Discapacidad y tierras: la sesión dejó ganadores y perdedores que no admiten la derrota

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No pasaron ni 24 horas desde la última sesión de la Cámara de Diputados, pero oficialismo y oposición ya discuten sobre quién salió victorioso del recinto.

Desde La Libertad Avanza señalan que fue el oficialismo quien se impuso porque se aprobaron proyectos que nacieron desde esos bloques: la Ley de Discapacidad y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como el éxito por la positiva. Además celebran que se haya caído la sesión sin tratar ningún tema de morosidad.

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“Sacamos nuestras leyes y morosidad, cuando nosotros no teníamos el número, logramos que se caiga el quórum y que no se traten los proyectos de ellos. Todo ganancia”, dijo un legislador libertario que hoy se despertó de muy buen humor.

Sin embargo, desde la oposición también entienden que ganaron porque lograron dar vuelta buena parte del texto de la Ley de Discapacidad, con una inserción de los pedidos de casi todos —incluyendo los que hacían todas las corrientes del peronismo—. “Copiaron nuestro dictamen, nada más le sacaron la palabra emergencia”, dijo entre risas un diputado opositor que supo ser dialoguista.

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Cámara de Diputados

“Reculararon y restituyeron la Ley de Tierras. Recularon con la Ley para personas con Discapacidad. Recularon con su proyecto de cursos de educación financiera y huyeron de la sesión. En ninguna de sus votaciones, junto a aliados y conversos, superaron los 124 votos. Una victoria pírrica que terminará costándoles más de lo que creen”, dijo el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

En la misma línea se expresó Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria que reiteró el concepto de “recularon” al referirse a la extranjerización de tierras. En el caso de Discapacidad “entregaron todo. El 75% de la ley de emergencia está dentro de lo aprobado”, y por último, Martínez dijo que en el caso de endeudamiento “huyeron y dejaron sin alivio a 20 millones de argentinos; de retirada, mal”.

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Mientras los opositores señalaban sus logros, los diputados del oficialismo se reunieron y, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le cantaron el feliz cumpleaños al presidente Javier Milei.

Esto sucedió al término de la sesión en la que estuvo presente la hermana del presidente que llegó al Congreso en el momento en que se discutía la Ley de Discapacidad. La imagen de Karina Milei entrando al Palacio Legislativo en señal de apoyo al bloque que conduce Martín Menem en un debate que, si anteriormente enfrentaba a los diputados con el Ministerio de Economía, con la media sanción y como terminó siendo el proyecto, se profundizó.

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Pelea por los fondos

La cantidad de cambios que se introdujeron en Discapacidad no solo tenía como objetivo asegurar la cobertura sino también los fondos. Este punto es fundamental teniendo en cuenta que hubo que “obligar” al gobierno a ejecutar vía una ley de emergencia y luego por el sistema judicial; a pesar de eso, el presupuesto para el sector fue subejecutado.

En ese sentido, la promesa no fue suficiente y finalmente tuvo que quedar todo escrito.

El problema que se presenta ahora es que desde el Ministerio de Economía aseguraron que no están de acuerdo con el proyecto. Y no lo estaban previamente a todos los cambios que se introdujeron.

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Así lo había dejado claro el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al señalar que su iniciativa para el sector era la del Presupuesto, que establece un recorte en las prestaciones, los fondos y hasta elimina el nomenclador para el sector.

“Ahora es un tema de ellos. Lo van a tener que resolver cuando se debata el Presupuesto”, dijo un diputado peronista. “No pasa nada, copiamos y pegamos esto”, le respondió un colega libertario.