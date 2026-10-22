Economía

El consumo masivo volvió a caer en septiembre y acumula una baja del 2,7% en el año: los productos más afectados

Las ventas retrocedieron en supermercados, autoservicios y mayoristas en comparación con el 2025. Señal favorable en la comparación mensual. El comercio electrónico mantuvo un fuerte crecimiento

Mujer de espaldas en pasillo de supermercado, sostiene dos paquetes de alimentos envasados y mira las etiquetas de los productos en la góndola.
Los supermercados, autoservicios y mayoristas registraron caídas en las cantidades vendidas, mientras que el comercio electrónico creció 30,5% interanual (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El consumo masivo en la Argentina volvió a registrar números negativos en septiembre, en un escenario de debilidad de las ventas que afecta a buena parte de los canales comerciales. Según el último informe de la consultora Scentia, las cantidades comercializadas el mes pasado cayeron 1,2% interanual, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 mostró una contracción del 2,7% frente al mismo período del año anterior. Sin embargo, la comparación con agosto dejó una señal más favorable cuando se considera la diferencia en la cantidad de días de ambos meses.

El relevamiento, que comprende supermercados de cadena, autoservicios independientes, mayoristas, farmacias, comercio electrónico y kioscos y comercios tradicionales, registró una disminución mensual del 1% en septiembre. No obstante, ese resultado corresponde a un mes que tuvo dos días menos que agosto, una diferencia que incide sobre el volumen total de operaciones.

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Si se considera que cada jornada representa aproximadamente tres puntos porcentuales de las ventas mensuales, la comparación ajustada por cantidad de días arrojaría una mejora cercana al 5% respecto de agosto. Se trata de una estimación a partir de los datos del relevamiento, que permite distinguir la evolución de las ventas diarias del resultado mensual sin ajustar.

Scentia

En términos interanuales, la caída de septiembre también resultó más moderada que la registrada en algunos meses anteriores. De todas maneras, el balance acumulado continúa en terreno negativo y muestra diferencias significativas entre los distintos formatos de comercialización.

Qué pasó con las ventas en cada canal

Los supermercados de cadena registraron una caída interanual del 2,6% en septiembre. En la comparación con agosto, el retroceso llegó al 5,3%, mientras que el acumulado de enero a septiembre mostró una contracción del 3,8%.

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Los autoservicios independientes también presentaron resultados negativos. Las cantidades vendidas disminuyeron 3,7% frente a septiembre de 2025 y 1,8% respecto de agosto. En los primeros nueve meses del año, este canal acumuló una baja del 3,1%.

Scentia

En los mayoristas, las ventas retrocedieron 3,4% interanual y registraron una disminución mensual del 6,7%. El resultado acumulado fue negativo en 3,2%, de acuerdo con los datos de Scentia.

En contraste, las farmacias mostraron una evolución positiva. El volumen comercializado creció 8,8% frente al mismo mes del año pasado y avanzó 2% respecto de agosto. En el acumulado anual, el incremento alcanzó el 1%.

El mayor crecimiento interanual correspondió al comercio electrónico, que registró una expansión del 30,5% en septiembre. Sin embargo, en la comparación mensual las ventas digitales retrocedieron 3,9%. En los primeros nueve meses del año, este canal acumuló un aumento del 35,3%, el desempeño más destacado entre los formatos relevados.

Por su parte, los kioscos y comercios tradicionales mantuvieron sin variaciones sus ventas interanuales en septiembre. Frente a agosto registraron una mejora del 2,3%, aunque el acumulado de 2026 mostró una caída del 2,4%.

Las diferencias entre canales también se reflejaron en el comportamiento de las distintas categorías de productos, con resultados positivos en algunos segmentos de alimentos y bebidas y retrocesos más pronunciados en otros rubros.

Los productos que más cayeron y los que crecieron

El informe de Scentia mostró que la canasta de alimentación registró un crecimiento interanual del 1,7% durante septiembre. En el acumulado de los primeros nueve meses, el incremento fue de apenas 0,1%.

Las bebidas con alcohol también mostraron un resultado positivo en la comparación con septiembre de 2025, con una suba del 2,1%. En el acumulado anual, el avance alcanzó el 3,5%. En cambio, las bebidas sin alcohol registraron una caída interanual del 1,2% y acumularon una contracción del 1,4% en lo que va del año.

Scentia
Este gráfico muestra la evolución de los distintos rubros en el canal moderno, es decir, los grandes supermercados

Entre los rubros con mayores retrocesos se destacó el de productos perecederos, cuyas ventas disminuyeron 8,2% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado de 2026, la caída alcanzó el 6,2%.

También se registraron bajas en desayuno y merienda, con una contracción interanual del 4,2% y un retroceso acumulado del 5,6%. Los productos de limpieza de ropa y hogar disminuyeron 4,4% en septiembre y 6,4% en los primeros nueve meses.

La categoría de higiene y cosmética mostró una variación interanual prácticamente estable, con un incremento del 0,1%, aunque en el acumulado anual presentó una baja del 2,1%. Por su parte, los productos impulsivos crecieron 1,8% frente a septiembre de 2025, pero acumularon una contracción del 3,1% en los primeros nueve meses.

Otro relevamiento registró una caída más fuerte del consumo

La evolución negativa de las ventas también aparece en el último informe de NielsenIQ, correspondiente al bimestre agosto-septiembre de 2026. Según ese relevamiento, el consumo de la canasta analizada registró una caída interanual del 5,8%, mientras que el acumulado del año mostró una disminución del 1,3%.

El resultado del último bimestre marcó un deterioro respecto de los períodos anteriores. La serie de NielsenIQ mostró una contracción del 0,4% en marzo-abril, del 0,7% en abril-mayo, del 1,6% en junio-julio y del 5,8% en agosto-septiembre. La comparación corresponde a períodos bimestrales móviles y utiliza una metodología diferente de la empleada por Scentia.

El retroceso más pronunciado se observó en bebidas, cuyas ventas disminuyeron 9,8% interanual durante agosto-septiembre. Dentro de esa categoría, las bebidas sin alcohol cayeron 10,2% y las alcohólicas, 8,7%.

Los alimentos registraron una contracción del 3,2%, con bajas del 3,5% en productos básicos, del 4,3% en alimentos no básicos y del 1% en golosinas. En tanto, el segmento de cuidado personal y limpieza presentó una disminución del 4%. La caída fue del 3,8% en cosmética y tocador y del 4,5% en productos de limpieza del hogar y de la ropa.

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