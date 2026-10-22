Por la suba del combustible en medio de la guerra, Aerolíneas Argentinas volvió a registrar pérdidas: sigue sin usar fondos del Estado

Un Boeing 737 MAX de Aerolíneas Argentinas aterriza en el aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires (REUTERS/Agustín Marcarian)

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Aerolíneas Argentinas cerró el primer semestre de 2026 con un resultado negativo de $95.580 millones, equivalentes a unos USD 63 millones, tras dos años consecutivos de ganancias que habían sido inéditas desde la reestatización de la compañía en 2008.

La empresa atribuyó el retroceso a un único factor: la escalada del precio del combustible aeronáutico provocada por el conflicto en Medio Oriente, que le agregó un sobrecosto superior a USD 100 millones en solo seis meses.

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Los números surgen del informe de ejecución presupuestaria de empresas públicas que elabora la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Según ese documento, los costos de la aerolínea crecieron un 38,3% interanual en el período, muy por encima del incremento de 20,7% que registraron los ingresos. El rubro que más presionó fue la compra de combustible, históricamente el gasto operativo más pesado del sector.

El JP-1 subió cerca de un 90% desde el inicio del conflicto

Fuentes de Aerolíneas Argentinas precisaron que el precio del combustible aeronáutico trepó alrededor de un 90% desde que se desató la crisis en Medio Oriente y alcanzó su nivel más alto en más de una década, solo superado por un pico breve registrado en 2022 durante la guerra en Ucrania. “Después de dos años de resultados anuales positivos, el aumento del combustible tuvo un impacto en el resultado operativo de Aerolíneas Argentinas, agregando un sobrecosto de más de USD 100 millones solo en el primer semestre”, señalaron.

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El dato complementario que ofreció la compañía —que preside Fabián Lombardo desde fines de 2023— subraya la magnitud del golpe externo: a los precios de combustible presupuestados para 2026, el resultado operativo habría seguido siendo positivo. El semestre cerró con un EBIT negativo de USD 84 millones, pero al aislar el efecto del mayor precio del combustible el resultado habría sido positivo en unos USD 25 millones.

Spirit Airlines cesó sus operaciones el 2 de mayo tras 34 años de actividad (REUTERS/Miguel Rodríguez/File Photo)

En la aerolínea de bandera no hay expectativas de que el precio del combustible descienda, aunque sí consideran que lo peor del golpe financiero quedó concentrado en el primer trimestre. “Con la guerra el precio del combustible se fue al doble y justo comenzaba la temporada baja, con los pasajes del verano ya vendidos y en un momento del año con ingresos bajos”, explicaron fuentes de la compañía. Según estimaciones internas, el sobrecosto por combustible alcanzaría los USD 150 millones en todo 2026, un 50% más de lo presupuestado.

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La mayor recuperación operativa desde la reestatización

La evolución de los primeros semestres ilustra el camino recorrido antes del golpe energético. El EBIT pasó de una pérdida cercana a USD 266 millones en el primer semestre de 2023 a un rojo de USD 44 millones en el mismo tramo de 2024 y a una ganancia de USD 66 millones en 2025. Ese avance, según las fuentes, refleja las mejoras de productividad y la reducción de gastos implementadas a partir de 2024.

Aun con el sobrecosto del combustible, la compañía mantuvo un EBITDAR positivo de USD 64 millones en el primer semestre. Ese indicador —que ya incluye el gasto en combustible pero se calcula antes de descontar depreciaciones, amortizaciones y alquileres de aeronaves— muestra que la operación básica de la línea aérea sigue generando recursos.

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La empresa cubrió las pérdidas con caja propia, sin pedir fondos al Tesoro

Desde la compañía remarcaron que Aerolíneas no solicita recursos al Tesoro desde mediados de 2024 y que no prevé hacerlo durante este año ni el próximo. “La reducción de gastos, las mejoras de productividad y la revisión de procesos realizadas desde 2024 permitieron que la compañía cubriera íntegramente el resultado financiero negativo del primer semestre con la caja disponible al inicio del ejercicio, sin nuevos aportes del Estado ni financiamiento bancario”, explicaron las fuentes.

El dato contrasta con el período 2008-2024, en el que la aerolínea estatal recibió transferencias del Estado por más de USD 8.000 millones. Además, durante el semestre la empresa abonó todos los vencimientos financieros previstos sin recurrir a su renovación. En junio terminó de cancelar el fideicomiso financiero Global ARSA, contratado en octubre de 2023 por USD 100 millones, y a fines de 2025 ya había liquidado los pagos pendientes de los leasings financieros de las 30 aeronaves que son propiedad de la compañía.

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Crisis generalizada

El problema no es exclusivo de la aerolínea de bandera. El monitor de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) registraba a fines de septiembre un precio promedio mundial de USD 185,43 por barril de combustible aeronáutico. Como referencia, antes del conflicto el organismo proyectaba un promedio de USD 88 para 2026.

En su informe de junio, IATA estimó un precio promedio anual de USD 152 por barril y un gasto global de combustible de USD 350.000 millones, frente a USD 252.000 millones en 2025. También recortó un 44 % su previsión de ganancias para la industria: la proyectó en USD 23.000 millones contra los USD 41.000 millones estimados previamente, con un margen neto esperado de apenas el 2 % y una ganancia por pasajero de USD 4,50. Las cifras corresponden al informe de junio y en el sector estiman que desde entonces empeoraron.

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Aerolíneas cerradas, rutas canceladas y flotas reducidas en todo el mundo

La crisis del combustible ya cobró su primera víctima fatal en la industria: Spirit Airlines cesó sus operaciones el 2 de mayo tras 34 años de actividad. La aerolínea estadounidense de ultra bajo costo, que había atravesado dos quiebras previas, señaló que no podía sostener la duplicación del precio del queroseno y cerró sin lograr un rescate financiero que llegó a discutirse en la Casa Blanca.

En septiembre, la letona AirBaltic solicitó protección bajo el Capítulo 11 del código de quiebras de Estados Unidos para reorganizar su deuda. La compañía, que no había cubierto su exposición al combustible, obtuvo un compromiso de financiamiento por 350 millones de euros y planea reducir su flota de 54 a 36 aeronaves hacia fin de año.

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Las grandes compañías tampoco escapan a la presión. Según datos del sector, los resultados operativos del segundo trimestre cayeron alrededor de un 56% en Lufthansa, un 50% en Copa, un 46% en L y un 34% en Air France-KLM respecto del mismo período de 2025. El grupo Lufthansa anticipó que el sobrecosto anual superará los 1.500 millones de euros estimados previamente y comunicó la eliminación de 20.000 vuelos de corto alcance hasta octubre, con un ahorro estimado de 40.000 toneladas de combustible. United Airlines, por su parte, anunció en marzo un recorte de aproximadamente el 5% de sus vuelos programados para los dos trimestres siguientes.

En la región, la brasileña Gol informó la suspensión de sus vuelos a Punta Cana por el encarecimiento del combustible, una señal de que el impacto ya no se limita a los balances sino que obliga a las compañías a revisar destinos y frecuencias para preservar caja.

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