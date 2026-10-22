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El romántico mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de sus vacaciones: “Me abrazás y se para el mundo”

La actriz le dedicó unas palabras al futbolista desde México, donde ambos disfrutan de unos días junto a su familia

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La actriz publicó una imagen de ambos bajo una sábana y le agradeció por cuidarla y tratarla “como una reina” (Instagram)
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Hace casi una semana, Mauro Icardi y la China Suárez se instalaron en México junto a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, los tres hijos de la actriz, y la madre de ella. La pareja eligió un destino rodeado de naturaleza y actividades recreativas para compartir unos días lejos de la exposición cotidiana. Desde allí, la actriz mostró distintos momentos del viaje y, en las últimas horas, le dedicó a Icardi un mensaje romántico acompañado por una fotografía íntima de ambos.

La publicación elegida por Suárez los mostró recién despiertos, bajo una sábana. Junto a esa imagen, la actriz comenzó con una frase de agradecimiento: “Gracias por otro viaje inolvidable”. Luego se dirigió directamente al futbolista y destacó la manera en que, según expresó, la acompaña durante la relación. “Gracias por tratarme como una reina, por amarme, cuidarme”, escribió.

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El mensaje continuó con una declaración sobre el vínculo que mantienen y sobre el efecto que tiene en ella la cercanía con Icardi. “Me abrazás y se para el mundo. Te amo cada minuto más”, expresó la China. Para cerrar la publicación, arrobó al futbolista y sumó un corazón rojo en una muestra pública de afecto desde el destino elegido para las vacaciones.

El romántico mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de sus vacaciones en México: "Me abrazás y se para el mundo"
La actriz le dedicó unas emotivas palabras a su pareja por sus últimas vacaciones juntos (Instagram)

La dedicatoria se sumó a otras imágenes que la actriz había compartido durante su estadía en México. En sus historias y publicaciones mostró monos trepados a los árboles, escenas de recreación con Amancio en máquinas de videojuegos retro y distintos espacios de entretenimiento infantil. También recorrió sectores del complejo donde se hospedan, entre ellos un lugar con paredes cubiertas de televisores antiguos, y compartió imágenes vinculadas con las actividades que realizó junto a su familia.

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Suárez también publicó una declaración de amor hacia el país que eligió para descansar. “Qué manera de amar México. La gente es tan educada, amable. Siempre deseando volver”, expresó sobre una fotografía de un vitraux ubicado en el techo de un comercio. La imagen mostraba una composición con corazones, texturas y distintos colores, que la actriz utilizó como fondo para acompañar sus palabras sobre el destino.

El romántico mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de sus vacaciones en México: "Me abrazás y se para el mundo"
En medio de su estadía en el país, la China expresó su cariño por la gente y su anhelo continuo de volver ahí (Instagram)

Sin embargo, mientras la China compartía postales familiares y mensajes afectuosos, en Intrusos (América), aportaron información sobre otros aspectos de la estadía. El viaje a México había sido precedido por una escala en Miami y, según se comentó en el programa, estuvo marcado por la ausencia de las hijas de Icardi y por una escena de tensión que habría sido observada por personas que se encontraban dentro del mismo complejo.

El destino elegido por la pareja no sería nuevo para la actriz. “Ella suele ir, va bastante, fue bastantes veces porque le dan canje a ella”, señaló Natalie Weber al referirse a la frecuencia con la que la actriz visita ese lugar.

El romántico mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de sus vacaciones en México: "Me abrazás y se para el mundo"
Un salón de juegos infantiles dispone de una piscina de pelotas fue una de las visitas para divertir a los menores de la familia (Instagram)

Marcela Tauro, que afirmó conocer el complejo desde joven, aportó una descripción particular del sitio. “Tiene un lago que te rejuvenece”, comentó. Rodrigo Lussich también habló sobre los cenotes, una de las características naturales de la zona. “Son esos lugares donde entre rocas te tirás ahí, que son piletas naturales”, explicó el conductor.

De esa manera, el panel describió parte del entorno en el que Icardi, Suárez y los hijos de la actriz transcurren estos días, entre recorridos, espacios recreativos y actividades para los chicos.

El romántico mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de sus vacaciones en México: "Me abrazás y se para el mundo"
Amancio tuvo un momento recreativo con consolas de videojuego retro (Instagram)

La escena de mayor tensión fue relatada a partir del testimonio de una persona que se encontraba hospedada en el mismo complejo. Lussich presentó el relato con cautela y aclaró que se trataba de “gente que está conviviendo allí”. Según la versión compartida en el programa, la actriz de En el barro, la serie de Netflix, se habría mostrado molesta con los chicos durante un momento del día.

Venía muy enojada retando a los pibes”, reprodujo Lussich al contar lo que había señalado el testigo. Paula Varela intervino entonces con una interpretación sobre el motivo de la situación: “Alguna cag... se han mandado”. El relato no precisó cuál habría sido la conducta de los niños que provocó el reto de la actriz. De acuerdo con la misma fuente, Icardi también habría sido visto durante esa escena. “Mauro caminando fastidiado adelante. Fastidiado. Medio mala onda él”, relató el conductor.

El romántico mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi en medio de sus vacaciones en México: "Me abrazás y se para el mundo"
La actriz capturó una pared con decenas de televisores antiguos, carteles y aparatos de radio, destacando la particular decoración que se encontró en su estadía en México (Instagram)

Lussich también mencionó que la madre de la China habría utilizado una expresión durante ese momento, aunque decidió no repetirla de manera textual al aire. La situación fue presentada como una escena observada por personas ajenas al grupo familiar, en el marco de un viaje que la pareja comparte con los hijos de la actriz y su madre.

Luego de unos días en Miami, la parea volvió a cambiar de destino (Video: Intrusos-América TV)

Mientras continúan las vacaciones en Playa del Carmen, la China Suárez mantiene una actividad constante en sus redes sociales. Allí mostró paisajes, propuestas para los chicos, detalles del complejo y su entusiasmo por México, además de publicar el mensaje dedicado a Icardi.

En paralelo, las imágenes compartidas por testigos y los comentarios realizados en Intrusos agregaron otra mirada sobre una estadía que, según lo mostrado públicamente, combina momentos familiares, actividades recreativas y situaciones de tensión.

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