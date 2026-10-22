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Mica Viciconte se realizará un retoque estético y explicó los motivos: “Llegó la hora”

La influencer se sinceró sobre un particular cambio que quiere para su cuerpo y expresó su incertidumbre ante sus seguidores

Mica Viciconte decidió sincerarse con sus seguidores y contó que va a sacarse un particular tatuaje que lleva desde hace años (Instagram)
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Mica Viciconte suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida cotidiana, desde escenas familiares hasta anécdotas relacionadas con sus trabajos en televisión. En esta oportunidad, la mediática volvió a utilizar sus redes sociales para consultar la opinión de su comunidad sobre una decisión vinculada con uno de los tatuajes que lleva en el cuerpo. Después de recibir numerosos comentarios, confirmó que finalmente eligió avanzar con un cambio que ya había anticipado meses atrás.

La pareja de Fabián Cubero publicó una serie de historias en Instagram en las que mostró su duda ante la situación. El tatuaje en cuestión está ubicado en el abdomen y representa a dos delfines entrelazados. “¿Ustedes qué dicen, me saco o no me saco el tatuaje?”, preguntó en una de las historias. La consulta generó distintas respuestas y volvió a instalar un tema que la mediática ya había mencionado públicamente. El diseño, realizado durante su adolescencia, perdió definición con el paso del tiempo y actualmente se encuentra gastado, algo que ella misma había mostrado meses atrás durante una emisión de televisión.

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Después de leer las reacciones de sus seguidores, Viciconte confirmó que había tomado una decisión definitiva. “Generó muchos comentarios, les quiero decir que tomé la decisión de sacármelo. Llegó la hora”, escribió en sus historias. De esta manera, dejó en claro que ya no se trataba solamente de una posibilidad o de una pregunta para su comunidad, sino de un procedimiento que decidió realizar.

Mica Viciconte habló de el retoque estético que se realizará y contó el motivo: "Llegó la hora"
El diseño que la panelista quiere borrarse definitivamente de la piel (Captura de video)

Además, Mica anticipó que compartirá con sus seguidores distintos detalles del tratamiento para eliminar el tatuaje. “Les voy a contar si duele o no, cuántas sesiones son”, aseguró. Así, abrió la posibilidad de mostrar el proceso en sus redes sociales y de contar cómo será el camino hasta lograr borrar por completo el diseño de su piel.

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La decisión de Viciconte también permitió recordar el momento en el que había revelado públicamente cuál era el tatuaje que quería quitarse. Fue en agosto pasado, durante su participación en Ariel en su Salsa (Telefe). En aquella oportunidad, la conversación comenzó a partir de una preparación que Ariel estaba por realizar: papas dauphine con tinta de calamar. El ingrediente llevó a Mica a hablar de un dibujo que tiene en el abdomen. La panelista se levantó, se subió la remera y mostró ante las cámaras el tatuaje, que ya presentaba signos visibles del paso del tiempo. “Esas bolitas son como mi tatuaje. No sé si se ve, está muy gastado, está viejo”, explicó mientras intentaba mostrar el diseño.

La imagen generó una respuesta inmediata por parte del conductor, que hizo un comentario en tono de broma sobre lo que estaba viendo. “¿Qué es? ¿Una oveja?”, le preguntó Ariel con picardía. “Está en la panza, son dos delfines que se unieron. Significa fidelidad”, explicó la mediática. Ante la explicación, el conductor continuó con las bromas sobre el estado actual del tatuaje. “Es un delfín que tuvo un accidente... ¿O el tatuador se quedó sin tinta mientras lo hacía?”, le preguntó Ariel entre risas. Viciconte no se mostró molesta por el comentario y reconoció que el diseño ya no lucía como en sus primeros años. Con una mirada distinta sobre aquella elección, explicó que actualmente no volvería a hacerse un tatuaje de esas características.

En agosto pasado, Mica Viciconte le mostró al panel el diseño que se hizo años atrás y quiere eliminar de su piel (Ariel en su salsa - Telefe)

Bueno, chicos, me lo hice muy de joven. Hoy no me lo haría ni en pedo. Me lo voy a sacar”, había afirmado en ese momento. La frase anticipaba la decisión que ahora confirmó a través de sus historias de Instagram. Aunque en agosto había expresado su intención de eliminarlo, recién ahora decidió comunicar que comenzará el tratamiento.

La consulta inicial sobre si debía sacarse o no el tatuaje terminó, entonces, con una confirmación. Mica escuchó las opiniones de su comunidad, recordó el diseño que se había realizado de joven y decidió avanzar con la eliminación de los dos delfines que lleva en el abdomen. Ahora, según anticipó, sus seguidores podrán acompañarla durante las distintas etapas del proceso y conocer cómo será el procedimiento para despedirse de un tatuaje que formó parte de su historia, pero que ya no quiere conservar.

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Mica ViciconteTatuajeAriel en su salsaFabián Cubero

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