperativa financiera Coopecaja, la especialista Sujeyny Gamboa, jefa de Relaciones Corporativas, señaló que una de las claves para mantener el equilibrio económico consiste en decidir cómo se utilizará el dinero antes de recibirlo.

“Planificar no significa dejar de disfrutar; significa disfrutar sin que la factura nos persiga hasta marzo”, explicó Gamboa.

Estas son cinco recomendaciones que pueden aplicarse en distintos países para aprovechar mejor los ingresos de fin de año.

Las celebraciones de fin de año suelen incrementar los gastos familiares, por lo que los especialistas recomiendan establecer un presupuesto antes de comenzar las compras navideñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Elaborar un presupuesto antes de realizar las compras

El primer paso consiste en identificar cuánto dinero estará disponible y cuáles serán los principales gastos durante noviembre y diciembre.

Los especialistas recomiendan preparar una lista que incluya regalos, alimentación, ropa, viajes, celebraciones y compromisos familiares, asignando un monto máximo a cada categoría.

Una estrategia para evitar compras impulsivas consiste en esperar al menos 24 horas antes de adquirir un producto no contemplado en el presupuesto.

Este período permite evaluar si la compra es realmente necesaria o si responde únicamente al entusiasmo de las ofertas.

2. Dividir el aguinaldo o bono de fin de año en tres partes

Una alternativa para administrar los ingresos extraordinarios es utilizar la denominada regla de los tercios.

Este método propone destinar un tercio del dinero al pago de deudas, otro tercio al ahorro y las obligaciones futuras y el restante a compras, celebraciones y actividades recreativas.

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La distribución puede adaptarse a las necesidades de cada hogar, especialmente cuando existen compromisos económicos importantes.

El objetivo es evitar que la totalidad del ingreso adicional desaparezca durante las festividades.

3. Reservar dinero para los gastos de enero

Uno de los errores frecuentes durante diciembre es concentrar toda la atención en las celebraciones y olvidar los compromisos del siguiente año.

El inicio de enero puede traer pagos escolares, impuestos, seguros, servicios, cuotas de préstamos y gastos cotidianos que deben contemplarse desde semanas antes.

Los especialistas aconsejan separar una cantidad específica para cubrir estas obligaciones y evitar recurrir a tarjetas de crédito o nuevos préstamos.

Esta previsión puede ayudar a reducir el denominado estrés financiero de enero, cuando muchas familias deben reorganizar sus presupuestos después de las festividades.

4. Evitar el uso excesivo de tarjetas de crédito

Las promociones, descuentos y facilidades de financiamiento pueden incentivar compras que superen la capacidad económica de los consumidores.

Antes de pagar con tarjeta o adquirir productos a plazos, resulta fundamental revisar las tasas de interés, comisiones, fechas de pago y costo total del financiamiento.

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También es importante analizar si las cuotas podrán pagarse durante febrero o marzo sin afectar gastos esenciales.

Incluso las promociones anunciadas como “sin intereses” requieren revisar sus condiciones para evitar cargos inesperados o compromisos difíciles de cumplir.

5. Establecer una meta financiera para 2027

El cierre del año también representa una oportunidad para definir objetivos económicos.

Entre las alternativas figuran crear un fondo de emergencia, cancelar deudas, ahorrar para una vivienda, financiar estudios o planificar un viaje.

La recomendación es establecer un monto concreto, una fecha límite y un mecanismo de ahorro periódico.

Aunque las cantidades sean pequeñas, mantener aportes constantes puede contribuir al cumplimiento de los objetivos financieros.

Establecer metas de ahorro para 2027 es una de las principales recomendaciones para fortalecer la estabilidad económica de los hogares.

Los pequeños gastos también pueden convertirse en un problema

Además de estas recomendaciones, los especialistas aconsejan clasificar las compras en tres categorías: necesarias, importantes y prescindibles.

Los gastos indispensables deben atenderse primero, mientras que aquellos que no sean prioritarios pueden reducirse o posponerse.

También conviene prestar atención a los desembolsos cotidianos, como comidas fuera de casa, entregas a domicilio y compras de último momento, que pueden acumularse sin que las personas lo adviertan.

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“El mejor regalo que podemos darnos este fin de año es empezar 2027 sin deudas nuevas”, afirmó Sujeyny Gamboa.

La especialista destacó que organizar las finanzas desde octubre o noviembre permite disfrutar las celebraciones con mayor tranquilidad, sin comprometer los ingresos de los meses siguientes.