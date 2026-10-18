Jensen Huang sobre el PC con IA creado por Nvidia y Microsoft: “un trabajo hecho con amor”

Jensen Huang presentó la Surface Laptop Ultra de Microsoft tras cuatro años de desarrollo conjunto con Nvidia. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

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Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, se refirió en un evento para desarrolladores en Londres a la nueva Surface Laptop Ultra de Microsoft, el primer dispositivo de la compañía con un chip de Nvidia en su interior.

Huang calificó al equipo como “hermoso” e “increíble”, y aseguró que detrás de su desarrollo hay varios años de trabajo conjunto entre ambas empresas.

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Qué dijo Jensen Huang sobre la nueva laptop de Microsft

“Esta computadora va a ser increíble, nos tomó cuatro años construirla”, dijo Huang ante los asistentes al evento, entre ellos medios especializados.

El directivo agregó que el proyecto representa “un trabajo de amor”, en el que participaron miles de ingenieros a lo largo del tiempo de desarrollo.

Huang proyectó un esquema de trabajo donde los usuarios asignan tareas a la computadora a distancia mediante mensajes de texto (REUTERS/Jeffrey Dastin)

Según Huang, la idea central fue crear una computadora capaz de ejecutar un agente de inteligencia artificial de forma local, sin depender todo el tiempo de servidores externos.

Una computadora que ejecuta inteligencia artificial sin depender de internet es aquella capacitada para procesar y razonar sobre información directamente en su propio hardware. Esto le permite trabajar con archivos personales y usar herramientas digitales sin enviar constantemente datos a la nube, lo que agiliza las respuestas y refuerza la privacidad del usuario.

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Huang explicó que la meta era que las personas pudieran “enviarle un mensaje de texto” a su computadora para pedirle tareas, como renderizar imágenes o actualizar presentaciones, sin necesidad de cargar el equipo consigo.

“¿No sería genial poder simplemente enviarle un mensaje de texto a tu computadora? Ya no tendrías que llevarla contigo, solo dejarla en tu escritorio”, afirmó el ejecutivo de Nvidia.

Jensen Huang y Satya Nadella acordaron el diseño de un chip sustentado en la arquitectura Blackwell. (REUTERS/Jeffrey Dastin)

Huang contó que para concretar ese objetivo llamó al director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, y ambos discutieron la posibilidad de diseñar un chip completamente nuevo para ese fin.

El resultado, según relató, debió esperar a que la arquitectura Blackwell de Nvidia estuviera lista, ya que el equipo necesitaba una capacidad de cómputo específica para soportar modelos de inteligencia artificial de gran tamaño.

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El aporte técnico de Nvidia al dispositivo

Huang detalló que la laptop incorpora un chip con capacidad de un petaflops de cómputo, basado en la arquitectura Blackwell de Nvidia.

Por esa razón, la compañía tuvo que rediseñar la forma en que la tarjeta gráfica utiliza la memoria, ya que anticipaban que los modelos de inteligencia artificial requerirían más recursos que los habituales.

Así, este chip se convirtió en el primero de Nvidia con memoria compartida de ese tipo, pensado para equipos personales.

Huang también explicó que, hasta ahora, existían tres categorías de computadoras: las de uso básico para escribir, las de videojuegos con tarjetas GeForce y las estaciones de trabajo para aplicaciones exigentes.

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El procesador aporta un petaflops de capacidad de cómputo y estrena un sistema de memoria compartida en equipos personales.(REUTERS/Manuel Orbegozo)

Con este nuevo chip, dijo, la intención fue construir un equipo capaz de ejecutar cualquier tipo de aplicación, cualquier marco de inteligencia artificial y cualquier modelo, sin limitarse a una sola categoría de uso.

Las características de la Surface Laptop Ultra

El dispositivo está impulsado por la plataforma RTX Spark de Nvidia, que combina un procesador N1X con gráficos RTX Blackwell y admite hasta 128 GB de memoria unificada.

Microsoft ofrece tres configuraciones: la de entrada incluye 24 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, la intermedia cuenta con 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, y la de mayor capacidad llega a 128 GB de RAM junto a 1 TB de almacenamiento.

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Los precios parten de 2.599 dólares para la configuración básica, mientras que las versiones superiores cuestan 3.699,99 dólares y 5.899,99 dólares, respectivamente.

Microsoft fijó precios para la Surface Laptop Ultra que van desde los 2.599 dólares hasta los 5.899,99 dólares según su configuración.(REUTERS/Manuel Orbegozo)

El equipo está dirigido a creadores, especialistas en inteligencia artificial, ingenieros, científicos y desarrolladores que trabajan con aplicaciones exigentes, más que al público general.

Aunque puede ejecutar videojuegos de alta demanda, Microsoft presenta a la Surface Laptop Ultra como una herramienta orientada al trabajo profesional antes que al entretenimiento. Adobe ya adapta programas como Premiere Pro y Photoshop a la plataforma RTX Spark, y en una demostración, una versión optimizada de Premiere Pro mostró un renderizado más rápido que el habitual.

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Ese tipo de adaptaciones resulta relevante porque las aplicaciones deben ajustarse a la arquitectura basada en Arm del equipo para que los usuarios aprovechen todo su potencial.

El equipo carece, sin embargo, de puertos ConnectX-7 y QSFP, lo que limita su capacidad de conectarse a alta velocidad con sistemas DGX Spark que utilizan hardware de red propio de Nvidia.

Con su diseño, pantalla y trackpad de gran tamaño, la Surface Laptop Ultra se asemeja en varios aspectos a las laptops profesionales de Apple, como la MacBook Pro, y compite directamente en ese segmento de precios.