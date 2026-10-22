Al borde del llanto: la angustia de Andrea Rincón en la alfombra roja de los Martín Fierro de Radio

La actriz habló de la polémica que se generó alrededor de su terna (Video: Puro Show-El Trece)

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Lágrimas, bronca y un reclamo en carne viva. Andrea Rincón protagonizó uno de los momentos más intensos de la noche de los Premios Martín Fierro de la Radio 2026 cuando, en una nota con Puro Show (El Trece), defendió al borde del llanto su nominación en la terna de Columnista de Espectáculos frente a las críticas que la habían golpeado durante los días previos a la ceremonia.

La categoría, que compartía con Marcela Tauro y Tamara Pettinato, terminó en manos de la panelista de Intrusos, pero fue Rincón quien acaparó la atención con un descargo cargado de bronca.

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La actriz y conductora de ¿Quién paga la fiesta? (Rock & Pop) se mostró angustiada por las críticas que recibió en los días previos a la gala. “No saben ni siquiera que tengo un programa”, disparó al referirse a quienes cuestionaron su nominación. El cronista del ciclo le planteó que había leído comentarios que la desmerecían, entre ellos uno que señalaba una supuesta ausencia prolongada por viajes. Rincón no dejó pasar el reproche: “Porque tengo un programa, que es un segmento semanal, pero para ese segmento semanal yo trabajaba cuatro días por semana”, lanzó.

Luego, amedida que avanzó la nota, la emoción le ganó y su voz se quebró. “En mi vida vi una entrevista que hayan hecho Marcela Tauro, ni Tamara, pero a mí nunca me llamó Tamara para su programa para invitarme. Siempre me llaman personas y nunca me llamó Marcela para ir a su programa. Siempre me llamaron. Para venir a mi programa, siempre te llamo yo”, subrayó, remarcando que ella hace el trabajo de producción.

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Y agregó, entre lágrimas: “Yo en mi programa me maquillo, me peino, limpio el piso, mando yo los autos. Yo no tengo eso en mi programa. Yo voy, hago el estudio periodístico, yo llamo los invitados, yo hago todo”.

Andrea estaba nominada en al terna de Columnista de Espectáculos y Marcela Tauro fue la ganadora (Adrian Escandar)

Cuando el cronista le señaló que esas palabras reflejaban un dolor por la desvalorización, Rincón redobló la apuesta: “Cuando desvalorizás, averiguá. Para criticar estamos todos. Yo me meto en el barro y me arremango, negro. ¿Me entendés? Eso es laburar, esto es trabajar. A mí nadie me hace el trabajo periodístico”.

Acto seguido, lanzó una comparación que buscó desarmar el argumento de quienes le reclaman un título universitario: “Vos podés tener un título, pero a vos el trabajo periodístico te lo hacen tus empleados. ¿Alguna vez a Jorge Lanata lo criticaron porque estudió derecho nada más y abandonó? No tiene un título. Mario Pergolini no tiene terciario. ¿Alguna vez alguien lo criticó a Mario Pergolini?”.

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El notero le preguntó entonces si sentía que las críticas eran personales, a lo que la conductora respondió con una reflexión sobre su propia historia: “Tal vez cuando alguien viene muy, muy de abajo, porque esto ya es con el tema de la meritocracia, cuando alguien viene muy, muy de abajo y logra, y logra, y logra cosas, hay gente a la que eso le rompe un poquito”. Consultada sobre posibles rivalidades con sus compañeras de terna, fue tajante: “Rival de nadie. Yo no tengo rivales en mi vida”.

El tramo más picante del móvil llegó cuando el cronista le contó que Nancy Pazos, también presente en la ceremonia, había opinado sobre la terna. “Le pregunté por su opinión sobre la terna de columnistas de espectáculos que estaban ustedes dos y Marcela Tauro, y dijo: ‘Alguien se tomó algo antes de armarla’. Como desvalorizando”, le trasladó el notero. Y sumó otro dicho de la periodista: “Lo tiene que ganar Marcela Tauro”.

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Rincón escuchó y respondió sin alterarse: “Bueno, es su opinión. Si alguien se cree que es juez para poder señalar y decir quién se merece qué...”. Y cuando le aclararon que Pazos había dicho que ya no consumía televisión ni medios, Rincón fue letal: “¿Y entonces qué vio?”. Y remató: “Nadie es juez. Es cuestión de gustos, chicos, es cuestión de gustos”.