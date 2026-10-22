Fermín Izquierdo, rescatado tras días a la deriva en el Caribe: cinco cubanos siguen desaparecidos y 28 embarcaciones abandonadas revelan una ruta clandestina

Cinco personas que salieron desde Mantua en la misma embarcación continúan desaparecidas. (Cortesía: Lector MX)

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Un hombre identificado como Fermín Izquierdo, natural de Mantua, en Pinar del Río, fue rescatado con vida el 19 de octubre en aguas cercanas a la península de Yucatán, mientras otros cinco cubanos que habrían salido con él rumbo a México continúan desaparecidos. La plataforma NiO Reportando Un Crimen lo situó entre los seis viajeros cuyo paradero era desconocido.

La ubicación del rescate fue a unas 190 millas náuticas, equivalentes a 352 kilómetros, al noreste del puerto de Progreso, en Yucatán. Un buque portacontenedores auxiliò al náufrago, según informó 24 Horas, mientras que Diario de Yucatán precisó que el operativo fue confirmado por la Novena Zona Naval.

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Personal de la Estación de Búsqueda y Rescate de Yucalpetén recibió al hombre desde una embarcación tipo Defender y le brindó atención médica inicial antes de trasladarlo a Progreso.

La identificación como Izquierdo fue atribuida al periodista José Raúl Díaz Barrios, aunque la prensa mexicana solo lo describió como un ciudadano extranjero, sin difundir su nombre ni nacionalidad.

El sobreviviente fue atendido en el Hospital Naval de Yucalpetén por deshidratación y lesiones vinculadas con una exposición prolongada al sol y al agua de mar. Tras la evaluación médica, fue reportado estable y fuera de peligro.

Después quedó bajo custodia del Instituto Nacional de Migración para los trámites administrativos. Las autoridades no informaron una decisión de deportación ni precisaron cuál será su situación migratoria.

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Cinco viajeros sin paradero conocido

Los otros cinco ocupantes de la embarcación que habría partido de Mantua siguen sin ser localizados. La publicación que identificó al rescatado no aportó información comprobada sobre lo ocurrido durante la travesía ni permitió establecer si hubo víctimas.

La tripulación de un buque carguero localizó a Fermín Izquierdo a cientos de kilómetros de Progreso tras una peligrosa travesía marítima, mientras las autoridades navales continúan buscando a sus cinco compañeros de viaje. (Cortesía: Lector MX)

El caso corresponde a un grupo distinto de los 11 balseros cubanos cuya llegada a Cancún fue comunicada el 18 de octubre. Esos viajeros habían partido de la Isla de la Juventud el día 10.

Los rescates frente a las costas mexicanas han dejado antecedentes recientes. En enero de 2025, ocho balseros cubanos recibieron auxilio frente a Yucatán antes de ser entregados a la Marina mexicana, y en marzo de ese año otros 14 fueron rescatados cerca de Progreso; uno de ellos requirió hospitalización por deshidratación grave.

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En febrero de 2026, siete ciudadanos cubanos fueron auxiliados frente a Banco Chinchorro, en Quintana Roo, después de que pescadores alertaran a las autoridades sobre su presencia.

Embarcaciones abandonadas en la costa de Quintana Roo

Una pareja y otros nueve balseros cubanos llegaron a Quintana Roo durante octubre en dos embarcaciones, confirmó Pedro Murillo Garay, titular de la Capitanía Regional de Puerto Juárez, a 14ymedio. Los migrantes quedaron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación que define las medidas y procedimientos migratorios, incluido el retorno asistido a Cuba cuando corresponde.

Fermín Izquierdo, natural de Mantua, fue auxiliado el 19 de octubre por un buque portacontenedores y trasladado al Hospital Naval de Yucalpetén, donde quedó estable tras recibir atención médica inicial. (Cortesía: Lector MX)

Murillo también reconoció que existen embarcaciones artesanales abandonadas sin información sobre las personas que arribaron en ellas. Entre septiembre y octubre fueron retiradas siete lanchas de la Laguna Nichupté, mientras la Capitanía mantiene 28 embarcaciones sujetas a un procedimiento de declaratoria de abandono; algunas habrían sido utilizadas por cubanos.

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El pescador Javier Robles había denunciado en noviembre de 2024 que Isla Mujeres se estaba convirtiendo en “un cementerio de balsas abandonadas usadas por los cubanos para llegar a México”. En agosto, relató, una lancha llamada Yeilin y Yailin, con la inscripción “Nueva Gerona”, fue abandonada en el Canal Nizuc, que conecta la Laguna Nichupté con el mar Caribe.

Robles sostuvo que retiraron los depósitos de combustible de la embarcación y que la extracción del diésel contaminó la zona. El policía municipal Dagoberto Canul señaló al sitio que, tras el cierre de la frontera de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, Quintana Roo volvió a registrar arribos clandestinos.

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El hallazgo solitario de un viajero procedente de Mantua encendió las alarmas de la Marina mexicana, que intenta localizar la rústica embarcación extraviada en altamar tras haber zarpado con rumbo a la península. (Cortesía: Lector MX)

Las rutas mencionadas por los viajeros incluyen salidas desde la Isla de la Juventud hacia Cancún y travesías desde Pinar del Río con destino a Isla Mujeres, Playa del Carmen y la reserva de Sian Ka’an. Canul afirmó que en Cancún algunos migrantes pueden pasar desapercibidos por la presencia de cubanos que trabajan legalmente en la zona turística.

En Chiapas, el cuerpo de Alside, un cubano de 25 años, fue localizado en Puerto Madero, Tapachula, después de que desapareciera al ingresar al mar en Playa Linda. Su padre dijo que el joven fue arrastrado por la corriente y que ambos se encontraban en la capital del estado por trámites migratorios.

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