“Street Fighter vs. Peaky blinders”: la insolita presentación entre dos figuras de UFC que pelearán por el título

Dos luchadores se disfrazaron antes de su pelea en UFC

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El campeón australiano Alexander Volkanovski y el ruso invicto Movsar Evloev transformaron el careo previo a UFC 333 en el Etihad Arena, en Abu Dabi, en un escenario ameno y jocoso con atuendos inspirados en personajes de la cultura popular. La escena precedió a la pelea por el cinturón de peso pluma, programada para este sábado 24 de octubre.

Volkanovski apareció con una cabellera rubia y una vestimenta asociada a “Joe”, personaje del videojuego Street Fighter. La elección estuvo vinculada a su participación en una nueva película de acción real basada en la franquicia, para la cual modificó su apariencia. Para encarnar a este clásico campeón invicto de kickboxing del videojuego original de 1987, el peleador australiano tuvo que someterse a una llamativa transformación estética que incluyó afeitarse la barba y usar una cabellera rubia artificial, rompiendo por completo con su habitual apariencia calva.

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A pesar de compaginar las intensas grabaciones y las alfombras rojas promocionales con su campamento de entrenamiento, Volk defendió su incursión en la pantalla grande asegurando que actuar representa una gran pasión personal y un proyecto nostálgico conectado directamente con su infancia

Evloev eligió un traje de tres piezas y una boina inglesa, con una estética que remitió a Thomas Shelby, protagonista de la serie Peaky Blinders. El ruso había comprado el conjunto durante una visita a Londres, según se informó en la previa de la conferencia de prensa.

El intercambio entre ambos se alejó del tono habitual de estos actos promocionales en las artes marciales mixtas. Lejos de los insultos o los cruces físicos que suelen dominar las presentaciones, se vivió un momento distendido en el que Volkanovski destacó el vestuario de su rival. “Acabo de terminar de ver la serie completa y de verdad que el estilo te queda increíble, muy bien hecho”, le dijo el campeón a Evloev.

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Ambos luchadores pelearán por el titulo de peso pluma

El cruce central de UFC enfrentará a dos peleadores con recorridos distintos en las 145 libras. Volkanovski, de 38 años, llegará con un registro profesional de 28 triunfos y cuatro derrotas, mientras que Evloev, de 32, expondrá un invicto de 20 victorias.

El australiano posee dos reinados en la categoría y acumuló ocho victorias en peleas por el título, una cifra que comparte con José Aldo. Dentro de la división, su única derrota fue ante Ilia Topuria, quien puso fin a su primer ciclo como campeón.

Luego de ese resultado, Volkanovski volvió a conquistar el cinturón vacante con una victoria sobre Diego Lopes. El combate ante Evloev será su segunda defensa durante esta nueva etapa como monarca de la categoría.

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Entre los rivales a los que venció aparecen Max Holloway, a quien derrotó en tres oportunidades, además de José Aldo, Yair Rodríguez, Chad Mendes, Chan Sung Jung, Brian Ortega y Diego Lopes. Su propuesta combina golpes, derribos y recursos de jiu-jitsu brasileño, junto con una defensa de derribo que se presenta como uno de los factores centrales para el combate ante el ruso.

Movsar Evloev se presenta como uno de los principales desafíos para el campeón. El ruso llega sin derrotas en su carrera profesional y con una racha de victorias dentro de la compañía. Su estilo se apoya en la lucha, los derribos y el control sobre la lona. El desafío consistirá en llevar a Volkanovski a posiciones en las que pueda limitar el volumen de golpes del australiano y condicionar su movilidad.

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La preparación de Evloev también quedó reflejada en un antecedente ante Diego Lopes. En aquella pelea, logró salir de una situación comprometida que parecía acercar a su rival a una definición. Esa respuesta forma parte de los argumentos que sostienen su condición de aspirante al cinturón.

La pelea plantea un choque entre el boxeo y el ritmo de Volkanovski frente a la lucha y el control de Evloev. El campeón buscará sostener el combate en distancia y desplegar su volumen ofensivo. El retador intentará acortar los espacios, derribar y construir ventaja desde el suelo.

La función en Abu Dabi también incluirá una pelea por el título de peso gallo. El campeón Merab Dvalishvili se medirá con Petr Yan en un combate que completará una trilogía entre ambos.

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