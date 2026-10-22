La polémica denuncia de la novia del Roña Castro a una semana de la muerte del boxeador: “No lo dejan descansar en paz”

A una semana de la muerte del exboxeador, su pareja dio detalles sobre el mal momento que está atravesando con sus familiares y amigos (Puro Show - El Trece)

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A una semana de la muerte del Roña Castro, Noelia Vigliarolo quedó en el centro de una interna familiar después de denunciar que habían eliminado fotografías que el exboxeador había compartido en sus redes sociales en las que se lo veía junto a ella. La mujer, quien fue su última pareja, expresó su enojo y su dolor a través de Instagram, donde defendió la relación que mantuvieron durante los últimos años. Luego, habló con Puro Show (El Trece), y explicó qué ocurrió, cómo atraviesa el duelo y cuál es su postura frente a las versiones que comenzaron a circular.

Todo comenzó cuando Vigliarolo publicó una serie de historias en las que cuestionó la desaparición de imágenes compartidas con Castro. “Cuánto odio pueden tener en borrar las fotos que subía el Roña conmigo. En violar su privacidad y encima meterse y tocar algo de alguien que ya no está. Qué tristeza, mi amor, pero vos todo lo estás viendo”, escribió.

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En el mismo descargo, defendió el lugar que ocupó en la vida del exboxeador. “No pueden cambiar la historia, yo fui su último amor y lo seré para toda la vida”, afirmó. Después agregó: “Qué feo jugar con el dolor ajeno a una semana de su partida”. En otra publicación, le dedicó unas palabras a Castro y manifestó su tristeza por la situación: “Pobre mi amor, no te dejan descansar en paz, los impulsa el odio. Todo vuelve en esta vida. Te amo, gracias por permitirme ser parte de tus últimos años juntos”.

El enojo de Noelia luego de que borraran sus fotos junto al Roña Castro de su cuenta oficial (Instagram)

A partir de esas historias, el equipo de Puro Show se comunicó con ella. Desde su casa, Vigliarolo contó que atraviesa días difíciles y que todavía no logró retomar sus actividades. “Difícil, complicado. En algún momento me voy a tener que levantar porque tengo que empezar a seguir con mis actividades, que por ahora están frenadas”, explicó.

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Cuando le preguntaron por las fotografías eliminadas, aclaró que no estaba acusando directamente a una persona determinada. “Es de conocimiento público, no es algo que inventé yo. Es algo que sucedió. Me parece lamentable”, sostuvo. También explicó que no sabía quién estaba utilizando el teléfono de Castro, ya que todavía no se lo habían devuelto. “Yo no culpé directamente a nadie. No dije que fue alguien de su familia”, aclaró.

La mujer señaló que algunas imágenes habían quedado en Facebook, pero que otras fueron borradas y que la situación le provocó mucho dolor. Durante la entrevista, también mencionó un video que había compartido en sus redes, enviado por un medio, en el que Castro hablaba de ella durante una entrevista.

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Durante el móvil periodístico, la pareja del difunto exboxeador se refirio al vínculo que mantenían cómo pareja y el trato que tuvo con su familia durante su velatorio (Puro Show - El Trece)

“Él siempre hablaba de mí, porque yo lo acompañaba mucho. Decía ‘mi gran amor’, ‘mi mujer’. Dijo palabras tan lindas y justo me armaron ese recorte y me lo mandaron”, relató. Para Vigliarolo, ese material era suficiente para demostrar la relación que tenían. “Yo no tengo nada que aclarar, no tengo nada que demostrar. Los actos, las acciones hablan por sí solas”, afirmó.

Al ser consultada sobre el vínculo con los hijos de Castro y sobre quién podría haber borrado las fotos, la mujer evitó señalar directamente a la familia. “Yo entiendo el dolor de su familia, porque estamos viviendo todos un duelo y yo creo que lo querían tanto como lo quería yo”, expresó. “No tengo ganas de enfrentarme con nadie. Él ya no está y nadie me lo va a devolver ni a mí ni a ellos”, continuó. En ese sentido, pidió que terminaran las discusiones públicas: “Estamos viviendo todos un duelo. Yo entiendo el duelo de sus hijos, de todos”.

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Vigliarolo contó que desde la muerte de Castro permanece en su casa y que sólo sale para llevar a su hija al colegio. “Estoy totalmente frenada, pero sé que me voy a poder levantar y voy a poder volver a mi día a día con el dolor que siento”, aseguró. A su vez, agradeció el apoyo de las personas que la habían visto junto a Castro en programas, cenas o apariciones públicas, aunque diferenció esos mensajes de otros que, según contó, estuvieron cargados de odio. “Me decían: ‘Bueno, ahora te toca ir a laburar’ o ‘ahora vamos a ver cómo vivís. Yo siempre tuve mi plata. Nosotros fuimos los dos siempre a la par para todo. A mí no me mantuvo nadie, yo no viví de nadie”, afirmó.

Noelia expresó su enojo al saber que habían borrado las fotos suyas con su pareja (Instagram)

También negó haberse quedado con bienes de Castro. “Yo no tengo que dar explicaciones de nada, pero yo no me quedé con nada de nadie”, sostuvo. “No necesito sacarle nada a nadie”, remarcó. “Yo acá estoy tomando mate, este es el mate que usaba él. Me siento acá y me falta mi compañero. Yo lo extraño un montón”, sumó mientras, entre lágrimas, continuaba su relato.

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Vigliarolo también aseguró que tiene pendientes algunas acciones, aunque no quiere iniciar una disputa con los hijos del exboxeador. “Son sus hijos y es su sangre y es una parte de él. Yo creo que él tampoco estaría contento con este quilombo”, señaló. Al recordar cómo vivía Castro el rechazo de algunos de sus hijos hacia ella, contó que en un momento dejó de insistir para evitar que él se sintiera incómodo. Según relató, él le había dicho: “Dejá, Noe, ¿qué va a hacer? Si no te quieren, no te quieren, ¿qué le vamos a hacer?”.

Sobre el velorio, fue breve y contundente: “No hubo trato”, aseguró en alusión a que no dialogaron entre ellos. Además, negó los dichos de Jonathan, un amigo de Castro, quien habría afirmado que ella era mentirosa y que el exboxeador tenía pensado terminar la relación. “Mentira, porque nosotros estábamos súper bien y te lo pueden decir un montón de allegados nuestros”, respondió.

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"Nosotros estábamos súper bien y te lo pueden decir un montón de allegados nuestros”, aseguró la última pareja de Castro (Instagram)

Vigliarolo también rechazó las versiones sobre supuestos vínculos de Castro con otras mujeres. “Nosotros sabemos cómo eran las cosas”, afirmó. “Yo elijo no hablar ahora porque no quiero que él esté triste escuchando cosas”, sostuvo. Luego pidió que terminara el ensañamiento en su contra: “Yo no estoy molestando a nadie. No llamo por teléfono, no pido, no digo nada”.

Finalmente, cuando le preguntaron si la familia le había reclamado pertenencias de Castro, respondió que no tenía por qué entregar los objetos que se encontraban en su casa. “Lo que hay acá adentro es mío y de él”, dijo. De todos modos, aclaró que no se opondría a que los hijos conservaran los bienes materiales que les correspondieran: “Son sus hijos. Yo no le voy a ir a tocar nada a nadie porque no lo necesito”.

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