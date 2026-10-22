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Conmoción en el rugby por la trágica muerte de una jugadora de 17 años durante un partido en Francia

Cléa Menier, del Union du Bassin Marmandais, sufrió un golpe mientras jugaba y se descompensó

Conmoción en el rugby francés por la muerte de una jugadora de 17 años
Conmoción en el rugby francés por la muerte de una jugadora de 17 años
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Impacto en el rugby mundial por la trágica muerte de una joven jugadora. Cléa Menier falleció a los 17 años después de descompensarse durante un partido disputado el pasado sábado en Marmande, Francia, entre Union du Bassin Marmandais y Agen Agglo Rugby.

Según informó el periódico galo La Dépeche, la jugadora recibió un golpe en la cabeza, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio. Los servicios de emergencia lograron reanimarla y acto seguido la trasladaron al Hospital Pellegrin de Burdeos, pero murió a causa de las heridas.

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La Federación Francesa de Rugby no precisó la causa del fallecimiento y anunció que investigará las circunstancias del accidente. Un espectador citado por el sitio Franceinfo dijo que el golpe “no fue tan violento” y que no esperaba “un desenlace tan terrible” tras conocer la novedad de la muerte de Cléa.

En Francia, aproximadamente 100.000 atletas sufren conmociones cerebrales cada año. En el rugby, estas lesiones representan el 20% de las registradas, indicó el diario francés en el artículo que publicó.

“Nuestros primeros pensamientos están con su familia: sus padres, Cécile y Johann; su hermano, Clément, y su hermana, Coline, jugadora con licencia en la categoría cadete de nuestro club. También pensamos en sus seres queridos, sus amigos, cuyo inmenso dolor compartimos; sus compañeras de equipo, sus educadores y todas aquellas personas que tuvieron la suerte de conocerla y de compartir con ella su pasión por el rugby”, citó la primera parte del comunicado de su club.

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Conmoción en el rugby francés por la muerte de una jugadora de 17 años
Comunicado del club donde jugaba la joven

“También queremos dirigir un mensaje de apoyo y solidaridad a todos los jugadores con licencia, voluntarios, dirigentes y familias de nuestro club, profundamente afectados por esta pérdida. Desde el domingo, la Federación Francesa de Rugby está plenamente movilizada junto al club y a la familia de Cléa para brindarles todo su apoyo y acompañarlos en esta dolorosa prueba. En particular, se ha establecido una célula de apoyo psicológico, en coordinación con la FFR, para todas las personas que sientan la necesidad de recurrir a ella. Esta prueba es terrible para nuestro club. La atravesaremos juntos, unidos y solidarios, cuidándonos unos a otros”, agregaron.

La Federación Francesa expresó su respaldo a la familia, a las compañeras y al cuerpo técnico de la joven. “Esta pérdida ha afectado profundamente a toda la comunidad del rugby”, señaló en un comunicado, en el que también informó la creación de una unidad de apoyo psicológico para las personas afectadas.

El club Union du Bassin Marmandais agradeció la atención prestada por los bomberos, el SMUR y los equipos de urgencias y cuidados intensivos del hospital de Burdeos. También mencionó a los padres de la jugadora, Cécile y Johann, y a sus hermanos Clément y Coline. Agen Rugby, entidad vinculada con Union du Bassin Marmandais, manifestó su solidaridad con la familia, las compañeras, los entrenadores y toda la organización.

EL COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN DE RUGBY DE FRANCIA:

Con inmensa tristeza y profunda emoción, la Federación Francesa de Rugby ha tenido conocimiento del fallecimiento de Cléa, de 17 años, jugadora con licencia en la Unión de la Cuenca de Marmande.

La joven jugadora fue víctima de un accidente durante el encuentro que enfrentó a su equipo con Agen Agglo Rugby el pasado sábado 17 de octubre en Marmande.

Esta desaparición conmociona a toda la familia del rugby.

En estos momentos de gran tristeza, la FFR desea expresar todo su apoyo y solidaridad a la familia y a los allegados de Cléa.

También transmite sus más sinceros pensamientos a sus compañeras de equipo, a sus entrenadores, a los árbitros y a todos los miembros de la Unión de la Cuenca de Marmande, hoy golpeados por esta terrible prueba.

La Federación puso inmediatamente en marcha una unidad de apoyo psicológico para respaldar a todas las personas afectadas por esta tragedia y acompañarlas en estos momentos particularmente dolorosos.

Se hará todo lo posible para comprender las circunstancias de este accidente.

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